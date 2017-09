Resultado Lazio x Milan pela Serie A 2017/18 (4-1)

Confira nosso pós-jogo: Immobile brilha, Lazio goleia apático Milan e tira invencibilidade do rival

A Lazio com a vitória vai a 7 pontos na Serie A e o Milan estaciona com seus 6 pontos.

Já o Milan pecou muita na organização das jogadas e só melhorou quando já perdia por 4 gols de diferença e Montella mexeu no time. O time cometeu muitos erros em todos os setores do campo e com certeza, haverão mudanças na equipe para o decorrer da temporada.

A Lazio venceu essa partida sendo extremamente eficiente no ataque e aproveitou as chances que teve para marcar os seus gols. Defensivamente sofreu no começo da partida, mas logo a marcação se encaixou e o time soube controlar bem as investidas (muitas vezes mal organizadas) do adversário.

49'' FIM DE JOGO: Lazio 4x1 Milan. Ciro Immobile foi o grande protagonista da partida com três gols e uma assistência para Luis Alberto. Montolivo descontou para o Diavolo.

48'' Immobile tenta gol por cobertura, mas erra o alvo.

47'' Parolo comete falta por trás, recebe o segundo cartão amarelo e é expulso de campo.

45'' Teremos quatro minutos de acréscimos.

44'' Milan rouba a bola na intermediária e tem a chance de marcar, mas Kalinic tem seu chute desviado em escanteio.

42'' Bonaventura chega forte em Luis Alberto e também fica amarelado.

39'' Agora é Bonaventura que arrisca de fora, mas Strakosha defende sem problemas.

36'' Montolivo arrisca de fora da área e manda pra fora.

35'' Última mudança na Lazio: saiu Radu e entrou Marusic.

32'' Çalhanoglu tenta lançamento para Kalinic, mas manda muito forte.

28'' Última mudança no Milan: saiu Suso e entrou Bonaventura.

26'' Immobile finaliza de fora da área, mas Donnarumma defende.

25'' UUUUHHH! Immobile faz linda jogada individual e chuta pro gol, mas a bola vai pra fora. Seria um golaço.

24'' Çalhanoglu sofre falta de Parolo e o italiano recebe cartão amarelo.

20'' Segunda mudança na Lazio: saiu Lulic e entrou Lukaku.

19'' Çalhanoglu cruza na área, Musacchio desvia de leve e Strakosha defende parcialmente, no rebote, Kessie chuta mal.

17'' A Lazio chega novamente, mas Basta não consegue finalizar.

15'' O Milan agora tenta fazer uma pressão, mas erra bastante.

12'' GOOOOOOOL DO MILAN! O camisa 10 turco cobra falta na barreira, na sequencia, chuta pro gol e no meio do caminho, Montolivo desviou para o gol em posição legal. Diminui o Milan.

10'' Duas mudanças no Milan: saem Cutrone e Borini, entram Çalhanoglu e Kalinic.

9'' Suso bate cruzado e Strakosha espalma.

4'' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! VIROU PASSEIO EM ROMA! Contra-ataque da Lazio, Immobile vê a entrada de Luis Alberto na área, o espanhol só tem o trabalho de empurrar pro fundo do gol.

2'' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DA LAZIO! Linda jogada de Lulic que passa como quer por Calabria, toca para Parolo que encontra Immobile na área, o italiano domina e bate de canhota.

0'' Começa a segunda etapa sem mudanças em ambas as equipes.

As equipes estão de volta para a segunda etapa.

47' Fim de primeiro tempo: Lazio 2-0 Milan. Gols marcados pelo Ciro Immobile.

45' Kessie recupera bola no campo de ataque e finaliza, mas a defesa da Lazio consegue bloquear.

41' GOOOOOOOOOOOOOOL DA LAZIO! Lulic cruza na área e Immobile finaliza muito bem, marcando um golaço.

37' GOOOOOOOOOOOOOL! Immobile bate forte no canto e abre o placar.

36' PÊNALTI! Kessie derruba Luis Alberto na área e o árbitro assinala a penalidade.

31' A partida agora tem muito mais erros de ambas as equipes e poucas chances são criadas.

27' Milan tem falta próximo á meia-lua, mas Suso manda a bola por cima na cobrança.

24' Mais uma vez, Luis Alberto cai na área pedindo pênalti e o árbitro manda seguir a jogada.

22' Depois de um começo melhor do Milan, a Lazio agora tem mais posse de bola e equilibra as ações da partida.

17' Lazio chega de novo! Dessa vez, Immobile recebe na área e chuta, mas Musacchio consegue amortecer o arremate e Donnarumma defende.

16' UUUHHH! Na cobrança de escanteio, a bola passa por Donnarumma e incrivelmente na linha do gol, Bastos não consegue desviar e Bonucci afasta o perigo.

15' Chegada da Lazio, Luis Alberto cai na área reclamando de penalidade máxima, mas Rocchi manda seguir.

14' Sai Wallace e entra Bastos na Lazio. Mudança obrigada para o treinador Simone Inzaghi.

13' Borini arrisca de fora da área e Strakosha defende. Na sequiencia, Wallace voltou a campo, mas logo caiu novamente e o jogador será substituído.

12' Jogo já foi reiniciado.

11' Borini tenta driblar Wallace, mas o zagueiro desarma. Na sequencia, o brasileiro sentiu uma lesão e está caído no gramado.

8' UUHH! Belo passe de Biglia para Kessie que avança e chuta da meia-lua, mas chuta fraco e Strakosha defende sem problemas.

7' Bonucci tenta lançamento para Cutrone, mas Wallace afasta.

4' Montolivo cruza na área, Cutrone divide a bola que sobra para Borini, mas o italiano chuta pra fora.

3' Immobile é lançado em profundidade, mas Donnarumma lê bem o lance e intercepta a bola.

2' Boa trama ofensiva que termina com cruzamento de Ricardo Rodríguez, mas a defesa da Lazio afasta.

1' Milan com a posse da bola tomando as iniciativas.

0' Bola rolando para Lazio e Milan.

O gramado está em perfeitas condições para a disputa do jogo e as chuvas deram uma trégua em Roma. Tudo pronto para o jogão!

Lazio e Milan entram em campo nesse momento.

Enquanto os visitantes usarão o terceiro uniforme, que esse ano é todo preto com detalhes em vermelho.

Os donos da casa jogarão com seu uniforme tradicional, todo azul claro.

Já o Milan jogará com: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Musacchio e Ricardo Rodríguez; Biglia, Montolivo e Kessie; Suso, Borini e Cutrone. Treinador: Vincenzo Montella.

A Lazio vem com: Strakosha; Wallace, De Vrij e Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva e Lulic; Luís Alberto e Milinkovic-Savic; Immobile. Treinador: Simone Inzaghi.

Enquanto isso, os dois times já confirmaram suas escalações.

A partida que teria início às 10h (de Brasília), foi adiado em uma hora devido as fortes chuvas que ocorrem em Roma, e agora, começará às 11h.

O árbitro da partida será o experiente Gianluca Rocchi (ITA).

Serie A 2017/18: Lazio x Milan em tempo real

O jogo será disputado no tradicional Olímpico de Roma, com capacidade para 72.698 pessoas, mas que deve receber um público mediano apenas. Até porque existem previsões de fortes chuvas na região, inclusive, com possibilidade de adiamento da partida.

Em compensação, Bonaventura voltou a ser convocado e ficará à disposição de Vincenzo Montella.

Já o Milan, não contará com Conti, lesionado e Gomez e Paletta que ficaram de fora por opção técnica.

A Lazio não poderá contar com Felipe Anderson que ainda se recupera de lesão e do novo reforço, Nani, que precisa se recuperar fisicamente e está trabalhando a parte.

FIQUE DE OLHO: Suso, meia-atacante do Milan: O espanhol marcou dois gols e deu duas assistências nas duas primeiras rodadas da Serie A e tem sido o mais regular nesse começo de temporada. Recentemente também foi convocado para a seleção e vive ótimo momento.

FIQUE DE OLHO: Ciro Immobile, atacante da Lazio: O italiano é o jogador mais em forma do setor ofensivo da Lazio, já que foi decisivo também para a seleção italiana durante as partidas de eliminatórias. Com certeza, será o principal perigo que a defesa rossonera irá enfrentar.

Já Vincenzo Montella, não escondeu as dificuldades do confronto diante a Lazio e disse que hoje, o Milan ainda não é um time pronto: "Amanhã enfrentaremos uma equipe que no último campeonato chegou na nossa frente, mas é uma partida difícil como as outras. Somos um time novo, temos jogadores novos que treinaram pouco juntos. A Lazio é uma equipe pragmática e muito inteligente.", analisou.

Lazio x Milan ao vivo

Na tradicional coletiva de imprensa, Simone Inzaghi afirmou que o jogo contra o Milan será um teste importante para a Lazio e lamentou o fato de não poder contar com todos os jogadores, dentre eles: Nani e Felipe Anderson: "Sem dúvidas será um teste. Temos importantes ausências. Queria muito poder disputar esse jogo com todos à disposição, mas vai levar um tempo ainda. Entretanto, nos preparamos no melhor modo possível para o embate.", salientou.

O último duelo entre Lazio e Milan foi em fevereiro desse ano. O jogo terminou empatado com gols marcados por Lucas Biglia e Suso, companheiros de Milan atualmente.

Durante a história, as duas equipes se enfrentaram vezes, com 62 vitórias do Milan, 27 da Lazio e ainda houveram 57 empates.

Na rodada anterior, recebeu o Cagliari e com venceu também por 2 a 1. Saiba mais aqui.

Já o Milan está na quarta posição com seis pontos ganhos.

Na última partida, visitou o Chievo e venceu no sufoco por 2 a 1.

A Lazio ocupa a nona colocação na tabela de classificação com quatro pontos.

Bom dia, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Lazio x Milan, pela terceira rodada da Serie A, partida a ser disputada às 10h (de Brasília), no Olímpico de Roma.

Minuto a minuto de Lazio x Milan, pela Serie A 2017-18