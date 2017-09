EA acaba com mistério e divulga melhores jogadores do Fifa 18

Foto: Divulgação/Twitter Oficial

A edição 2018 de um dos games mais populares do mundo conheceu seus melhores personagens. A Eletronic Arts, desenvolvedora de Fifa 18 (PS4, One, Switch e PC), revelou os dez melhores jogadores dos campos virtuais e a lista traz grandes nomes do futebol mundial, mas sem a famosa polêmica.

Medida em números de atributos, que variam de físico à cobrança de pênalti, as medidas - também chamada de overall - é muito importante e requisitada no modo Ultimate Team, uma das mais jogadas no game. O modo te dá a liberdade de montar um time com todos os jogadores disponíveis no jogo em formatos de cartas. Elas variam de bronze aos dourados, objeto de desejo dos gamers. O modo online ainda te dá a oportunidade de participar da Copa do Mundo de Fifa, com eliminatórias regionais antes da competição mundial.

Nos últimos dias, a EA soltou os 100 melhores jogadores do game. Finalmente a lista acabou com os dez melhores. Confira abaixo o nome, os atributos gerais dos jogadores e a cartinha oficial.



10º

Foto: Divulgação/EA

9º

Foto: Divulgação/EA

8º

Foto: Divulgação/EA

7º

Foto: Divulgação/EA

6º

Foto: Divulgação/EA

5º

Foto: Divulgação/EA

4º

Foto: Divulgação/EA

3º

Foto: Divulgação/EA

2º

Foto: Divulgação/EA

1º

Foto: Divulgação/EA

Fifa 18 será lançado mundialmente em 29/09. No Brasil, o game sairá primeiro na versão digital, enquanto fisicamente apenas no dia 03/10. A versão desse ano trará jogadores lendários na versão "Icon". Ronaldo "Fenômeno" estampará a capa da versão digital mais completa, mas o game ainda trará Ronaldinho Gaúcho, Henry, Ferdinand, Yashin, Gullit, Deco e outros.

A versão demonstração já está disponível nas plataformas virtuais do PS4 e do Xbox One. A VAVEL Brasil trará a análise completa do game logo após o lançamento mundial.