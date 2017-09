Resultado Roma x Atlético de Madrid pela Uefa Champions League 2017/18 (0-0)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

Na próxima rodada, a Roma receberá o Qarabag-AZE, enquanto o Atlético receberá o Chelsea. No fim de semana, pelo campeonato italiano, a equipe da capital receberá o Hellas Verona. Já pela La Liga, o Atleti receberá o Málaga.

Ao todo, foram 20 finalizações do Atlético de Madrid, contra 10 da Roma. 9 pararam no Alisson.

Em noite mais que inspirada de Alisson, o 0 a 0 decepcionou todos os torcedores no Olímpico de Roma. Com a goleada de 6 a 0 do Chelsea no Qarabag-AZE, as duas equipes dividem a vice-liderança.

FIM DE PAPO EM ROMA! ROMA 0 x 0 ATLÉTICO DE MADRID!

46' INACREDITÁVEL!!!!! Saúl teve duas chances para marcar. Na primeira, parou em Alisson, em mais uma grande defesa do brasileiro. No rebote, o jogador espanhol mandou no travessão, perdendo a melhor chance do jogo.

45' Três minutos de acréscimos.

43' Última mudança na Roma: Sai: Dzeko / Entra: El Shaarawy

38' ALISSON ESPETACULAR!!!!! Ángel Correa dribla dois marcadores, invade a área e chuta forte para uma linda defesa do goleiro brasileiro, que é o destaque da partida até aqui.

37' Partida vai se encaminhado para o final, mas segue aberta em Roma.

34' Mudança na Roma: Sai: Nainggolan / Entra: Pellegrini

31' Última mudança no Atleti: Sai: Griezmann / Entra: Gaitán

30' UHHHH! Dzeko arriscou de longe, e a bola passou perto do gol de Oblak.

28' Em Londres, virou passeio azul: Azpilicueta, Bakayoko e Bathsuayi ampliam para o Chelsea, 5 a 0 contra o Qarabag-AZE.

26' Cartão amarelo para Perotti, da Roma.

23' AAAAALISSON! Finalização de Carrasco de fora da área, e o goleiro brasileiro, em ótima noite, joga para escanteio.

19' Mudança na Roma: Sai: Defrel / Entra: Fazio

17' UHHHHHH! Mais uma oportunidade criada por Correa, e dessa vez o jogador espanhol forçou uma grande defesa de Alisson.

15' Mudança no Atleti: Sai: Gabi / Entra: Ferreira Carrasco

13' UHHHH! E o Vietto já teve a primeira chance, no primeiro minuto em campo. Arriscou de fora da área e Alisson espalmou.

12' Mudança no Atlético de Madrid: Sai: Vietto / Entra: Ángel Correa

12' Segundo tempo é mais frio, muito pelas boas marcações, mas a equipe espanhola tenta chegar mais vezes ao ataque até aqui.

8' No outro jogo do grupo C, Azpilicueta faz Chelsea 3 x 0 Qarabag-AZE

4' O Atlético tenta fazer uma pressão no início do segundo tempo, mas no momento não encontra sucesso.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO EM ROMA!

INTERVALO | Equipes de volta ao gramado. Sem mudanças na Roma, e nem no Atlético de Madrid.

INTERVALO | Estatísticas de Roma 0 x 0 Atlético de Madrid (Fonte: UEFA): Posse de bola: 54% x 46% / Finalizações: 8 x 8 / Faltas cometidas: 6 x 4

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! ROMA 0 x 0 ATLÉTICO DE MADRID!

44' O árbitro sérvio não dará acréscimos na primeira etapa.

38' No outro jogo do grupo C, o Chelsea vai vencendo o Qarabag-AZE por 2 a 0, gols de Pedro e Zappacosta.

33' EM CIMA DA LINHA!!! A resposta do Atlético veio rápido. Griezmann tocou para Koke que driblou Alisson e bateu para o gol, mas Manolas salvou em cima da linha.

32' UHHH! Após cobrança de falta, a bola sobrou para Nainggolan que finalizou e Oblak fez uma ótima defesa.

28' A Roma busca pressionar e tenta aproveitar as faltas perto da área, mas esbarra na defesa bem postada do Atleti.

26' UHHHH! Com espaço, Griezmann arriscou mais uma vez, e levou muito perigo ao gol de Alisson.

21' Partida com as defesas levando vantagem sobre os ataques em Roma.

16' UHHHH! Vietto invadiu a área, arriscou o chute forte, mas Alisson defendeu.

12' Griezmann e Filipe Luís estão se entendendo muito bem em campo, aterrorizando a defesa da Roma.

8' A primeira chegada da Roma veio com Defrel, mas a bola saiu pela linha de fundo.

4' NA TRAVE!!!! Filipe Luis rolou para Saúl Ñíguez que finalizou na trave.

4' Roma começa a partida tendo mais a posse de bola porém, só o Atlético finalizou até aqui.

BOLA ROLANDO PARA ROMA x ATLÉTICO DE MADRID!

Equipes já estão no gramado do estádio Olímpico, e o Hino da Champions League é executado.

Boa tarde, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de Roma x Atlético de Madrid, ao vivo, pela rodada de abertura da Uefa Champions League 2017/18. A partida será realizada no Estádio Olímpico, em Roma, às 15h45.

O melhor campeonato de futebol do mundo está de volta! Pelo Grupo C da Champions League, Roma e Atlético de Madrid fazem um jogão em Roma (ITA), no duelo entre Naingollan e Griezmann, os dois craques das equipes.

Ainda no grupo C, Chelsea e Qarabag farão a outra partida, em Londres. Na próxima rodada, a Roma irá até o Azerbaijão enfrentar o Qarabag, enquanto o Atlético de Madrid receberá o Chelsea, a partida mais aguardada desse grupo, no estádio Metropolitano, nova casa da equipe madrilenha.

Pela Serie A, a Roma não está brigando - ainda - pelo título. Em duas rodadas disputadas, a equipe da capital venceu uma e perdeu outra, se encontrando na 10ª posição. Porém, a Roma ainda terá uma partida a disputar pela 3ª rodada, já que o duelo contra a Sampdoria foi adiado por causa do mau tempo.

A situação do Atlético de Madrid é parecida. Na La Liga, a equipe comandada pelo argentino Diego Simeone é a 8ª colocada, com 5 pontos ganhos em 3 rodadas. Na última partida, empatou com o Valencia em 0 a 0, fora de casa.

Se a estatística entrasse em campo, o torcedor da Roma poderia ficar preocupado. Nos últimos sete jogos em casa pela Champions League, a equipe italiana venceu apenas uma.

Pelo lado do Atlético, o retrospecto deixa o torcedor animado. Na última vez em que as duas equipes se enfrentaram numa competição euopeia, Copa da UEFA 1998/99, o Atlético de Madrid venceu as duas partidas (2 a 1 e 2 a 1).

Eusebio Di Francesco (Roma): "Ele [Simeone] tem sua própria identidade. Eles sabem o que ele quer e obtêm resultados - talvez não seja tão estético, mas é prático. O que eu quero da minha equipe é a organização certa. Temos que ficar compactos em todos os momentos. Mas eu precisaria de um dia inteiro para explicar minha filosofia - não posso descrevê-la em duas palavras. Pensamos em uma maneira de causar problemas, mesmo que eu não possa revelá-lo publicamente. Precisamos de jogadores que possam assumir a responsabilidade, jogadores com personalidade".

Diego Simeone (Atlético de Madrid): "Não temos nenhum complexo de inferioridade. O que aconteceu no passado permanece no passado, olhamos para o futuro. Amanhã começamos outra aventura sobre a qual estamos entusiasmados. Eu sei que a Roma é um grande time que gosta de jogar futebol plasticamente agradável; Eles jogam bem pelas laterais do campo e são excelentes tecnicamente. Eu acredito no futuro deste clube [Atlético]. O desafio fica maior e maior. Há vida aqui. Nossa motivação é conquistar a Champions League".