Ainda sem Ronaldo, Real Madrid recebe Levante após tropeço na rodada passada

Mais uma data FIFA chegou ao fim nesta semana. Com isso, as competições nacionais retomam suas respectivas rotinas. Neste sábado (9), o Real Madrid é quem entra em campo pela terceira rodada da Liga, ao receber o Levante no Santiago Bernabéu, a partir das 8h.

O início de temporada do conjunto madridista foi simplesmente irretocável. Mesmo com uma pré-temporada oscilante, o clube conquistou dois títulos em suas primeiras três partidas oficiais: a Uefa Super Cup e a Supercopa da Espanha. Na Liga, a equipe com vitória sobre o Deportivo La Coruña, mas obteve seu primeiro resultado ruim ao empatar na sequência com o Valencia, em casa.

Somente três equipes venceram as duas primeiras rodadas: Real Sociedad, Barcelona e Leganés

Destaque na Seleção Portuguesa ao quebrar um recorde de Pelé, Cristiano Ronaldo segue suspenso e sem poder defender o Real. Em contrapartida, os merengues seguem apostando no grande momento de Asensio. Gareth Bale também foi bem por País de Gales na rodada das Eliminatórias, e deve começar entre os titulares.

+Em grande fase, Isco admite desejo de permanecer 'por muito tempo' no Real Madrid

De volta a elite, o Levante começou bem sua nova jornada na Liga. A equipe valencianista se movimentou bastante durante a janela de transferências, mas conseguiu apresentar um futebol competitivo em sua estreia, ao derrotar o Villarreal no Ciutat de Valencia. Mas perderam uma boa oportunidade de conquistar o segundo triunfo consecutivo ao ficarem no 2 a 2 diante do Deportivo La Coruña, atuando por mais uma vez em Valência.

Autor do gol da vitória na primeira rodada, Morales será uma importante baixa para o confronto no Bernabéu. O atacante foi expulso na última rodada, e cumpre a primeira das duas partidas de suspensão impostas pelo Comitê de Competição Espanhol.

Em sua nona temporada pelo Real, Benzema exalta confiança dada por Zidane

Parado durante esta última semana, sem ser convocado pela Seleção Francesa, Karim Benzema falou sobre sua relação com o comandante Zinedine Zidane. Com somente um gol marcado neste início de temporada, o camisa 9 madridista ressaltou que segue confiante: "Zidane me dá muita credibilidade, mesmo que particularmente eu já tenha muita confiança em mim mesmo. Ele é paciente, tranquilo e sábio ao dar conselhos. Isso acaba sendo muito importante dentro do vestiário. Ele costuma fazer muitas reuniões, fala muito com todos os jogadores. Tudo que ele diz faz sentido, por isso sempre ficamos atentos", afirmou o jogador.

+Odegaard confirma renovação de contrato com Real Madrid: "Um pouco mais que 2018"

Benzema falou mais sobre seu compatriota, exaltando sua importância para a conquista de títulos do Real e de sua figura em si: "Diria que Zidane teve um grande impacto para nossas conquistas recentes. Somos a melhor equipe, os títulos mostram isso. Ele é um exemplo de sucesso para todos nós, como jogador e como técnico. É o exemplo. Se pode ter sorte um ou outra vez, mas não sempre. Ele tem muitas conquistas, e isso não foi fruto apenas da sorte", concluiu.

(Foto: Gabriel Bouys/Getty Images)

Muñiz: "Não vamos à Madrid para tirar fotos e trocar camisetas"

Após duas temporadas, o Levante retorna ao Santiago Bernabéu, onde não vence há mais de 10 anos. Mesmo visando este cenário, López Muñiz, treinador do clube, foi firme ao dizer como seus comandados encaram o duelo: "Não vamos à Madrid para tirar fotos e trocar camisetas, há três pontos em jogo e iremos para competir. Teremos um grande rival pela frente e o que tentaremos fazer é aproveitar a partida para apresentar nosso melhor, tudo o que trabalhamos", afirmou.

Nos 10 últimos embates entre Real e Levante, foram nove triunfos madridistas e apenas um do clube de Valência

Fator frequentemente comentado por Zidane, a posse de bola também é encarada por Muñiz como fator fundamental para que o Levante surpreenda os merengues:

"Devemos tentar manter um nível alto de jogo, com ou sem a posse de bola, as equipes que conseguem encarar o Real de igual para igual fazem isso, realizam o seu melhor em campo diminuindo o máximo possível o número de erros. Vamos defender também com a posse de bola, é outro ponto importante", finalizou Muñiz.