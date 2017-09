Resultado Valencia x Atletico de Madrid hoje no Campeonato Espanhol 2017/18 (0-0)

Obrigado, torcedor que acompanhou a partida pela VAVEL Brasil! Continue ligado no portal para as principais notícias e coberturas dos principais jogos do dia!

FIM DE JOGO! A PARTIDA TERMINA EMPATADA SEM GOLS

O árbitro sinaliza mais três minutos de acréscimos

43' Valencia troca passes no campo de ataque mas não consegue infiltrar na defesa colchonera

39' Juanfran tenta cruzar para o meio da área, a defesa do Valencia afasta e a bola sobra para Thomas Partey, que chuta de longe mas a bola explode na defesa da equipe da casa

35' Valencia tenta chegar através de cruzamentos à área, mas sem sucesso

30' Finalmente uma boa jogada do Valencia: Gayá acha Gonçalo Guedes livre dentro da área pelo lado esquerdo, mas o cruzmamento do português não consegue passar da defesa do Atletico

SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA: Sai: Ezequiel Garay; Entra: Jeison Murillo

SUBSTITUIÇÃO NO ATLETICO: Sai: Angel Correa; Entra: Kevin Gameiro

SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA: Sai: Rodrigo; Entra: Santi Mina

22' Parejo cobra falta muito bem mas Kondogbia e Gabriel Paulista se chocam no meio do caminho e nenhum dos dois conseguiu alcançar a bola

20' Atletico cresce no jogo e faz uma boa jogada. Fernando Torres tem a chance de chutar mas a bola explode na defesa do Valencia

SUBSTITUIÇÃO NO ATLETICO: Sai: Luciano Vietto; Entra: Fernando Torres

16' NETO! Filipe Luis e Gaitán fazem uma boa jogada: o brasileiro roubou a bola de Montoya e toca para Gaitán, livre, chutar para o gol e obrigar o goleiro do Valencia a fazer uma grande defesa

SUBSTITUÇÃO NO VALENCIA: Sai: Andreas Pereira; Entra: Gonçalo Guedes

SUBSTITUTIÇÃO NO ATLETICO: Sai: Yannick Carrasco; Entra: Nico Gaitán

12' POR POUCO! Parejo cobra falta na cabeça de Gabriel Paulista, que consegue cabecear com liberdade, mas a bola vai por cima da meta de Oblak

9' Jogo é muito disputado. Nenhuma das duas equipes consegue se infiltrar na defesa adversária

5' Angel Correa sai sozinho no mano a mano com Gabriel Paulista, tenta driblar, se complica com a bola no pé e desperdiça uma grande chance de marcar o gol

4' Atletico volta para o segundo tempo buscando mais o gol. Até agora, os colchoneros controlam as ações do jogo

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A BOLA VOLTA A ROLAR NO MESTALLA!

APITA O ÁRBITRO! FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

42' QUASE! Filipe Luis dá um bote perfeito em Montoya, toca para Koke, que devolve para o brasileiro, que dá um lindo cruzamento para Vietto. O argentino, porém, cabeceia pelo lado do gol

39' No rebote do escanteio, a bola roda e fica com Gayá. O lateral cruza, Rodrigo consegue cabecear, mas a bola vai por cima do gol

38' A equipe da casa tenta chegar atráves dos chutões. Dessa vez, Kondogbia lançou Andeas Pereira no lado direito do campo, o brasileiro tenta cruzar mas a bola é afastada para escanteio por Lucas Hernandez

37' Valencia tenta atacar mas não consegue passar da forte defesa bem postada do Atletico de Madrid

35' Carrasco cobra falta direto nas mãos do goleiro Neto

32' POR POUCO! Valencia erra na saida de bola, Thomas Partey rouba a bola, toca para Correa, que encontra Vietto dentro da área. O argentino tenta girar com a bola mas chuta por cima do gol

29' Após rebatida da defesa do Atletico, Gabriel Paulista avança, domina a bola e encontra Gayá livre pelo lado esquerdo. O lateral cruza para o meio da área mas a bola foi cortada por Savic

26' Valencia tenta chegar por meio da troca de passes na defesa colchonera, mas não consegue já que o Atletico defende com um número muito grande de jogadores dentro da sua grande área

Posse de bola - Valencia 50% x 50% Atletico de Madrid

21' Carrasco rouba a bola de Kondogbia, arranca sozinho mas fica sem opção e acaba fazendo falta em Garay

19' Valencia cresceu no jogo e, no momento, está jogando melhor

18' Kondogbia dá um passe para Andreas Pereira no meio campo. O brasileiro arranca, dá um drible em Juanfran mas finaliza por cima da meta de Oblak

17' Montoya e Soler fazem boa jogada pelo lado direito e o jovem jogador, livre, cruza para a área buscando Zaza. No meio do caminho, porém, Lucas dá um corte e afasta a bola

14' A equipe do Valencia faz uma boa jogada pela entrada da área, com muitas tabelas. No último passe, feito por Zaza para o Rodrigo, o italiano deixou o cotovelo em Lucas Hernandez e o árbitro marcou falta, interrompendo o lance

9' Jogo nos últimos minutos deu uma esfrida. Atletico tem a maior parte da posse de bola mas não consegue se infiltrar na defesa do Valencia, que se fechou e espera a chance de contra-atacar

4' NETO!! Angel Correa arranca do meio campo, passa por toda a defesa do Valencia e chuta da entrada da área. A bola desvia em Garay e o goleiro brasileiro consegue se recuperar e fazer uma grande defesa

3' Montoya rouba a bola, lança Rodrigo, que não consegue passar em velocidade após ser parado por um carrinho de Filipe Luis

1' Koke e Angel Correa conseguem uma boa triangulação, o argentino passa por Gabriel Paulista, tenta cruzar mas a bola foi cortada por Garay

1' A bola começa com o Valencia mas o Atletico não deixa os jogadores do time respirarem por conta da forte pressão no campo de ataque

APITA O ÁRBITRO! COMEÇA A PARTIDA NO MESTALLA!

Equipes já estão perfiladas dentro de campo

As equipes já estão dentro do gramado se aquecendo. A partida começará em instantes

Pelo lado do Valencia, o recém-chegado Gabriel Paulista será o titular da defesa, ao lado do argentino Garay

A grande novidade da escalação do time de Diego Simeone fica pela escalação do atacante argentino Luciano Vietto

Banco do Atletico: Moya, Godín, Giménez, Gabi, Gaitán, Gameiro, Fernando Torres

ATLETICO CONFIRMADO! Oblak, Juanfran, Savic, Lucas Hernandez, Filipe Luis; Carrasco, Saúl Ñíguez,Thomas, Koke; Angel Correa, Vietto

Banco do Valencia: Jaume, Gonçalo Guedes, Toni Lato, Maksimovic, Santi Mina, Murillo, Nacho Vidal

VALENCIA CONFIRMADO! Neto; Montoya, Gabriel Paulista, Garay, Gayá; Andreas Pereira, Kondogbia, Parejo, Carlos Soler; Rodrigo, Zaza

Acompanhe todos os detalhes de Valencia x Atletico de Madrid a partir de agora na VAVEL Brasil

FIQUE DE OLHO: assim como Koke, o capitão Dani Parejo é o responsável por fazer a bola rodar e dar o ritmo de jogo necessário à equipe do Valencia. Ao lado de Kondogbia, os dois formam uma forte dupla de volantes.

FIQUE DE OLHO: um dos principais jogadores do Campeonato Espanhol, Koke, que vem de uma boa partida contra o Las Palmas, é a principal arma e o jogador com a responsabilidade de criar a maioria das jogadas da equipe de Simeone.

PROVÁVEL ATLETICO: Oblak, Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe Luís; Carrasco, Koke, Gabi, Saúl Ñíguez; Angel Correa, Gameiro.

PROVÁVEL VALENCIA: Neto; Montoya, Murillo, Garay, Gayá; Gonçalo Guedes, Parejo, Kondogbia, Soler; Rodrigo, Zaza.

Simeone renovou o seu contrato até 2020 e disse que “a renovação vem em consequência do crescimento. Tudo vem por consequência dos sucessos que alcança, mas dependendo sempre do trabalho, do dia-a-dia. Olhando sempre para o presente e para o que nos importa”.

Ao comentar sobre a equipe adversária, Diego Simeone elogiou e espera ter vida difícil nessa partida: "Imagino um jogo muito complicado porque é um time que se fecha muito bem. Zaza, Rodrigo, Guedes, quem jogar no ataque trabalhará com Parejo e Kondogbia no meio-campo com a mesma intensidade”.

Principal jogador do Atlético, o francês Antoine Griezmann é um desfalque certo, por cumprir suspensão por conta de um cartão vermelho, e o argentino Angel Correa deverá ser o seu substituto. Além do atacante, Augusto Fernández e Axel Werner , machucados, também não foram selecionados para o confronto. “Precisamos fazer uma partida importante. Tanto os mais jovens quanto os mais experientes do meu elenco estão em um grande nível, espero poder aproveitar isso”, disse Diego Simeone.

Em entrevista coletiva, o treinador Marcelino elogiou a postura da equipe treinada por Diego Simeone e os méritos do treinador nisso: “É um time que permite pouquíssimas chances e se aproveita de qualquer erro que possa cometer. Simeone é uma referência, chegou num momento complicado e mudou totalmente a dinâmica de jogo e os resultados. Vai continuar na Liga e isso deve ser motivo de orgulho pra todos nós”.

Pelo lado do Valencia, o meia brasileiro Andreas Pereira, emprestado pelo Manchester United, e o atacante Gonçalo Guedes, vindo do PSG, foram os últimos reforços a se integrarem ao elenco e são as novidades para a partida. Gabriel Paulista, zagueiro recém-chegado do Arsenal também foi relacionado para o jogo. O defensor Ezequiel Garay se recuperou de lesão e também volta ao time. Por outro lado, Nacho Gil e Rubén Vezo estarão de fora por causa de lesão.

Historicamente, Valencia e Atlético se já se enfrentaram 186 vezes, e o equlíbrio prevalece entre os dois, já que são 66 vitórias valencianistas e 75 colchoneras. Em Valencia, os donos da casa levam vantagem, foram 46 triunfos, 20 empates e 27 derrotas.

Na última temporada houve um domínio total da equipe treinada por Diego Simeone: no primeiro turno, em partida realizada no próprio Mestalla, o Atleti derrotou os donos da casa por 2 a 0; no Vicente Calderón, no segundo turno, a história se repetiu e a equipe de Madrid derrotou o adversário por 3 a 0, com dois gols de Griezmann e um de Gameiro.

O Atlético, por sua vez, se recuperou da fraca estreia, quando empatou com o Girona por 2 a 2, e goleou o Las Palmas com um sonoro 5 a 1. Os destaques da partida foram Ángel Correa, Koke, Yannick Carrasco e Thomas Partey; o argentino Calleri fez o gol de honra da equipe adversária. Com essa vitória, o Atleti chegou aos mesmos 4 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols, estando na quinta colocação.

Na última rodada, a equipe da casa, comandada pelo treinador Marcelino Toral, conquistou um resultado gigantesco: jogando em pleno Santiago Bernabeu, conseguiu empatar com o Real Madrid em 2 a 2, com gols de Carlos Soler e Geoffrey Kondogbia. Com o resultado, os morcegos chegaram a 4 pontos e atualmente ocupam a sétima posição na tabela.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, a partir de agora, os principais lances da partida entre Valencia e Atlético de Madrid ao vivo no Estádio Mestalla, válida pela terceira rodada da La Liga 2017/18. A transmissão começará na hora da partida, às 11h15, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!