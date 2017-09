Resultado Juventus x Chievo pela Serie A 2017/18 (3-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 3ª rodada da Serie A 2017/18, a ser realizada no Allianz Stadium, em Turim, Itália.

Higuain e Dybala fizeram a diferença para a Juve na segunda etapa (Foto: Reprodução/Juventus FC)

O Chievo volta a campo apenas no dia 17 de setembro, pela Serie A, contra a Atalanta.

O próximo compromisso da Vecchia Signora será na próxima terça-feira (12), quando encara o Barcelona, no Camp Nou. Será a estreia da equipe de Allegri na Uefa Champions League.

A Juventus vence o Chievo por 3 a 0 e assume a liderança da Serie A, com nove pontos somados.

93' FIM DE JOGO!

91' Higuaín finaliza de fora da área, Sorrentino defende com tranquilidade.

90' 3 minutos de acréscimo!

88' Juventus administra a vantagem e troca passes no meio de campo.

Dybala chega a cinco gols na Serie A, assumindo a artilharia de forma isolada.

Lindo gol da Juventus! O argentino puxou a marcação para o lado esquerdo e finalizou rasteiro, no contrapé do goleiro Sorrentino.

83' GOOOOOOOOOOOOOLLL DA JUVENTUS!!

DYBALA! O camisa 10 da Juventus fecha o caixão do Chievo!

82' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS!

Entra: Bentancur

Sai: Mandzukic

81' Mandzukic caído no gramado, com fortes dores na panturrilha.

80' UUUUUUUUH! Quase o Chievo diminui!

Belíssima cobrança de falta de Birsa, bola passa raspando a trave de Szczesny.

79' Falta perigosa para o Chievo, Birsa na bola.

79' CARTÃO AMARELO PARA A JUVENTUS!

Matuidi amarelado, por falta dura na intermediária.

78' Chievo cobra escanteio com rapidez e quase surpreende os donos da casa. Pellissier cabeceou livre, pra fora.

77' Rigoni arrisca chute forte de fora da área, defesa corta para escanteio.

76' Chievo trabalha a bola no campo de ataque.

75' ULTIMA SUBSTITUIÇÃO NO CHIEVO!

Entra: Leris

Sai: Inglese

75' SEGUNDA SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS!

Entra: Bernardeschi

Sai: Sturaro

71' Dybala incendeia o jogo! Argentino recebe dentro da área, mas é travado por Radovanovic. Escanteio!

70' UUUUUUH! Quase o terceiro da Juve!

Dybala se livra da marcação e finaliza forte de perna canhota, a bola passa tirando tinta da trave de Sorrentino.

69' Jogo parado para atendimento à Benatia. Zagueiro sentiu as costas após disputa no alto.

67' SEGUNDA SUBSTITUIÇÃO NO CHIEVO

Entra: Rigoni

Sai: Hetemaj

66' SUBSTITUIÇÃO NO CHIEVO

Entra: Pellissier

Sai: Pucciarelli

65' Mais uma finalização de Birsa, sem perigo.

64' Chievo tenta pressionar saída de bola da Juve.

61' Juventus cresce muito na partida. Chievo sentiu o segundo gol.

58' GOOOOOOOOOOOOLLLLLL DA JUVENTUS!

Que belíssima jogada da Vecchia Signora! Dybala toca para Pjanic, que acha Higuaín livre dentro da área. O camisa 9 bianconero só precisou deslocar o goleiro para balançar as redes.

57' Dybala cobra escanteio à meia altura e facilita corte da defesa.

56' Lichtsteiner arrisca cruzamento e bola sai pela linha de fundo, com desvio. Escanteio para a Juve!

54' Substituição na Juventus!

Entra: Dybala

Sai: Douglas Costa

52' CARTÃO AMARELO PARA A JUVENTUS!

Mandzukic abre demais o cotovelo em disputa pelo alto e recebe segundo cartão da partida.

51' Cacciatore recebe pelo lado direito, avança, corta pra dentro e finaliza forte, mas longe do gol de Szczesny.

49' Chievo volta melhor para a segunda etapa e tenta pressionar os donos da casa.

47' Douglas Costa dispara e chama Pjanic na intermediária, mas meia é desarmado com precisão.

46' Equipes voltaram para a segunda etapa com a mesma formação inicial.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Douglas Costa foi um dos mais participativos da primeira etapa (Foto: Reprodução/Juventus FC)

Jogadores da Juventus comemoram gol que abriu o placar (Foto: Miguel Medina/AFP/Getty Images)

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

Fabbri encerra primeira etapa sem acréscimos.

POSSE DE BOLA

Juventus 63% x 37% Chievo

43' Pucciarelli consegue finalização mascada de dentro da área, Szczesny defende com tranquilidade.

42' Chievo tenta levar mais perigo ao gol da Juve, mas peca demais nas finalizações.

40' Castro infiltra, recebe dentro da área juventina, mas se enrola e perde boa oportunidade.

39' Radovanovic também arrisca de fora da área, mas não leva perigo à meta de Szczesny.

37' Matuidi arrisca finalização de média distância, mas chute sai torto.

36' Pjanic acha Mandzukic livre na entrada da área, mas bandeirinha assinalou impedimento.

33' Equipe bianconera amorna ritmo de jogo e mantém a posse de bola.

31' Douglas Costa dispara pelo lado direito de ataque, tabela com Pjanic e finaliza forte, mas sem direção.

29' Pjanic cobra escanteio, Mandzukic desvia, bola bate em Rugani e passa raspando a trave de Sorrentino!

27' JOGO ESQUENTOU NO ALLIANZ STADIUM!

26' UUUUUH! Resposta imediata da Vecchia Signora!

Higuaín carrega, corta pro meio e deixa para Pjanic finalizar, obrigando Sorrentino a fazer belíssima defesa.

25' DEFESAÇA DE SZCZESNY!

Excelente cobrança de falta de Radovanovic, mas goleiro polonês faz bela intervenção e impede o empate.

23' UUUUH! Lichtsteiner tenta cruzamento para área, bola desvia na marcação e quase engana goleiro Sorrentino. Escanteio para a Juventus!

22' CARTÃO AMARELO PARA O CHIEVO!

Hetemaj dá carrinho forte em Asamoah e recebe primeiro cartão do jogo.

20' Juventus sai jogando errado e bola sobra limpa para Pucciarelli, mas o atacante finaliza muito mal.

16' GOOOOOOOOOOLLLL DA JUVENTUS!!

Pjanic cobra falta na área do Chievo e Hetemaj, contra, desvia para a própria rede. Está aberto o placar!

15' Jogo bem morno até o momento.

12' Birsa tenta finalização da altura da meia lua, mas bola explode nas pernas de Rugani.

10' Bela triangulação dos donos da casa termina com finalização ruim de Sturaro.

8' Juve troca passes em seu campo de defesa.

6' Higuaín tenta jogada individual, mas é desarmado.

3' Após cobrança de escanteio, bola sobra pra 'Pipita' finalizar, mas defesa trava na hora certa.

3' Higuaín lança Douglas Costa dentro da grande área, mas brasileiro não consegue dominar.

2' Juventus começa o jogo marcando alto, tentando pressionar a saída de bola do adversário.

COMEÇA A PARTIDA!

Equipes em campo!

5 minutos para a bola rolar!​

Hino bianconero começa a ser executado no Allianz Stadium.

Douglas Costa fará sua estreia como titular. Bernardeschi, porém, segue como opção no banco de reservas.

Em entrevista pré-jogo, o meia Pjanic afirmou que a equipe de Turim precisa dos três pontos hoje: "Começamos bem a Serie A, mas hoje enfrentaremos uma equipe muito organizada. Queremos os 3 pontos."

Com a ausência de Buffon, Lichtsteiner portará a braçadeira de capitão nesta partida.

40 minutos para o pontapé inicial no Allianz Stadium!

O Chievo, por sua vez, não traz nenhuma surpresa em seu XI titular.

ESCALAÇÃO CHIEVO

Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Inglese

Allegri opta por uma formação alternativa, com Buffon e Dybala poupados. Marchisio, Khedira e Chiellini estão lesionados. O lateral brasileiro Alex Sandro está fora da partida devido a um resfriado, dando lugar à Kwadwo Asamoah.

ESCALAÇÃO JUVENTUS

Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Asamoah; Matuidi, Pjanic, Sturaro; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic

Boa tarde, fã de futebol! Acompanhe conosco, a partir de agora, o tempo real da partida entre Juventus e Chievo, a ser realizada no Allianz Stadium, em Turim.

FIQUE DE OLHO: Valter Birsa (Chievo)

O esloveno é uma das principais referências técnicas da equipe gialloblu, e teve participação muito efetiva nas duas primeiras partidas da equipe na Serie A, anotando um golaço na vitória ante à Udinese.

(Foto: Dino Panato/Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Paulo Dybala (Juventus)

O argentino vem sendo o principal jogador da Vecchia Signora neste começo de temporada. Vestindo a camisa 10, La Joya já anotou quatro gols nas duas primeiras partidas da Serie A 2017/18.

(Foto: Daniele Badolato - Juventus FC /Getty Images)

Apesar do favoritismo juventino, o treinador do Chievo, Rolando Maran, afirmou que seus comandados estão prontos para o duro duelo: "Trabalhamos intensamente para um encontro importante como este. Devemos enfrentar a Juventus com coragem, mantendo a nossa identidade: todo o grupo está pronto."

Considerando apenas partidas pela Serie A, a equipe bianconera está invicta no Allianz Stadium há 36 partidas, com 35 vitórias e apenas um empate, ante ao Torino.

O retrospecto recente mostra enorme vantagem para equipe de Turim: são nove vitórias e um empate nos últimos dez jogos.

Em abril deste ano, em duelo válido pelo returno da Serie A 2016/17, a Juventus venceu por 2 a 0, com dois gols de Gonzalo Higuaín.

Em 2016/17, a equipe de Verona terminou a Serie A na 14ª posição. Seu principal artilheiro foi Roberto Inglese, com 10 gols anotados.

O Chievo chega ao confronto com três pontos somados em duas partidas. A equipe gialloblu venceu a Udinese por 2 a 1, fora de casa, e perdeu em casa para a Lazio, pelo mesmo placar.

Para o treinador juventino, a Vecchia Signora precisa melhorar defensivamente e ter muita atenção contra o adversário deste sábado: "O Chievo é uma equipe bem organizada, otimamente guiada por Maran. Precisamos dos três pontos e de uma melhor atuação, trabalhando melhor, principalmente, em nossa fase defensiva."

É provável que Massimiliano Allegri leve a campo uma Juventus bastante modificada. Chiellini, Khedira e Marchisio, lesionados, são os desfalques certos. Buffon, poupado, dará lugar à Szczesny.

+ Com show de Dybala, Juventus vira sobre Genoa após levar dois gols no início

A Juventus entrará em campo buscando a sua terceira vitória na competição. Nas duas rodadas anteriores, a equipe de Turim bateu o Cagliari por 3 a 0 e o Genoa por 4 a 2.

Bom dia, fã de futebol! Neste sábado (9), a VAVEL Brasil traz pra você o minuto a minuto da partida que abre a 3ª rodada da Serie A. Juventus e Chievo se enfrentam no Allianz Stadium, a partir das 13h. Acompanhe conosco todas as emoções desta partida!