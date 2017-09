Vidal anuncia aposentadoria da Seleção Chilena após a Copa de 2018

Seleção corre o risco de ficar fora da Copa, o que pode antecipar a aposentadoria do atleta (Foto: NurPhoto/Getty Images)

A última rodada de Eliminatórias para a Copa do Mundo não foi nada boa para os chilenos. Depois de saírem derrotados nas duas partidas, contra o Paraguai por 3 a 0 e a mais recente contra a Bolívia (1 a 0), a torcida se mostrou irritada com a equipe bicampeã da Copa América, que encerrou a sua participação nessa data FIFA despencando para a 6° posição na tabela, 2 pontos na frente do Paraguai que soma 21 pontos e está na briga pela posição para classificar-se na repescagem.

Com a vaga ameaçada e críticas pesadas por parte da torcida, um dos principais jogadores da Roja, Arturo Vidal, foi à sua conta no Twitter e rebateu às provocações. "Quem torce pelo meu insucesso na seleção deve estar feliz neste momento. Mas não se preocupem, logo eu não estarei mais vestindo essa camisa", disse Vidal em sua conta no Twitter.

Após a repercussão de seu post, nesta quarta-feira (06), o capitão da seleção chilena foi parado por jornalistas no aeroporto de Santiago, quando embarcava de volta à Alemanha e não fugiu das perguntas que lhe foram feitas a respeito de seu comportamento da rede social.

"Eu estou me preparando para estar 100% nas duas últimas partidas que valem a nossa classificação para a Copa. Se nos classificarmos, será a minha última competição que irei disputar pela seleção", concluiu o meio campista.

O meio campista do Bayern de Munique se tornou um dos principais alvos da torcida após cometer um pênalti na derrota para o Paraguai. Anunciando o que pode ser a sua última Copa do Mundo, Vidal já marcou 23 gols com a camisa da Roja em 98 jogos. No Bayern desde 2015, o atleta é um dos símbolos do Chile na Europa e figurinha carimbada nas convocações, além de ser titular absoluto no clube bávaro.