Buscando seguir 100% no campeonato, Barcelona recebe Espanyol pelo dérbi catalão

Voltando ao calendário europeu depois de mais uma parada da data Fifa, o Barcelona recebe o Espanyol neste sábado (09), às 15h45. Jogando no Estádio Camp Nou, o Barça receberá o seu rival local em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A partida poderá marcar a estreia de Ousmane Dembélé, que chegou para substituir Neymar no Barcelona. O árbitro da partida será Jesús Gil Manzano.

Vice-líder do campeonato, o Barcelona venceu as suas duas primeiras partidas na La Liga desta temporada. Somando seis pontos nas duas primeiras rodadas, a equipe de Valverde tem sentido a ausência de Neymar, mas tem conseguido as vitórias sob o comando de Messi. O Barça só fica atrás do líder Real Sociedad pelo número de gols marcados.

Por outro lado, o Espanyol não teve um bom início de campeonato nesta temporada. A equipe do técnico Quique Sánchez ainda não venceu na competição e busca sua primeira vitória. Estreando na La Liga com um empate contra o Sevilla e perdendo na última rodada para o Leganés, o Espanyol é apenas o 14º colocado, somando um ponto na tabela.

Será a primeira partida das duas equipes após o fim da janela de transferências. Apesar de o Barça insistir até o último dia por Phillipe Coutinho, o clube não conseguiu mais nenhum reforço após anunciar Dembélé. Nesta partida as duas equipes poderão estrear suas novas contratações, mas o Espanyol também terá de lidar com algumas perdas importantes.

Na temporada passada o Barcelona sobrou nas duas partidas que enfrentou o Espanyol pelo Campeonato Espanhol. A equipe que então era comandada por Luis Enrique goleou os rivais por 4 a 1 no Camp Nou e venceu novamente quando jogou a partida de volta no RCDE Stadium, desta vez por 3 a 0.

Barça busca terceira vitória na possível estreia de Dembélé

Dembélé poderá fazer a sua estreia com a camisa do blaugrana (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Principal reforço do Barcelona na temporada, Ousmane Dembélé chega ao clube com a difícil missão de substituir Neymar. O francês foi a contratação mais cara do Barça na história, custando cerca de 106 milhões de euros. Treinando há dias com seus companheiros, Dembélé finalmente deve fazer a sua estreia com a camisa culé.

Por outro lado, se Dembélé é um reforço para o Barça na partida contra o Espanyol, Suárez deve continuar como desfalque. O uruguaio que ainda não estreou no campeonato espanhol possivelmente deve ficar no banco de reservas.

Suárez vem sendo baixa na equipe devido a uma lesão no joelho desde a decisão da Supercopa contra o Real Madrid. Apesar de ter se recuperado e jogado as duas partidas pela seleção Uruguaia nesta semana, Luisito deve ser poupado na partida contra o Espanyol, já que na terça-feira (12) o Barcelona estreia contra a Juventus pela Uefa Champions League.

Capitão do Barcelona, Iniesta também deve ser titular da equipe neste sábado. Estreando na segunda rodada da La Liga e dando lugar a Paulinho nos minutos finais, o meia disputou as partidas de eliminatórias pela Espanha nesta semana e deve vir a campo pelo Barça.

A lateral direita que vem tendo uma boa disputa de posição na equipe deve ter Semedo como titular na partida contra o Espanyol. Outro titular da equipe deve ser Paco Alcácer, que deverá substituir Suárez.

Na coletiva antes da partida, o técnico Valverde admitiu a grande superioridade técnica do Barcelona diante do adversário, mas o treinador também alertou que um time em progresso e que vai tentar de tudo para igualar as coisas.

“Trata-se de um jogo que tem certa rivalidade e isso acaba nivelando muito as coisas. Sabemos que a qualidade técnica do Barcelona é superior, mas o Espanyol tem um time em progresso e que vai apelar para o fato de ser um clássico para tentar ganhar e igualar as coisas. Vamos precisar de muita doação em campo, pois apenas a superioridade técnica não vai ser suficiente”, destacou Valverde.

Espanyol busca primeira vitória, mas sofre com lesões

Jogadores se mostram otimistas no último treino antes de enfrentar o Barcelona (Foto: Divulgação/RCD Espanyol)

Rival local do Barcelona, o Espanyol não teve um bom começo de campeonato. Com apenas um ponto nas duas primeiras rodadas e ainda sem vencer, a equipe do treinador Quique Sánchez tenta buscar uma difícil vitória fora de casa contra o Barcelona para mudar o ânimo do seu vestiário.

O Espanyol que perdeu peças importantes na sua equipe nesta janela de transferências, ainda tem problemas no seu elenco que estão movimentando bastante o departamento médico do clube.

Apesar de perder alguns importantes jogadores como Joan Jordán, Mamadou Sylla e o principal atacante Caicedo, o Espanyol também teve reforços como Pablo Piatti, do Valencia, o zagueiro brasileiro Naldo e o goleiro Diego López, que pertencia ao Milan.

Porém a equipe ainda não conseguiu jogar uma partida com a sua melhor equipe. Devido a inúmeros problemas de lesões, o Espanyol tem diversos jogadores no departamento médico como o goleiro Adrian Lopez, o defensor Oscar Duarte, os meias Javi Lopez e Victor Sanchez, e o atacante Alvaro Vazquez.

Para a partida contra o Barcelona, a equipe de Quique Sánchez mais uma vez não poderá contar com a sua força máxima, mas o técnico trabalhou bastante a finalização do time nos treinos nestes últimos dias.

Com a parte ofensivo sendo um problema na equipe, o Espanyol tentou 15 finalizações na última rodada contra o Leganés e acertou só duas no alvo. Nestes dias a mais de treinamento, o técnico Quique usou o tempo extra para trabalhar e melhorar a dificuldade que o time vem tento neste ponto.