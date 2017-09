Barcelona reencontra desfalcada Juventus na estreia da Champions League

Em clima de possível revanche, o Barcelona estreia na Uefa Champions League justamente contra a equipe que o eliminou na última edição. Nesta terça-feira (12), às 15h45, os culés recebem a Juventus pela primeira rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2017/18. Com Dembélé e Paulinho relacionados no lado catalão, e a Vecchia Signora cheia de desfalques, as duas equipes começarão a briga pela liderança do Grupo D.

Na última temporada, o Barcelona acabou eliminado da competição europeia justamente pela Juventus. Após a histórica classificação com o 6 a 1 contra o PSG nas oitavas de finais, o Barça encarou a Juventus na fase seguinte. Os espanhóis perderam a partida de ida, por 3 a 0, e ão conseguiram repetir a atuação contra o PSG, empatando sem gols no Camp Nou.

Já a Juventus, maior força da Itália há seis anos consecutivos, é a atual vice-campeão da Champions League. Após eliminar o Barcelona na temporada passada, a Juve ainda despachou o Monaco (4 a 1, no agregado) até encarar o Real Madrid na final. Na decisão, não conseguiu fazer sua melhor partida e foi goleada por 4 a 1, perdendo o título para os merengues.

Mas muita coisa mudou desde o último confronto entre Barcelona e Juventus. O Barcelona não tem mais Luis Enrique no seu comando, nem Neymar no ataque. Agora, o comandante do Barça é Valverde, e o atacante no lugar de Neymar é francês Dembélé. Do outro lado, à exceção da saída do zagueiro Bonucci para o rival Milan, não houve muitas mudanças. Porém, os bianconeri terão grandes desfalques na partida, apesar de ainda contar com Dybala e o novo contratado Douglas Costa.

Barcelona busca vitória na estreia para ganhar confiança

(Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Passando por dificuldades no início da temporada, o Barcelona teme que tenha perdido o poder e favoritismo que sempre teve, principalmente vendo o seu rival Real Madrid em grande nível. Além de perder Neymar que era fundamental na equipe, o Barça se reforçou com Dembélé, mas acabou tendo problemas para trazer Coutinho.

Tentando recuperar a confiança da equipe e buscando fazer uma boa temporada mesmo com as dúvidas que muitos têm, o Barcelona vem de grande atuação contra o Espanyol no último sábado, onde os culés venceram por 5 a 0 no Campeonato Espanhol.

Para a partida contra a Juventus, o técnico Valverde relacionou os recém-contratados Dembélé e Paulinho. O lateral Semedo e o atacante Deulofeu que também chegaram ao clube nesta temporada também foram relacionados, apesar de já estarem jogando e treinando há mais tempo.

Na partida de hoje, Paco Alcácer e Arda Turán não foram relacionados por lesões e problemas físicos, enquanto Rafinha também não foi relacionado por ainda se recuperar de uma cirurgia no joelho. Por outro lado, Aleix Vidal, Digne e Vermaelen não foram relacionados por opção técnica.

Mas falando sobre os relacionados, Sergi Roberto está recuperado de um problema no joelho e volta ao elenco, da mesma forma que Denis Suárez também volta a ser opção no meio campo da equipe de Valverde.

De acordo com os treinos do Barcelona para a partida, a equipe de Valverde deve ser praticamente a mesma que vem jogando. A única dúvida é se Dembélé já deve ser titular ou a equipe ainda vai começar com Deulofeu em campo.

Apesar de ter jogado apenas alguns minutos contra o Espanyol, Dembélé agradou bastante o técnico blaugrana que garantiu que o francês está muito perto de ser titular, mas ainda é dúvida se já deve começar a partida contra a Juventus.

Desfalques preocupam Allegri na estreia da Juventus

(Foto: Divulgação/Juventus)

Assim como o Barcelona, a Juventus também teve uma grande atuação na rodada do final de semana pela Serie A. O time, que venceu o Chievo por 3 a 0 em Turim, a Juve chega com confiança para a estreia contra o Barcelona na Champions League.

Os italianos, porém, terão dificuldades para ajustar a equipe que vai enfrentar os catalães. Com problemas de lesões e suspensão, a Juventus terá seis jogadores titulares que ficarão de fora e serão desfalques para enfrentar o Barcelona.

+ Lesionados, Chiellini e Mandzukic desfalcam Juventus diante do Barcelona

Na lista da Juventus se encontram de fora os nomes como Chiellini, Howedes, Marchisio, Khedira e Mandzukic, todos fora por motivos de lesão. Além destes, Cuadrado também será desfalque, mas por cumprir suspensão, já que foi expulso na decisão contra o Real Madrid na temporada passada.

Apesar dos desfalques, a Juventus ainda tem motivos para confiar na vitória, pois contará com Dybala, a sua estrela argentina. Além do craque, o brasileiro Douglas Costa que foi contratado para esta temporada também fará parte da equipe italiana, assim como Bernardeschi que chegou nesta janela de transferência.

Nas vésperas da partida, o técnico Massimiliano Allegri deu entrevista e deixou claro que não está em estado de emergência pelos desfalques, afirmando que tem uma boa equipe e vai tentar dar o seu melhor na partida. Allegri também comentou que pode ser a terceira partida sem sofrer gols do Barcelona.

“Não estamos numa situação de emergência. Temos uma boa equipa e vamos estar à altura. É preciso concentração e coragem. Não sofrer golos pelo terceiro jogo seguido contra o Barcelona seria quase um milagre, mas vamos tentar dar o nosso melhor”, disse o técnico.

Para repor os desfalques na equipe titular, Allegri não deu sinais de quem deverá ser substituir os jogadores que estarão fora, porém o técnico vai confiar suas esperanças no craque Dybala, que é o destaque da equipe com 5 gols em três partidas na Serie A.