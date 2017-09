Resultado Real Madrid x Levante no Campeonato Espanhol 2017/18 (1-1)

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Espanhol 2017-2018, disputada na manhã deste sábado (9), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

Com o resultado, as duas equipes permanecem invictas no Campeonato Espanhol, com cinco pontos conquistados em três rodadas. Merengues à frente apenas por ter mais gols marcados.

Segundo empate consecutivo do Real Madrid no Santiago Bernabéu com uma equipe de Valencia.

FIM DE JOGO!

Real Madrid 1-1 Levante

92' NA TRAVE! Toni Kroos limpa a jogada, bateu colocado com muita categoria e a bola bate no pé da trave.

Quatro minutos de acréscimo.

88' EXPULSO! Dividida entre Marcelo e Lerma dentro da área. Arbitragem vê agressividade do lateral-esquerdo brasileiro e recebe cartão vermelho direto.

88' Marcelo arrisca na entrada da área e Raúl Fernández espalma.

86' Isco cruza da direita, Bale cabeceia no contrapé do goleiro e a bola passa perto da trave

85' Kroos cobra escanteio, Nacho testa e a bola vai por cima

81' Isco fica com a sobra e bate de canhota dentro da área. Raúl Fernández espalma.

78' Oportunidade não aproveitada. Falta perigosa na entrada da área cobrada por Toni Kroos e o goleiro Raúl Fernández dá um soco.

73' Carvajal arrisca de longe, a bola desvia levemente em Nacho e Raúl Fernández defende em dois tempos.

72' ALTERAÇÃO REAL MADRID! Sai Lucas Vázquez e entra Kovacic.

70' Real Madrid pressiona, mas não consegue ser efetivo nas finalizações.

67' ALTERAÇÃO LEVANTE! Sai Ivi e entra Samu García.

65' CARTÃO AMARELO! Carvajal, lateral-direito do Real Madrid.

64' Toni Kroos arrisca de longe e Raúl Fernández faz mais uma defesa no canto.

61' ALTERAÇÃO REAL MADRID! Sai Llorente e entra Isco.

61' Lucas Vázquez cruza da direita e Bale cabeceia por cima.

60' CARTÃO AMARELO! Emmanuel Boateng, atacante do Levante

67.789 presentes no Santiago Bernabéu para acompanhar o jogo

57' Asensio cruza rasteiro na área e Emmanuel Boateng afasta para longe.

54' ALTERAÇÃO LEVANTE! Sai Alegría e entra Emmanuel Boateng.

53' CARTÃO AMARELO! Sergio Ramos, zagueiro do Real Madrid.

49' Boa jogada de contra-ataque do Levante. Alegría foi acionado, se livrou da marcação e bateu rasteiro. Casilla fez tranquila defesa.

47' CARTÃO AMARELO! Alegría, atacante do Levante.

Começa o segundo tempo!

Fim do primeiro tempo!

46' Marcelo passa para Toni Kroos e o volante finaliza. Raúl Fernández faz duas defesas. Escanteio.

45' CARTÃO AMARELO! Lerma, meio-campista do Levante.

Dois minutos de acréscimo.

44' Lançamento perfeito feito por Sergio Ramos e recebido por Gareth. O camisa 11 avança sozinho e chuta. Raúl Fernández faz defesa espetacular e evita o segundo gol merengue.

42' QUASE A VIRADA! Marcelo colocou a bola na cabeça de Gareth Bale, e a bola sobe um pouco mais.

37' Real Madrid mais tranquilo ao passar pelo bloqueio defensivo. Time mantém o ímpeto ofensivo e o domínio, mas sem tamanha pressão para igualar o marcador

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!

Após cobrança de escanteio feita por Toni Kroos, Sergio Ramos cabeceia, o goleiro Raúl Fernández não consegue fazer a defesa e Lucas Vázquez tem o simples trabalho de empurrar para o gol vazio. Merengues empatam!

30' QUASE! Ivi surpreende em cobrança de falta e quase surpreende Casilla.

28' Theo Hernández avança até a linha de fundo e cruza rasteiro. O goleiro Raúl Fernández cai para fazer a defesa.

28' ALTERAÇÃO REAL MADRID! Sai Karim Benzema e entra Gareth Bale.

26' Sozinho, Benzema sente incômodo no joelho e desce direto aos vestiários.

23' Posse de bola: Real Madrid 60% x 40% Levante

20' ALTERAÇÃO LEVANTE! Sai Ivan López e entra Pedro López.

17' Real Madrid pressiona, principalmente pelo lado esquerdo, mas o Levante consegue evitar maior perigo nas finalizações.

15' Theo Hernández lança Benzema em profundidade, mas o goleiro Raúl Fernández se antecipa e faz a defesa.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LEVANTE!

Depois de lateral cobrado na área, a defesa merengue procurou a bola. Ivi ganhou a disputa e completou na saída de Casilla. Placar aberto no Bernabéu.

6' Domínio absoluto do Real Madrid, como esperado.

3' Tabela entre Benzema e Lucas Vázquez, mas o centroavante é travado na hora do chute.

2' Belo toque de calcanhar de Lucas Vázquez e a primeira tentativa do Real Madrid na área adversária. Zaga corta.

Começa o jogo!

Equipes no gramado. A bola vai rolar em instantes.

LEVANTE ESCALADO! Raúl Fernández; Ivan López, Postigo, Chema e Toño García; Campaña, Pier e Lerma; Ivi, Jason e Alegría. Técnico: Juan Ramón López Muñiz

REAL MADRID ESCALADO! Casilla; Carvajal, Sergio Ramos, Nacho e Theo Hernández; Toni Kroos, Llorente e Marcelo; Asensio, Benzema e Lucas Vázquez. Técnico: Zinédine Zidane

Bom dia, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Fique por dentro de todos os detalhes do confronto entre Real Madrid x Levante ao vivo, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol! Acompanhe conosco!

O confronto entre as equipes acontece a partir das 8 horas da manhã deste sábado (9), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. A arbitragem será comandada por Alejandro José Hernández Hernández.

"Vamos a Madrid para competir. Há três pontos em jogo e vamos competir. Queremos fazer o melhor trabalho possível. Queremos desempenhar um bom papel. Para ganhar, é necessário fazer um ótimo trabalho. É um grande cenário para sofrer e desfrutar. Devemos tentar manter um alto nível de jogo, com e sem a bola. Os times que ganham do Real Madrid ou equipes desse nível jogam uma ótima partida e minimizam os erros ao máximo. Vamos tentar defender bem, com a bola, mas quando não tivermos, devemos ter paciência. Acho que o Real Madrid estará mais incomodado e queremos dar a trabalho a eles", explicou.

O treinador do Levante concedeu entrevista coletiva e destacou que o time vai disputar o jogo com seriedade e concentração para se manter invicto no retorno à elite espanhola.

Do lado da equipe granota, o técnico Juan Ramón López Muñiz vai ter alguns desfalques para o duelo contra o Real Madrid. O atacante Roger está lesionado e o prazo de retorno ainda não foi determinado; o meio-campista José Morales está suspenso. Por sua vez, o goleiro Langerak, o defensor Cabaco, o volante Doukouré e o atacante Nano Mesa não foram relacionados por opção técnica.

Em entrevista coletiva, Zizou explicou as decisões tomadas. "É claro que eu gostaria de ter os jogadores aqui. Mas isso é o futebol e estes são os jogadores do Real Madrid, é algo que não podemos alterar. A melhor notícia é que não temos muitos problemas no quesito de lesões. É a melhor notícia para o treinador. Temos uma grande equipe, um elenco muito bom e estou muito contente com os jogadores. Os adversários serão muito complicados. Não só na Espanha, mas na Europa. Todos querem ganhar", afirmou.

Para o jogo deste fim de semana, o técnico Zinédine Zidane vai proporcionar rotatividade ao elenco, o que significa poupar alguns atletas destacados do elenco que apresentaram alto desgaste após a rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA 2018. Além disso, o primeiro jogo da Uefa Champions League no meio da semana também ajudou nessa decisão tomada. Por isso, o goleiro Keylor Navas e o meia Modric sequer foram relacionados.

Na tabela de classificação, as equipes estão empatadas com quatro pontos, junto com Atlético de Madrid, Girona, Valencia, Sevilla, Athletic Bilbao. Os líderes da Liga são Real Sociedad, Barcelona e Leganés, com seis pontos.

Na rodada anterior, antes da Data Fifa, o Real Madrid empatou em casa com o Valencia em 2 a 2. Por outro lado, o Levante também empatou diante de sua torcida pelo mesmo placar, diante do Deportivo de La Coruña.