Com status de zebra, Jorge Wilstermann recebe River Plate pelas quartas da Libertadores

Em partida de ida válida pelas quartas de final da Taça Libertadores da América, a equipe boliviana do Jorge Wilstermann vai receber os argentinos do River Plate nesta quinta-feira (14), às 21h45, no estádio Félix Capriles.

Os donos da casa passaram da fase de grupos na segunda colocação no Grupo 5. Foram três vitórias e três derrotas. Na fase oitavas de final a equipe comandada por Roberto Mosquera eliminou o Atlético Mineiro após vencer a primeira partida em casa e segurar um empate sem gols no estádio Mineirão.

Do outro lado, o River Plate avançou da fase de grupos com 13 pontos na liderança do Grupo 3. O River venceu quatro partidas e empatou uma. A única derrota veio na última rodada da fase, quando em casa não conseguiu superar o Independente Medellín e perdeu por 2 a 1. Nas oitavas de final o River venceu o Guaraní-PAR por 2 a 0 fora de casa. No Monumental de Núñez a equipe segurou um empate em 1 a 1 a avançou para a fase seguinte.

Wilstermann acelera volta de Zenteno para partida de ida

O Jorge Wilstermann ganhou um importante reforço para o duelo com o River Plate pela Copa Libertadores. Trata-se de Zenteno, zagueiro e capitão do time boliviano. O camisa 22 havia sentido uma contratura muscular na perna esquerda no empate em 1 a 1 contra o Petrolero no último domingo (10). O jogador passou por exames e tratamentos de fisioterapia e está pronto para a partida mais importante do ano para o clube. Caso haja algum problema com o atleta, David Diaz deve entrar na partida.

Mesmo sabendo da dificuldade que terá pela frente, a equipe do Jorge Wilstermann está confiante que irá fazer uma boa partida. A equipe trabalhou forte durante a semana e definiu o estilo de jogo. A expectativa é de casa cheia.

“Vai ser um jogo muito bom para todos. Eu acho que é um encontroansiosamente aguardada por todos e uma oportunidade para avançar”, falou o brasileiro Alex Silva, zagueiro do time boliviano.

Provavel escalação do Jorge Wilstermann: Olivares; Omar Morales, Alex Silva, Zenteno, Aponte; Saucedo, Cristhian Machado,Bergese, Rudy Cardoso; Serginho, Gilbert Álvarez Tec: Roberto Mosquera

River Plate busca alternativas para posição de Alario

Após a venda do atacante Lucas Alario para o futebol alemão, o técnico Marcelo Gallardo ainda busca o substituto para a posição deixada pelo jogador. Para o jogo na altitude de Cochabamba o treinador do clube argentino deve contar com o jovem Rafael Barré, de 21 anos.

O River Plate já se encontra em solo Boliviano, porém o clube só vai para a cidade de Cochabamba horas antes da partida, para diminuir os efeitos da altitude. O River treinou na tarde desta quarta-feira (13) em Santa Cruz de La Sierra.

“Não vai ser um jogo tranquilo por tudo o que o Jorge Wilstermann conseguiu produzir até aqui, o que deixou sua torcida otimista. Vamos precisar de uma noite perfeita para voltarmos com a vitória. É importante levarmos a decisão para casa, onde nossas chances de vencer são maiores do que na ida”, declarou Marcelo Gallardo.

Provavél escalação do River Plate: Lux; Moreira, Maidana, Pinola, Casco; Fernández, Ponzio, Pérez (Rojas), Pity Martínez; Borré (Rojas) e Scocco. Tec: Marcelo Gallardo.