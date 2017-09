Resultado Manchester City x Liverpool pela Premier League 2017/18 (5-0)

Confira nosso pós-jogo: Gabriel Jesus e Sané brilham, Mané é expulso e Manchester City goleia Liverpool

No próximo final de semana, o Manchester City irá visita o Watford, enquanto que o Liverpool recebe o Burnley. Ambos os jogos às 11h do próximo sábado (16).

A vitória coloca o Manchester City no topo da tabela por hora com dez pontos ganhos, mas o restante da rodada ainda está para acontecer. O Liverpool cai duas posições para ocupar o quinto lugar, ainda com sete pontos.

90+2' FIM DE PAPO NO ETIHAD STADIUM! O Manchester City bateu o Liverpool por notórios 5 a 0, sem tomar conhecimento principalmente depois que Mané foi expulso quando o jogo estava 1 a 0. Gabriel Jesus marcou dois, Sané fez dois e Agüero fecha a conta.

90+1' QUE GOLAÇO DE SANÉ!!! Atacante recebe na entrada da área, ajeita e chuta com o espaço que dão para ele. Belo gol do atleta para possivelmente fechar o placar.

90' Mais dois minutos!

86' MIGNOLET SALVA NOVAMENTE! Sané acha Agüero no outro lado da área e o argentino se joga para mandar pra gol, mas o goleiro belga chega para tirar.

85' Liverpool tenta chegar com bola longa, mas Bravo se antecipa para fazer a defesa.

82' Agüero aproveita corte mal feito na área, ajeita e chuta, mas manda longe do gol.

79' CARTÃO AMARELO PARA CAN!

77' Mendy faz belo cruzamento para Sané e o atacante apenas manda para o fundo das redes.

77' GOOOOOOOLLLLLLL DO MANCHESTER CITY!! LEROY SANÉ FOI A BOLA DA VEZ!

73' Cadência dos Citizens nessa fase do jogo é grande. A equipe tenta evitar ficar cansado sem grande necessidade, embora continue atacando quando dá.

71' MIGNOLET SALVA! Cruzamento forte rasteiro para a área vê Matip desviar para o próprio gol, mas o arqueiro Red estava preparado para fazer a defesa.

70' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY! Sai: Otamendi. Entra: Mangala.

66' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Firmino. Entra: Solanke.

64' De Bruyne recebe cruzamento rasteiro na área e arrisca chute, mas bola vai muito por cima do gol.

61' City volta com a postura de controlar a partida.

58' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Wijnaldum. Entra: Milner.

56' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY! Sai: Gabriel Jesus. Entra: Sané.

55' Nova boa troca de passe vê Mendy chegando na esquerda e cruzando para a área, mas goleiro faz a defesa.

53' Fernandinho encontra Agüero em uma ótima enfiada de bola e o argentino, livre no um contra um versus o goleiro, toca para o lado, deixando Jesus livre pra empurrar a bola a um gol vazio.

53' GOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO MANCHESTER CITY!!! GABRIEL JESUS É O NOME DELE!

52' Troca de passes paciente do City leva a gol de Agüero, mas argentino estava impedido.

49' Firmino chega pela direita, mas cruzamento não sai como desejado. Desvio e é escanteio.

48' Proposta do City para o segundo tempo para ser a de controlar o tempo e o placar, dada a superioridade numérica.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! City dá a saída.

INTERVALO | SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Salah. Entra: Oxlade-Chamberlain.

09:27 | Primeiro tempo do Liverpool estava acontecendo conforme a proposta sugeria, pressionando o adversário, conseguindo roubar bolas no campo de ataque e contra-atacando com perigo. Porém, após o gol sofrido por falha defensiva, parece que houve um colapso nos Reds e o City acordou para o jogo. Mané foi expulso justamente e, minutos depois, Jesus marcou o segundo dos donos da casa.

45+8' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45+5' Gabriel Jesus marca seu nono gol em 14 jogos pela Premier League ao mandar, de cabeça e livre, para o fundo do gol.

45+5' GOOOOOLLLLLLLL DO MANCHESTER CITY!! GABRIEL JESUS AGORA, SEM IMPEDIMENTO, MARCA!

45+2' Gabriel Jesus marca gol, mas bandeira estava levantada indiciando impedimento.

45+1' Partida retoma ações.

45' Mais oito de acréscimo!

45' SUBSTITUIÇÃO NO CITY! Sai: Éderson. Entra: Bravo.

44' Éderson sai de campo imobilizado na maca.

42' Goleiro brasileiro continua sendo atendido, e Bravo espera para entrar.

39' Éderson ainda está sendo atendido em campo.

36' Éderson e Mané correram em direção da bola e se chocaram, mas o jogador de linha acaba levantando o pé na hora da dividida. Sem maldade, mas acaba sendo perigoso para o arqueiro do City.

36' CARTÃO VERMELHO PARA MANÉ! Por falta em Éderson.

34' MIGNOLETTT!! QUE DEFESA!!! Stones, no meio de um mar vermelho de jogadores na área, consegue chutar para o gol, mas o goleiro adversário, no reflexo, faz a defesa.

33' Jesus consegue roubar bola do zagueiro, mas, pressionado, não consegue o passe para trás. O brasileiro acabou chutando, para defesa de Mignolet para escanteio.

INFO | Agüero também se tornou o jogador não-europeu com mais gols na história da Premier League. O argentino fez seu 124º tento.

30' ÉDERSON!! Salah recebe grande bola de Mané, avança na área e, contra o goleiro brasileiro, levou a pior quando chutou ao gol.

28' Can cobra falta na entrada da área, mas manda para longe à esquerda de Éderson.

27' CARTÃO AMARELO PARA FERNANDINHO!

26' FALTA PERIGOSÍSSIMA PARA O LIVERPOOL! Mané vai avançando e Fernandinho acaba fazendo falta em frente à área.

INFO | Esse é o sexto jogo seguido de Agüero contra o Liverpool no Etihad que o argentino marcou contra os Reds, igualando recorde.

24' De Bruyne acertou passe lindo para Agüero, que teve o trabalho apenas de driblar Mignolet e empurrar pro fundo das redes em falha defensiva dos Reds.

24' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DO MANCHESTER CITY!!! SERGIO AGÜERO É O NOME DA FERA!! ELE NÃO PERDOA QUANDO O LIVERPOOL VISITA O ETIHAD!

22' Agora foi a vez de Mané fazer jogada pela direita, mas o Liverpool tem escanteio depois do cruzamento ser desviado.

21' Salah faz bela jogada pela direita, avança em velocidade na diagonal, mas, no chute, acabou sendo fraco e Éderson fica com ela.

18' CARTÃO AMARELO PARA ALEXANDER-ARNOLD!

18' De Bruyne vence disputa com Alexander-Arnold, mas foi derrubado próximo à área.

16' Can consegue espaço para chutar de fora, mas escorrega no momento e fica fácil para Éderson fazer a defesa.

15' QUE PERIGO!! Cruzamento para a área e Firmino, sozinho, não consegue ajeitar para o companheiro. Poderia ser um lance que resultaria em gol ao Liverpool.

14' Liverpool consegue a bola e troca belos passes para sair da marcação pressionada do City, mas Mané não acerta o passe dentro da área.

13' Agora o City troca passes no campo de defesa com algum espaço por ali.

11' Alexander-Arnold é pressionado por Jesus e tenta passe para Mignolet, mas é muito forte e cede um escanteio para o City.

9' Jesus tenta continuar jogada que Silva conseguiu salvar, mas o brasileiro toca errado e dá de graça um lateral ao Liverpool.

7' De Bruyne recebe no meio, avança e arrisca o chute de fora, mas Mignolet cai para fazer a defesa.

6' Chute da falta acaba sendo desviado na barreira. Na sequência, o cruzamento para o lado oposto acabou não dando certo.

5' Salah recebe na direita, tenta o corte em cima de Otamendi, mas o argentino acaba fazendo a falta próximo à área.

3' De Bruyne tenta passe enfiado para Agüero, mas a zaga, providencial, conseguiu fazer a interceptação.

2' Escanteio cobrado e Éderson fez a defesa.

1' Característica de Klopp, o Liverpool já começa pressionando o adversário no campo de ataque. Isso rendeu em um chute desviado na área, indo para escanteio.

0' BOLA ROLANDO NO ETIHAD STADIUM! O Liverpool dá a saída.

As equipes já estão em campo, falta pouco!

No Liverpool, Klopp optou por deixar o recém-contratado Oxlade-Chamberlain no banco em seu primeiro jogo como um Red.

Pelo lado dos Citizens, a equipe conta com Agüero e Gabriel Jesus no time titular. A 'surpresa' nessa escolha é que ambos disputam posição de centroavante.

O Liverpool, por sua vez, apresenta o seguinte time: Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Klavan, Moreno; Henderson, Can; Wijnaldum, Salah, Mane; Firmino.

Donos da casa, o Manchester City vem a campo com: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Mendy, Danilo; Fernandinho; De Bruyne, Silva; Aguero, Jesus.

Já faltando alguns poucos minutos para o início do embate, os times anunciaram suas escalações.

Porém, nesta sexta-feira (8), Jürgen Klopp confirmou em coletiva que Coutinho segue fora. Ele afirmou que o camisa 10 precisa treinar um pouco mais para recuperar a condição física (considerando também a dura sequência próxima no calendário) e decidiu não relacioná-lo para o jogo no Etihad Stadium. Apesar disso, o técnico alemão deixou claro que está tudo bem internamente, que o brasileiro voltou a treinar com bom humor e entendeu completamente a situação que irá tirá-lo do duelo no sábado.

E a grande dúvida dos Reds estava em sua grande estrela: Philippe Coutinho. Envolvido em uma longa novela de uma possível transferência para o Barcelona (sem sucesso) que gerou um clima pesado no clube, o meia ainda não havia jogado na temporada com uma lesão nas costas. Porém, o brasileiro participou de alguns minutos nos dois jogos da Seleção Brasileira na data FIFA, contra Equador e Colômbia, o que animou aqueles que esperavam sua possível volta ao time. Na quinta-feira (7), inclusive, Coutinho voltou a treinar normalmente com seus companheiros em Liverpool.

Neste jogo, os Citizens podem contar com um retorno especial. O volante Ilkay Gündogan já está treinando com o time e pode voltar a ser relacionado após longos nove meses de ausência. O alemão rompeu os ligamentos do joelho direito contra o Watford, em dezembro de 2016, e desde então não joga uma partida oficial pela equipe principal. Ele esteve em campo num amistoso contra o Girona, da Espanha, em agosto, e participou de 62 minutos no último duelo do time de base do City contra o Leicester pela Premier League 2, liga de desenvolvimento que serve como base para a principal.

Os visitantes não devem ter mudanças em relação ao elenco que disputou os últimos jogos. O lateral-direito Nathaniel Clyne, que ainda não disputou nenhuma partida oficial na temporada graças a uma lesão nas costas, ficará por mais um tempo inativo – o técnico Jürgen Klopp já afirmou que, apesar do trabalho duro, o atleta ainda deve ficar de fora por mais algumas semanas, e continuará sendo observado. O meia Adam Lallana, que sofreu uma lesão na coxa ainda durante a pré-temporada, em agosto, também segue de fora por mais tempo e não joga neste sábado.

O lateral-esquerdo Benjamin Mendy e o meia Fabian Delph, que se recuperaram de lesões e foram relacionados na última partida (com o primeiro inclusive sendo titular), são outros dois reforços para o técnico Pep Guardiola contra o Liverpool.

O time da casa terá um reforço importante confirmado: Kyle Walker. Após ter sido expulso no empate contra o Everton, o lateral-direito foi substituído pelo reserva Danilo contra o Bournemouth, e volta à titularidade no jogo de sábado. Em compensação, Sterling, que marcou nos dois últimos jogos, está suspenso após ter sido expulso contra o Bournemouth e fica fora da lista de relacionados.

O Manchester City vem de uma vitória suada contra o Bournemouth por 2 a 1, fora de casa, onde Raheem Sterling fez o gol do triunfo aos 52 minutos do segundo tempo (nos dois primeiros jogos, bateu o Brighton and Hove Albion fora por 2 a 0 e empatou dentro de casa com o Everton em 1 a 1). Já o Liverpool, que começou o campeonato com um empate em 3 a 3 contra o Watford, vem de duas vitórias seguidas em casa – 1 a 0 contra o Crystal Palace e um 4 a 0 arrasador no clássico contra o Arsenal.

As duas equipes ainda estão invictas e fizeram exatamente a mesma campanha até agora, com duas vitórias e um empate, podendo até mesmo assumir a liderança da tabela de acordo com a combinação de resultados no fim de semana.

A quarta rodada da temporada 2017/18 da Premier League terá mais um clássico logo em sua abertura. Neste sábado (9), às 8h30, hora de Brasília, Manchester City e Liverpool duelam no Etihad Stadium, em Manchester.

