Resultado de Nice x Monaco pelo Campeonato Francês 2017/18 (4-0)

Leonardo Jardim terá que explicar os erros de seu time neste jogo. A má atuação acontece dias antes da estreia na Champions League, contra o Leipzig na Alemanha. O jogo abaixo da média poderá gerar falta de confiança no grupo, que deverá superar tal adversidade para não se desestabilizar no início desta temporada.

Saint-Maximin pediu para deixar o Monaco para ter mais espaço, não queria disputar posição, buscava o protagonismo. Desta forma, acertou com o Nice. O potencial do atacante foi demonstrado nesta tarde, com muita velocidade, passes curtos, tabelas e profundidade.

Com esta derrota, Monaco segue em segundo, mas com 12 pontos. O PSG segue líder com 15 somados. O Nice subiu para a oitava colocação, com seis pontos. Dependendo dos outros resultados, o rubro-negro poderá cair algumas posições.

Gols: Balotelli (Pen) 6', Pléa 18', Balotelli 60' e Ganago 85'.

91' Final de jogo!

87' Última mudança no Nice: Entra Nampalys Mendy e sai Koziello.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO NICE.



85' Virou passeio. Lançamento longo para Ganago, o jovem camaronês dribla Subasic, passa por Jemerson e toca com estilo para o gol.

84' DEFENDEU!!! Sidibé arrisca chute forte e Cardinale defende.

82' Nice segue encontrando espaços vazios na defesa monegasca. Equipe mandante troca passes.

78' Mais uma mudança no Nice: Sai Saint-Maximin e entra Walter.

78' Ganago recebe em profundidade, mas está impedido.

77' Ritmo do jogo cai nesta reta final de jogo.

75' Falta de Jorge em cima de Saint-Maximin.

73' Mudança no Nice: Entra Ganago e sai Balotelli.

73' UHH!!! Cobrança curta, Moutinho levanta na área e Glik escora para o meio. Carrillo - na pequena área - cabeceia por cima da meta.

72' Torcida do Nice joga objetos em Ghezzal. Camisa 7 do Monaco espera para cobrar escanteio pelo lado esquerdo.

70' Fabinho comete falta de ataque em Lees Melou.

69' Contra-ataque rápido do Nice, a bola chega em Balotelli na esquerda, mas o atacante acaba pisando nela e fica caído no gramado.

69' Ghezzal cobrou escanteio fechado, Marlon tira de cabeça.

+ Radamel Falcao Garcia passa em branco pela primeira vez nesta Ligue 1.

68' Mudou! Falcao García sai, entra Jovetic.

68' Cartão amarelo para Mario Balotelli pelo lance mais ríspido.

67' CHEGOU FORTE! Balotelli divide com Moutinho. O italiano pisa no peito do pé do meio-campista português.

66' Bola esticada por Balotelli para Souquet, Subasic sai da área para afastar o perigo. Monaco segue dando espaço para o Nice.

64' Diakhaby dribla Souquet com dificuldade, prossegue no lance, mas acaba fazendo falta em Marlon. Erros individuais seguem atrapalhando investidas do Monaco.

+ Resultado é ótimo para o PSG, que agora fica isolado na liderança. Time da capital tem 15 pontos, Monaco segue com 12.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO NICE



59' Balotelli de novo! Cruzamento da direita feito por Souquet. A defesa monegasca parou e o camisa 9 apenas empurrou para as redes.

56' Três faltas em um minuto. Jogo está truncado neste momento.

54' Ghezzal tentou driblar Jallet, mas a bola pegou no pé do atacante e saiu em tiro de meta.

52' Boa investida do Nice pela esquerda, mas Jallet estava impedido ao se projetar no costado da zaga.

51' Ghezzal cobra mal o escanteio da direita para a esquerda. O cruzamento passa por todo mundo e vai pela linha de fundo do outro lado da meta.

50' Escanteio curto. Moutinho levanta na área e Jemerson divide com Seri, a bola pega no capitão do Nice e sai em novo escanteio.

48' Moutinho cobra falta para Sidibé, que não sabe o que fazer com a bola e devolve para o companheiro. O toque é curto e a defesa do Nice afasta. Lance reflete momento do Monaco no jogo.

47' Camisa 2 do Nice sente o ombro esquerdo.

46' Souquet está caído. Lateral foi derrubado por Diakhaby e recebe atendimento neste momento.

45' Apita o árbitro. Voltamos com o segundo tempo de Nice e Monaco.

Vai mudar: Leonardo Jardim coloca Carrillo e Ghezzal neste segundo tempo. Rony Lopes e Lemar (com um problema na coxa) não voltam par ao segundo tempo.

Números do primeiro tempo



Nice x Monaco

Posse: 44% x 56%

Chutes: 5 x 7

Chutes no alvo: 2 x 0



Fonte: Ligue 1

Intervalo: O Monaco está irreconhecível, visivelmente ansioso e impaciente. O time troca passes, não consegue profundidade e acaba cruzando da intermediária. Quando chega ao último terço do campo, para em uma defesa lotada e bem posicionada, que não tem vergonha de dar um bico para frente e se reorganizar.

Intervalo: Tudo poderia ter mudado após o vacilo de Marlon no início do jogo, mas Diakhaby errou na sequência do lance. Logo depois, em um contra-ataque, Balotelli foi derrubado por Sidibé. O italiano converteu a penalidade. Com a vantagem no placar, o Nice deu a bola ao Monaco e apostou em uma estratégia reativa, além de povoar o meio-campo e dificultar a troca de passes do adversário. Deu certo, os monegascos tiveram muitas dificuldades em propor seu jogo. O segundo gol veio desta forma, roubada de bola e lançamento longo.

45' Final do primeiro tempo.

43' Nice diminui o ritmo do jogo nesta reta final de primeiro tempo. Monaco segue com dificuldades.

40' PASSOU PERTO!! Seri cobra escanteio da esquerda, Balotelli sobe e manda de cabeça por cima da meta.

38' Sidibé arriscou de longe, mas a bola subiu demais. Foi longe. Falta criatividade ao Monaco no último terço do campo.

37' PEGOU!!! Moutinho recebe na linha de fundo pela direita. O português chuta forte em direção ao gol, mas Cardinale faz grande defesa, sem dar rebote.

36' Lees Melou acertou Lemar de forma perigosa. Árbitro não mostrou amarelo.

36' Falta na intermediária. Moutinho levanta no tumulto, Balotelli tira de cabeça.

35' Outro contra-ataque do Nice. Seri rouba a bola e lança de três dedos para Pléa na esquerda. O atacante bate forte, mas desta vez manda para fora.

33' UHH! Moutinho cruza na segunda trave, Jemerson chuta para o meio, mas a defesa do Nice consegue afastar.

32' Bola rolando novamente. Clement Turpin está de pé. Lance bizarro.

31' EITA! Marlon tenta roubar a bola e acaba dando um carrinho por trás no árbitro. Jogo paralisado.

30' Faltou atenção! Jorge cobra lateral e recebe na frente. O brasileiro estava impedido. Leonardo Jardim reclama bastante.

28' Do outro lado também! Pléa derruba Jorge perto da bandeira de escanteio. Falta para Subasic cobrar.

26' Falta de ataque. Falcao acertou um carrinho em Marlon. Árbitro preferiu não mostrar o amarelo.

25' Nice aguarda, tenta aproveitar a velocidade pelos lados. Monaco demonstra impaciência quando possui a posse.

23' Monaco toca a bola, Nice segue com a defesa bem postada. Ataque monegasco encontra dificuldade para trabalhar a bola no último terço do campo.

20' Mais uma bola na área, Lemar cobra escanteio na segunda trave, mas a defesa consegue afastar.

20' Lemar cruza da esquerda, Falcao tenta o toque de cabeça, mas o zagueiro manda para escanteio.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO NICE



17' Contra-ataque mortal! Pléa é acionado na esquerda, invade a área e leva para o meio. O atacante chuta forte, cruzado, sem chances para Subasic.

15' Posse de bola equilibrada: Nice 49% x 51% Monaco.

13' Cartão amarelo para Jorge. O brasileiro chegou forte em Saint-Maximin.

12' Tabela entre Moutinho e Rony Lopes. O camisa 8 chuta forte, mas manda pela linha de fundo.

11' Moutinho levanta na área, Jemerson disputa com a defesa adversária. A bola seguiu viva na área, mas foi afastada.

10' Falta dura de Jallet em cima de Fabinho. Cartão amarelo para o experiente lateral do Nice.

8' João Moutinho cobra escanteio da direita para a esquerda, a defesa afasta e Jorge pega de primeira. O lateral brasileiro chutou muito mal. Bola para fora.

7' Torcida do Nice faz a festa, Monaco tenta reagir rapidamente.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO NICE!!!



6' Balotelli cobra forte, no canto direito do goleiro, que acerta o lado, mas não consegue pegar. Bola no fundo do gol: 1 a 0 Nice.

5' Cartão amarelo para Sidibé.

4' PÊNALTI PARA O NICE! Sidibé derrubou Balotelli e o árbitro apontou a marca da cal. O italiano pega a bola.



Após defesa de Subasic, Saint-Maximin cruzou para o meio, mas o camisa 9 foi derrubado pelo lateral monegasco.

4' QUASE!!! Pléa recebe bom passe de Saint-Maximin e chuta em cima de Subasic.

3' Jallet cruzou da esquerda, Saint-Maximin cabeceou mal. A bola retornou para Jallet, que bateu de fora da área e mandou à direita da meta.

2' Diakhaby pressionou Marlon, o zagueiro tentou o drible e vacilou. O atacante do Monaco roubou a bola e chutou para fora. Boa chance dos visitantes.

0' Começou! Bola rolando para o clássico.

11:58 | Seri capitão do Nice. Falcao é o dono da faixa no Monaco.

11:58 | Jogadores perfilados. Vamos ao toss antes da bola rolar.

11:55 | Os dois times estão no túnel. Daqui a pouco o protocolo tradicional da Ligue 1.

11:53 | A águia voa no Allianz Riviera.

11:45 | Equipes de volta ao vestiário.

11:35 | Jogadores também estão no gramado.

11:20 | Goleiros de Nice e Monaco já realizam trabalho de aquecimento.

Árbitro: Clement Turpin

Assistente 1: Cyril Gringore

Assistente 2: Nicolas Danos

Quarto árbitro: Johann Hamel

Banco do Monaco: Benaglio, Raggi, Tielemans, Ghezzal, Jovetic, Carrillo, Baldé;



Banco do Nice: Benítez, Coly, Lusamba, Walter, N. Mendy, Ganago, Srarfi.

Escalação do Monaco: Subasic, Sidibé, Glik, Jemerson, Jorge; Moutinho, Fabinho, Lopes, Lemar; Diakhaby, Falcao.

Escalação do Nice: Cardinale; Souquet, Marlon, Le Marchand, Jallet; Koziello, Seri, Lees-Melou; Pléa, Saint-Maximin, Balotelli.

10:50 | As duas equipes já estão nas dependências do Allianz Riviera. O Nice jogará com seu tradicional uniforme rubro-negro, enquanto que o Monaco vai com sua camisa reserva.

O Derby de la Côte d'Azur reúne os grandes rivais do sul da França. De um lado a equipe do principado, oito vezes campeã da primeira divisão. Do outro, o rubro-negro, que levantou a mesma taça em quatro oportunidades.

Protagonistas em momentos opostos: Enquanto Falcao García tem um início de temporada acima da média, Mario Balotelli sofre com problemas físicos. Suas ausências em alguns jogos não são mais novidades nesta passagem pelo Nice. O colombiano possui sete gols em cinco jogos. O italiano tem três jogos e apenas um gol, contra o Ajax na fase prévia da Champions.

Com quatro vitórias em quatro jogos, os monegascos ocupam a segunda colocação com 12 pontos. O PSG lidera com 15 pontos e saldo de 16. O Monaco tem saldo dez. Por outro lado, o Nice está em 17º, beirando a zona de rebaixamento, com apenas três pontos somados.

O Allianz Riviera, palco do jogo deste sábado (10), tem capacidade para 35,624 torcedores. Inaugurado em 2013, o estádio recebeu quatro jogos da Eurocopa 2016.

O técnico Lucien Favre, do Nice, concedeu entrevista coletiva e falou a respeito do clássico. Para ele, o time terá que vencer e convencer: "Uma vitória seria ótima, mas ter um bom desempenho é o mais importante. Temos que encontrar um sistema de jogo em que os jogadores se adaptem, de modo que funcione bem em conjunto, ofensiva e defensivamente."

Leonardo Jardim falou sobre a Data Fifa e os últimos dias da janela de transferência: "Não tivemos jogadores machucados durante a pausa. Devemos fazer um balanço com os jogadores que chegaram no fim da janela, terão um pouco mais de tempo para se adaptar. As reposições foram feitas com precisão. Gastando menos do que o obtido e com visão ampla para recrutar jogadores interessantes para nosso estilo, tenho confiança em um desempenho satisfatório para a temporada."

Lucien Favre terá alguns desfalques importantes para o derby. Suspenso, Dante não jogará e a zaga poderá contar com Marlon, brasileiro ex-Flu e Barça. Wesley Sneijder, grande contratação do clube, está com um problema no tornozelo e não foi relacionado.

O Monaco quebrou o recorde de vitórias consecutivas na Ligue 1. O time do principado alcançou 16 triunfos contando também com jogos da última temporada. A marca anterior era do Bordeaux de 2009, com 14.

A última derrota do Monaco pela Ligue 1 foi em 18 de dezembro de 2016, para o Lyon, em casa, por 3 a 1.

Relacionados do Nice: Cardinale, Benitez; Jallet, Souquet, Coly, Marlon, Le Marchand; Koziello, Mendy, Seri, Lusamba, Walter, Lees-Melou; Balotelli, Plea, Saint-Maximin, Srarfi, Ganago.

Relacionados do Monaco: Subasic, Benaglio e Sy; Glik, Jemerson, Jorge, Raggi, Sidibé, Touré; Fabinho, Lemar, Moutinho, Rony Lopes, Tielemans, A. Traore; Baldé, Carrillo, Diakhaby, Falcao, Ghezzal, Jovetic.

Na temporada anterior, quando estava em sua forma mais brutal durante toda época, o Nice goleou o Monaco por 4 a 0 e confirmou toda força inicial demonstrada rodadas antes. No returno, os comandados de Leonardo Jardim deram o troco quase na mesma moeda: massacrando o time de Lucien Favre por 3 a 0 - na ocasião, os monegascos assumiram a liderança e não saíram da ponta até o final do Campeonato.

Histórico de confrontos

Jogos disputados (todas as competições): 97

Vitórias do Monaco: 43

Empates: 26

Vitórias do Nice: 28