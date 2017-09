Resultado Feyenoord x Manchester City pela Champions League (0-4)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela fase de grupos da Champions League, a ser disputada no Estádio De Kuip, na Holanda.

Na próxima rodada, o Feyenoord vai até a Itália para enfrentar o Napoli. Já o City recebe o Shakhtar Donetsk, na Inglaterra. Ambos no dia 26 de setembro, às 15h45.

47' FIM DE JOGO!

46' City troca passes em seu campo de defesa e espera o fim de jogo.

45' MAIS DOIS! Dois minutos de acréscimo.

44' Falta de St. Justes em Bernardo Silva.

42' A equipe holandesa tenta descer ao ataque nos últimos minutos de partida.

41' Apesar do placar adverso, os torcedores do Feyenoord cantam alto na arquibancada e não abandonam sua equipe!

40' Lateral para o Feyenoord.

37' Sané tem chute bloqueado por St. Justes. É escanteio para os visitantes.

36' Equipes diminuem o ritmo e trocam passes na linha intermediária.

34' Falta de Larsson em Nelph no meio de campo.

33' SUBSTITUIÇÃO! Sai Amrabat e entra Larsson.

30' Falta de Sterling em Boetius.

27' Feyenoord não consegue ameaçar os visitantes e troca passes no seu campo de defesa.

26' SUBSTITUIÇÃO! Sai Fernandinho e entra Sané.

Sai Kramer e entra Vente.

24' City troca passes em seu campo de defesa.

22' Lateral para o City.

SUBSTITUIÇÃO! Sai David Silva e entra Delph.

21' AMARELO! Botteghin recebe o cartão por falta em Bernardo Silva.

20' Bernardo Silva arrisca o chute, mas Jones fica com a bola.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOL! DE NOVO DELE! Stones marca de cabeça após jogada de escanteio.

16' Sterling tenta devolver o toque para De Bruyne, mas a defesa afasta o perigo.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Aguero e entra Sterling.

13' Bernardo Silva cruza para Jesus, que estava impedido.

11' Escanteio para o Feyenoord.

9' É mais um lateral para a equipe da casa.

7' Falta de ataque de Aguero em Van Der Heijden.

6' Defesa dos donos da casa interceptam passe de De Bruyne no contra-ataque.

4' Falta de Nelom em Bernardo Silva. Manchester City com a bola em seu campo de defesa.

3' Impedimento de David Silva. É o quinto impedimento dos ingleses no jogo.

1' Lateral para o Feyenoord.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Berghuis e entra Toornstra.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Aguero recebe a bola para Jesus, mas estava em posição de impedimento.

44' Vilhena cruza na área e consegue o escanteio.

43' Lateral para o Feyenoord.

42' Falta em Kramer no campo de ataque.

41' MAIS UM AMARELO! Agora, Vilhena recebe a advertência após carrinho em De Bruyne.

40' AMARELO! Kramer recebe o cartão após carrinho em Walker.

39' IMPEDIMENTO! Bandeirinha paralisa a partida após impedimento de Aguero.

38' AMARELO! St. Juste derruba Jesus na lateral direita do campo e recebe o cartão.

37' Walker tenta o cruzamento para a área, mas a bola fica nas mãos de Jones.

36' POSSE DE BOLA!

Manchester City: 65% Feyenoord: 35%

34' Lateral para o Feyenoord.

32' Impedimento marcado contra os donos da casa. Kramer estava a frente dos defensores.

31' Lateral para o City.

29' De Bruyne e Walker trocam passes no meio de campo. Feyenoord se fecha.

28' Lateral para o Feyenoord.

26' Impedimento marcado em ataque dos ingleses.

25' GOOOOOOOOOOOOL DO CITY! Na sua estreia, Jesus deixa o dele! O brasileiro aproveita o rebote de Jones e marca mais um.

24' Escanteio para os visitantes.

23' City troca passes em seu campo de defesa.

21' Jones se antecipa e defende a bola de David Silva.

20' QUAAAAAAASE! Kramer tem chute bloqueado pela defesa do City e é escanteio para os donos da casa.

19' Berghuis arrisca de fora da área, mas Ederson faz a defesa facilmente. Foi a primeira chegada do Feyenoord ao ataque.

18' JOOOOONES! Aguero arrisca na pequena área e Jones espalma.

16' Feyenoord tenta diminuir o ritmo dos visitantes, até então sem sucesso.

15' O QUE FOI ISSO, GOLEIRÃO? Jones foi pressionado e saiu com estilo (e perigo) para mandar a bola para o ataque.

14' AMARELO! De Bruyne ganha cartão amarelo após dar carrinho em Vilhena.

13' City explora as laterais para chegar ao ataque rápido.

12' Lateral para o Feyenoord.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Em contra-ataque veloz, City aumenta o placar com Aguero, que estava sozinho dentro da pequena área.

9' El Ahmadi comete falta em De Bruyne.

7' City pressiona o Feyenoord e a equipe da casa tem dificuldade de sair jogando.

6' TIIIIIIIIRA! Gabriel Jesus cabeceia e Botteghin tira em cima da linha.

5' City troca passes no meio de campo. Feyenoord se fecha em seu campo de defesa.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY! Após escanteio cobrado por David Silva, John Stones cabeceia e a bola passa entre as pernas de Vilhena e morre dentro do gol.

0' COMEÇA O JOGO!

ESCALAÇÃO DO MANCHESTER CITY! Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Mendy, Fernandinho, De Bruyne, Bernardo, Silva, Jesus, Aguero.

ESCALAÇÃO DO FEYENOORD! Jones, St. Juste, Botteghin, Van Der Heijden, Nelom, Amrabat, El Ahmadi, Vilhena, Berghuis, Kramer, Boetius.

Acompanhe conosco minuto a minuto da partida entre Feyenoord x Manchester City a partir de 15h45.

DÚVIDA!



Goleiro treina com proteção similar à Petr Cech. (Foto: Victoria Haydn - Manchester City FC/Getty Images)



A grande dúvida para o confronto desta quarta-feira está no gol do City, já que o goleiro titular, Ederson, se machucou no lance que gerou a expulsão de Mané pelo Liverpool. Caso o brasileiro não jogue, o chileno Claudio Bravo será o seu substituto imediato para o confronto.

HISTÓRICO DOS CONFRONTOS!

Este será o primeiro encontro envolvendo as equipes em um torneio continental.

FALA, EL AHMADI!

O meio-campista holandês analisou a partida contra o time inglês."Esse jogo está na cabeça do nosso grupo por algum tempo, assim como na do clube e dos torcedores. É uma partida atrativa e muito desafiadora também. Já mostramos antes que podemos jogar bem contra times grandes. Estamos confiantes", avaliou.

FALA, GUARDIOLA!

"Ainda estamos no processo de crescer. Estamos muito felizes com os jogadores que temos. Vamos ver o que acontece [na UCL]. Respeito o Feyenoord. Eu colocarei minha melhor equipe em campo", disse.

Atual campeão holandês, o Feyernoord tem o Manchester City pela frente nesta quarta-feira (13). Será a estreia das equipes na temporada 2017/2018 da Champions League. Os times estão no Grupo F, que tem ainda Napoli (Itália) e Shakthar Donetsk (Ucrânia).