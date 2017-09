Resultado de Getafe x Barcelona pela La Liga 2017/18 (1-2)

Obrigado a todos que acompanharam o tempo real. Siga a VAVEL Brasil nas redes sociais e fique por dentro de todas as notícias do esporte pelo mundo. Até a próxima!

Na próxima rodada, o Barcelona recebe o Eibar, na quarta-feira (20), às 11h (de Brasília), no Camp Nou. O Getafe visita o Celta de Vigo, no mesmo dia e horário, no Balaídos.

Com a vitória de virada sobre o Getafe, o Barcelona segue líder no Campeonato Espanhol 2017/18, agora com 12 pontos em quatro jogos. Já o Getafe, com a derrota caiu para a 11ª posição e se mantém com 4 pontos.

48' FIM DE JOGO!

45' Getafe tem oportunidade em cobrança de escanteio, mas a cobrança curta acabou sendo afastada pela defesa do Barça.

43' QUASE! Messi recebeu na entrada da área, cortou a marcação e finalizou buscando o canto, mas a bola saiu raspando a trave. Porém, teve desvio.

42' CARTÃO AMARELO PARA DAMIÁN! Por falta em Denis Suárez.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! PAULINHO! Após cruzamento de Messi para a área, Paulinho dominou e finalizou cruzado para o fundo das redes. Vira o jogo o Barcelona. É o primeiro gol do brasileiro pelo Barça.

37' Barcelona sai em contra-ataque. Denis Suárez lança Luis Suárez, mas o camisa 9 errou o lançamento para Messi.

36' NA TRAVE! Jiménez recebe na área, domina e chuta, a bola desvia em Sergi Roberto e acerta a trave.

31' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA: sai Rakitic, entra Paulinho.

30' Valverde chama Paulinho.

26' SUBSTITUIÇÃO NO GETAFE: sai Ndiaye, entra Sergio Mora.

21' CARTÃO AMARELO PARA ALBA!

19' Barcelona é superior no segundo tempo e vai ao ataque em busca da virada.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! DENIS SUÁREZ! Sergi Roberto invade a área pela direita, toca para Denis Suárez dominar e finalizar para o fundo do gol. Jogo empatado no Coliseum.

11' Sergi Roberto avança pela direita e arrisca chute da entrada da área, mas Guaita defende.

9' Antunes arrisca cobrança de falta direto para o gol, mas manda por cima.

8' SUBSTITUIÇÃO NO GETAFE: sai Shibasaki, entra Jiménez.

7' CARTÃO AMARELO PARA DEULOFEU! Por jogada perigosa.

6' Shibasaki, autor do gol do Getafe, deixa o gramado sentindo dores.

3' O Barcelona começa pressionando e busca o empate.

0' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA: sai Iniesta, entra Denis Suárez.

0' COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO!

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' SALVA GUAITA! Messi cobrou falta com perigo e a bola tinha endereço, mas o goleiro do Getafe foi buscar e espalmou para escanteio.

45' Iniesta sofre falta duvidosa na entrada da área. Grande oportunidade para o Barça. Messi na bola.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GETAFE! SHIBASAKI! Após lançamento para a área, a defesa do Barça afastou e da entrada da área o meia Shibasaki acertou lindo chute de rara felicidade, no ângulo e sem chances para Ter Stegen.

35' Getafe marca forte e o Barcelona tem dificuldade para ficar com a posse de bola. Só teve apenas uma finalização, de cabeça com o zagueiro Umtiti.

32' CARTÃO AMARELO PARA JUAN CALA! Por falta em Messi.

31' PRIMEIRO ATAQUE DO BARÇA! Iniesta cruza e Umtiti aparece livre na área para completar de cabeça, mas o goleiro Guaita defendeu.

27' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA: sai Dembelé, entra Deulofeu.

23' SENTIU! Dembelé sentiu a coxa direita e caiu no gramado para receber atendimento médico.

16' QUE PERIGO! Rakitic erra o passe e o Getafe sai em contra-ataque. Shibasaki cruza, Piqué desvia contra o próprio gol e Molina, por pouco, não conseguiu desviar para o fundo das redes.

10' Na cobrança de falta ensaiada, Antunes rola para Arambarri que parou na defesa do Barça.

9' CARTÃO AMARELO PARA PIQUÉ! Por falta em Molina.

7' Dembelé tenta a jogada individual pela ponta esquerda, mas escorrega e perde a posse de bola.

3' Barcelona marca a saída de bola do Getafe e tenta dificultar os adversários.

1' Molina arrisca chute da entrada da área e Ter Stegen defende com tranquilidade.

0' COMEÇOU O JOGO!

Tudo pronto para começar a partida. Getafe e Barcelona já estão em campo. Vai começar o jogo no Coliseum.

BARCELONA ESCALADO: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti e Alba; Busquets, Iniesta e Rakitic; Dembelé, Messi e Suárez.

GETAFE ESCALADO: Guaita; Damián Suárez, Djené, Juan Cala e Antunes; Bergara, Arambarri, Shibasaki e Fajr; Jorge Molina e Ndiaye.

A última vitória do Getafe contra o Barcelona aconteceu na temporada 2011/12. O jogo foi válido pela 14ª rodada e o gol do jogo foi marcado por Valera, de cabeça.

No último duelo entre Getafe e Barcelona no estádio do Coliseum, o Barça venceu por 2 a 0, com gols de Suárez e Neymar. O jogo foi válido pela 10ª rodada da La Liga de 2015/16, temporada do rebaixamento da equipe de Madrid à segunda divisão.

Nicolás Gorosito, Daniel Pacheco, Filip Manojlovic e Chuli são desfalques no Getafe. Arda Turan, Rafinha e Adrián Ortolá são desfalques no Barcelona. Além deles, Paco Alcácer, Aleix Vidal e Lucas Digne estão de fora dos relacionados por opção técnica.

Já o Getafe, começou o Campeonato Espanhol empatando, na segunda rodada perdeu e na terceira rodada conquistou a primeira vitória. São quatro pontos em nove possíveis, atualmente na 11ª posição.

Após três rodadas, o Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol com nove pontos e três vitórias. Até o momento foram nove gols pró e nenhum contra.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Getafe x Barcelona, válido pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A bola rola a partir das 11h15 (de Brasília), no estádio Coliseum Alfonso Pérez.