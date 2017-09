Jogo Barcelona x Juventus AO VIVO online pela Champions League 2017/18 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada da Uefa Champions League, a ser realizada no Estádio Camp Nou, em Barcelona, Espanha.

Bom dia, fã de futebol! Acompanhe aqui, na VAVEL Brasil, o tempo real do grande duelo entre Barcelona x Juventus ao vivo, válido pela primeira rodada da Uefa Champions League. A partida será realizada no Camp Nou e terá início as 15h45.

FIQUE DE OLHO: Lionel Messi (Barcelona) e Paulo Dybala (Juventus)

Os dois argentinos começaram a temporada 2017/18 com tudo, liderando suas equipes aos 100% de aproveitamento nos respectivos campeonatos nacionais. Ambos já possuem cinco gols anotados, em apenas três partidas.

(Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images)

Comandada por Lionel Messi, a equipe catalã não perde no Camp Nou nesta competição desde o ano de 2013. São 21 partidas de invencibilidade.

Apesar das grandes mudanças ocasionadas pela janela de transferências de verão, as duas equipes começaram bem a temporada 2017/18. Blaugranas e bianconeros seguem invictos em seus campeonatos nacionais.

É a primeira vez na história que Barcelona e Juventus se encontram em uma fase de grupos de Champions League. Todos os encontros anteriores haviam sido em fases decisivas da competição.

Outro épico encontro entre as equipes ocorreu na temporada 2002/03, também nas quartas de final. Naquele ano, os italianos eliminaram os espanhóis na prorrogação, com gol do atacante uruguaio Zalayeta.

Estas duas equipes se enfrentaram nas quartas de final da Uefa Champions League 2016/17. Na ocasião, melhor para o time de Turim: placar agregado de 3-0, com show do argentino Paulo Dybala.

Diante dos problemas, o comandante juventino, Massimiliano Allegri, não deu muitas pistas da formação que usará em campo: "Escolherei os 10 melhores jogadores e tentaremos causar problemas ao Barcelona. Mais do que a formação, o que mais importa são as características dos meus atletas. Ainda preciso decidir."

A equipe visitante, por sua vez, tem inúmeros desfalques para a partida. Khedira, Marchisio, Mandzukic, Chiellini, Cuadrado e Höwedes são as baixas juventinas.

Para o treinador blaugrana, Ernesto Valverde, será uma partida dura e intensa, mas o Barcelona precisa pensar apenas na vitória: "Sabemos que a Juventus é uma excelente equipe, mas queremos vencer. Espero um jogo intenso e importante entre duas equipes de altíssimo nível, com um precioso resultado em jogo."

Com exceção de Rafinha, ainda se recuperando de lesão, os donos da casa contam com força máxima para o confronto desta terça-feira.

Barcelona e Juventus fazem parte do grupo D da competição. Olympiacos (GRE) e Sporting (POR) completam a chave.