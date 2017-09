Resultado Chelsea x Arsenal pela Premier League 2017/18 (0-0)

Final de partida. O clássico ficou no 0 a 0.

Mais um cartão na partida. Agora para Hector Bellerín

Cartão amarelo para Kolasinac por falta em Hazard.

45' Hazard comete falta e tem contra ataque parado. Jogadores do Chelsea reclamam muito

Mudança no Chelsea

Sai:Morata

Entra: Christensen

CARTÃO VERMELHO DIRETO PARA DAVID LUIZ.

41' Hazard cruzou e Cech afastou apenas coma mão direita.

Cartão amarelo para Elneny.

36' Sanchez cruza com perigo na área. Corta a defesa dos blues.

33' Hazard faz sua primeira jogada individual. Cech segurou firme o bom chute do camisa 10.

31' Chelsea teve sua vez no ataque. A bola ficou quente na área mas outra vez o Arsenal tirou a bola da defesa.

29' Mustafi comemora gol mas o assistente assinala impedimento do zagueiro alemão.

Welbeck sente dores e pode ser substituído.

Mudança no Chelsea.

Sai: William

Entra: Hazard

22' O chileno vem fazendo a mesma posição do francês, pelo meio do ataque.

Mudança no Arsenal.

Sai: Lacazette

Entra: Alexis Sanchez

Cartão amarelo para Alvaro Morata.

20' Ritmo de jogo quebrado. Chelsea controla a bola mais uma vez do lado defensivo.

16' Welbeck dá na medida para Kolasinac mas o bósnio se atrapalha todo e a bola vai para tiro de meta.

15' William limpa a defesa mas a finalização foi longe do gol.

14' Mustafi comete falta que promete perigo ao gol de Cech.

12' Welbeck acha Ramsey livre, só que Courtois avança primeiro.

11' Kanté erra passe na parte direita do campo e a posse volta para o Arsenal.

9' Ramsey aparece bem do lado direito. Desta vez, Azpilicueta ganha no corpo sobre Lacazette.

8' Bakayoko faz boa jogada pelo meio e escorou para Alonso, que cruzou em cima da defesa.

Cartão amarelo para David Luiz.

6' David Luiz tenta de bicicleta mas há um choque do brasileiro com Koscielny.

5' Após primeiros minutinhos frenéticos, a calmaria voltou ao jogo.

2' Arsenal chegou ao ataque mas, mais uma vez,Lacazette não deu continuidade no lance;

Substituição no Chelsea:

Sai: Pedro

Entra: Bakayoko

1' Vamos na segunda etapa da partida.

Algumas estatísticas desse 1° tempo



POSSE DE BOLA:

Chelsea 53%

Arsenal 47%



FINALIZAÇÕES:

Chelsea 4

Arsenal 10



FALTAS COMETIDAS

Chelsea 1

Arsenal 7

Intervalo de jogo. Chelsea 0-0 Arsenal.

45' Monreal recuou de forma perigosa mas Cech ajustou o erro defensivo.

43' Chelsea não consegue mais chegar ao ataque com eficácia nos últimos 10 minutos.

41' QUASE! Ramsey veio do lado esquerdo e chegou na área. O meia tocou de direita e a bola foi na trave. Lacazette não aproveitou o rebote. Melhor chance da partida no lado do Arsenal.

39' Arsenal chegou bem após boa troca de passes. Mas Lacazette errou na bola levantada pelo lado direito.

37' Koscielny tentou após erro de Moses mas o chute saiu por cima da meta de Courtois.

35' Monreal arma contra ataque e rola para Welbeck. O atacante finalizou mas a defesa ficou na frente da bola.

33' David Luiz tenta ligação direta mas a bola foi longe de Moses.

31' Xhaka bateu de fora da área e passou perto da trave.

30' Pedro em posição irregular interrompe mais um ataque dos blues.

29' Chelsea tenta chegar com bola parada mas o ataque ficou pelo caminho.

26' Os dois times alternam a posse de bola

22' Morata de cabeça. Segue 0-0

21' E o Chelsea perde grande chance de abrir o placar. O espanhol voltou para o jogo. Fpabregas fez belo lançamento para o camisa 11 mas Pedro permitiu que a zaga atrapalhasse e o chute foi em cima de Petr Cech.

20' Arsenal melhora em campo. Kolasinac veio do lado esquerdo e finalizou forte. Courtois viu dificuldade após quique da bola e espalmou para o lado esquerdo.

18' Pedro saiu de campo reclamando de dores na perna direita.

16' QUASE! Ramsey acha Bellerín que passou nas costas de Marcos Alonso. O espanhol cruzou e Lacazette bate de primeiro e obriga Courtois a fazer boa defesa.

15' Arsenal enfim chegou no ataque. Bellerín fez levantamento pelo lado direito mas Welbeck testou por cima da meta de Courtois.

15' Cech assusta torcedor gunner mas consegue driblar Morata e colocar a bola para frente.

14' Chelsea tenta pelo lado direito e leva perigo em cruzamento. O time sobrou com a bola mas o ataque foi ineficiente.

11' Equipe de Wenger não consegue trocar passes por muito tempo. Fábregas roubou a bola no campo defensivo e já controlam a posse de bola.

10' Boa jogada trabalhada pelos Blues. No entanto, cruzamento de Azpilicueta para Morata terminou em impedimento do espanhol camisa 9.

9' Ligação direta não vem funcionando para o Chelsea.

8' Time da casa toca a bola na defesa e o passe para o ataque não sai com qualidade.

6' Lacazette e Moses estão caídos no chão após toque joelho com joelho.

5' Time da casa não dá refresco para os visitantes. Dois escanteios levaram perigo.

3' O Chelsea chegou mais uma vez. William roubou a bola no meio de campo e tocou para Fábregas, que achou Pedro do lado esquerdo. A finalização foi em cima do camisa 33 dos Gunners.

2' Moses pega sobra de bola no lado direito e cruzou com perigo para Morata. Cech foi mais esperto e saiu do gol para encaixar.

1' O primeiro impedimento da partida foi marcado. Moses estava na frente da linha defensiva.

Começou o clássico!

Os Blues estão em 3° na tabela e podem dividir a liderança com o Manchester City caso saia vencedor neste domingo. Os Gunners estão apenas em 12° mas com três pontos podem dar um salto de sete posições na competição.

Reservas: Ospina, Mertesacker, Elneny, Maitland-Niles, Sanchéz, Walcott, Giroud.

Arsenal também escalado: Cech; Mustafi, Koscielny, Monreal; Bellerín, Xhaka, Ramsey, Iwoby, Kolasinac; Welbeck, Lacazette.

Reservas: Caballero, Rudiger, Christensen, Zappacosta, Bakayoko, Hazard, Batsuhayi.

Chelsea escalado: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses; Kanté, Fábregas, Alonso, William; Pedro, Morata.

As duas equipes já estão no Stamfor Bridge. Lembrando: pontapé inicial começará à 9h30.

Bom dia torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora, conosco, o clássico londrino entre Chelsea x Arsenal pela quinta rodada da Premier League 2017/18. A partida começará às 9h30, pelo horário de Brasília.

O Chelsea vem para o confronto em boa fase depois de vencer os seus quatro últimos compromissos. Jogos pela PL contra Leicester, Tottenham e Everton foram contabilizados como triunfos, enquanto que um contundente 6 a 0 foi feito em cima do Qarabag pela UCL.

A equipe de Antonio Conte ocupa a terceira colocação na tabela com nove pontos ganhos, sendo três vitórias e uma derrota (na estreia, em casa, contra o Burnley) em quatro jogos até então. A recuperação do revés no começo está sendo bem realizada até aqui.

Na temporada passada, os Blues foram campeões da Premier League, portanto, neste ano defendem o título da competição. Triunfaram por sete pontos de vantagem para o vice-líder Tottenham.

Donos da casa, o Chelsea vem para o jogo com um retrospecto muito positivo sobre o Arsenal. Jogando no Stamford Bridge, os Blues venceram os últimos cinco confrontos, incluindo uma goleada por 6 a 0 em 2014. A última derrota jogando em seus domínios foi em 2011, em um 5 a 3 aos Gunners.

Na última vez que jogou contra o time de Arsène Wenger, o Chelsea perdeu, pela Supercopa da Inglaterra na abertura da temporada na terra da rainha. Nos pênaltis, Antonio Conte viu seus comandados perderem o título depois de um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Para Antonio Conte, jogar contra o Arsenal sempre é um desafio, mesmo que o adversário apresente sinais de mau momento. "Arsenal é um dos seis melhores times na Inglaterra e jogar contra eles é sempre de extrema importância. Eles têm um ótimo elenco e devem lutar pelo título, aumentando ainda mais a importância do jogo - assim como é com City, United, Liverpool e Tottenham", comentou o italiano.

Os Blues não poderão contar com Danny Drinkwater, que está com lesão muscular.

Já no lado do Arsenal, a equipe tenta se encontrar nesse início de temporada. Depois de muitas controvérsias durante o fim da janela, envolvendo jogadores querendo sair e dúvidas por parte da torcida e especialistas com relação ao poder de fogo do clube, os Gunners querem usar o clássico de domingo como o início de uma arrancada.

Nesta competição, ocupa a 12ª posição, com apenas seis pontos ganhos de 12 possíveis. Venceu duas (Leicester e Bournemouth) e perdeu duas (Stoke City e Liverpool), incluindo um 4 a 0 para os Reds.

Na temporada passada, terminou apenas em quinto lugar, pior colocação na história de Arsène Wenger com o clube inglês, visto que ele assumiu há 21 anos atrás. A ideia nesta temporada é o retorno à UCL.

Participando da Uefa Europa League, os Gunners venceram no meio de semana o Colônia, em casa, por 3 a 1 depois de precisar reverter o placar frente aos alemães. Gols de Sánchez, Bellerín e Kolasinac garantiram o resultado positivo.

Embora o retrospecto em Stamford Bridge não é positivo, o Arsenal venceu o Chelsea em três dos últimos quatro confrontos, incluindo vitória na final da Copa da Inglaterra da temporada passada e um 3 a 0 também na época 16/17 no Emirates Stadium.

Esse bom momento contra o Chelsea é o que Wenger quer focar, buscando continuar com a sequência positiva. "Eu sei que no Bridge não temos um recorde bom nos últimos tempos, mas o recorde recente e geral é bem favorável, então precisamos focar mais na nossa performance em si do que no lugar onde estamos atuando", disse na entrevista pré-jogo.

Para o jogo, o Arsenal não poderá contar com Santi Cazorla, Francis Coquelin e Mesut Özil, esse último confirmado pelo técnico que não estará na equipe que enfrenta o Chelsea.