Resultado PSG x Lyon pela Ligue 1 (2-0)

Agora, o PSG volta a campo no próximo dia 23, às 12h, para enfrentar o Montepellier, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Francês. O O Lyon, por sua vez, tentará se recuperar da derrota em confronto contra o Dijon em casa, no mesmo dia, mas três horas depois.

Apesar da vitória, os principais nomes do PSG não tiveram grande atuação, sobretudo o trio de ataque, formado por Neymar, Cavani e Mbappé. Tanto que a primeira chance real de gol do PSG chegou apenas aos 43 minutos do primeiro tempo, em finalização do brasileiro.



Aliás, por falar em Cavani e Neymar, dois lances chamaram a atenção de forma suspeita. Primeiro, o uruguaio pediu para bater falta na entrada da área e Daniel Alves o impediu, repassando a bola para Neymar. Depois, Neymar pediu para bater o pênalti sofrido por Mbappé, mas Cavani recusou. No final, o uruguaio teve a penalidade defendida por Lopes.

O Lyon bem que tentou. Durante três quartos do jogo, a equipe teve sucesso em neutralizar as principais investidas do PSG. No entanto, um elemento faltou ao time de Bruno Genésio: uma pitada de sorte. Primeiro, um desvio do brasileiro Marcelo em finalização de Cavani foi o responsável por furar o bloqueio defensivo do Lyon. Depois, Lopes defendeu chute à queima roupa de Mbappé, mas Morel rebateu a bola sem querer e também mandou para as próprias redes.

FIM DE JOGO NO PARQUE DOS PRÍNCIPES! Com dois gols contras, o Paris Saint-German vence o Lyon por 2 a 0 e conquista a sexta vitória em seis jogos no Campeonato Francês.

90+1' | Traoré arrisca novamente. Novamente sem levar perigo à meta do PSG

90' | Fekir rola para Traoré, que chuta forte, mas em cima de Areola, que faz a defesa com tranquilidade.

89' | QUASE UMA PINTURA DO PSG! Mbappé brinca pela faixa esquerda e aciona Lo Celso com um toque de letra. O argentino cruza para Cavani, que também tenta arrematar de letra, mas a bola passa ao lado da trave direita!

86' | O gol é computado oficialmente para Morel, contra. A bola teria desviado no zagueiro, e não em Mbappé, antes de entrar no gol do Lyon

85' | GOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG! MBAPPÉ! Em sua estreia, Mbappé recebe lindo passe de Neymar e cara-a-cara, finaliza em cima de Lopes. Por sorte, a bola bate novamente em Mbappé e entra! O PSG faz 2 a 0!

81' | Cartão amarelo para Thiago Silva.

79' | DEFEEEEEEEEENDE LOPES! Cavani cobra forte, no canto direito, e Lopes consegue evitar o gol! A bola ainda bateu na trave antes de voltar às mãos do arqueiro português!

78' | PÊNALTI PARA O PSG! Neymar cobra escanteio, Mendy puxa Mbappé na área e o árbitro marca a penalidade! Que sequência do Mendy...

77' | Lo Celso on-fire! O argentino arranca e sofre falta de Mendy na lateral do campo

76' | Cartão amarelo para Neymar. O brasileiro impede a passagem de Traoré pela direita e é advertido pelo juiz

74' | GOOOOOOOOOOOOL DO PSG!! MARCELO CONTRA!! Em jogada individual, Lo Celso gira rápido e se desfaz da marcação de Tete. O argentino, que acabou de entrar, cruza para Cavani desviar com o pé direito, e o desvio no brasileiro Marcelo vence o goleiro Lopes para abrir o placar para os donos da casa!

72' | Areola se choca com a trave em bola aérea e recebe atendimento médico

71' | SUBSTITUIÇÕES NO PSG: Berchiche e Lo Celso entram nos lugares de Kurzawa e Draxler, respectivamente.

71' | SUBSTITUIÇÃO NO LYON: Sai Ndombele, um dos melhores em campo, para a entrada de Martins.

68' | LYON LEVA PERIGO DE NOVO! Em cobrança de falta de Depay, Areola defende nova cabeçada, dessa vez de Marcelo!

68' | INCRÍVEL!!!!!! Depay cobra escanteio, Tousart cabeceia com muito perigo e Thiago Silva afasta. No rebote, Ndombele arremata de longe e a bola explode no travessão! Quase o Lyon abre o placar no Parque dos Príncipes!

67' | Cornet aproveita vacilo do meio do PSG e puxa contra-ataque. Ele tenta cruzar para Traoré, mas Thiago Silva bloqueia o passe e manda para escanteio

65' | Daniel Alves, muito presente no ataque neste segundo tempo, cruza de trivela para Mbappé, que desvia levemente. Lopes salta para encaixar perto da trave direita

64' | Mbappé cruza na medida para Draxler, na meia lua, mas o alemão força passe pelo alto para Neymar e a bola sai pela linha de fundo

62' | SUBSTITUIÇÃO NO LYON: Sai Mariano Díaz, entra Maxwell Cornet

61' | Na sobra do escanteio, Neymar arrisca, mas a bola passa longe do gol

60' | Neymar arranca desde o meio-campo e tenta passar por Marcelo. O zagueiro ex-Santos consegue afastar para escanteio

57' | Draxler lança Mbappé em contra-ataque. O francês passa por Tousart, mas é bloqueado pelo brasileiro Marcelo. Escanteio para o PSG

56' | LOOOOOPES! Neymar cobra falta no contrapé do goleiro português, que não se deixa enganar e faz bela defesa!

55' | Cartão amarelo para Fekir, após falta cometida em Neymar

53' | Mbappé faz linda jogada individual, se livrando de dois marcadores em um curto espaço, e toca por cima para Daniel Alves. O brasileiro cruza rasteiro, fraco, nas mãos de Lopes

50' | FEKIR LEVA PERIGO! Meia supera a marcação do companheiro de seleção Kurzawa, invade a área pela direita e chuta rasteiro. Areola espalma para escanteio

49' | Na cobrança, Neymar acerta a barreira

47' | Neymar realiza tabelinha com Kurzawa e sofre falta na entrada da área. Boa oportunidade para o PSG

45' | Começa o segundo tempo!

Equipes voltam a campo para o segundo tempo sem alterações.

Em sua estreia no Parque dos Príncipes, Mbappé tem atuação apagada até aqui. O jovem de 18 anos perdeu bolas fáceis e não foi muito acionado. Apesar disso, ele ainda foi capaz de protagonizar dois lances de perigo perto do fim do primeiro tempo.

E quem pensou que mais uma vitória fácil do PSG estava por vir, se enganou. Atuando em gramas adversárias, o tradicional Lyon não se intimidou e anulou as principais peças ofensivas do PSG, apesar de também não ter conseguido ser efetivo ofensivamente. A melhor chance dos parisienses só veio aos 43 minutos, em defesa de Lopes após finalização de Neymar.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO

45' | Cartão amarelo para Thiago Motta: jogador brasileiro é advertido após falta em Fekir

43' | LOPES! Na melhor chance do PSG na partida, Mbappé puxa contra-ataque e deixa Neymar no mano-a-mano com Tete. O brasileiro finta e finaliza, no meio do gol, e o goleiro do Lyon espalma!

42' | Daniel Alves cruza, e Cavani, sumido no jogo, cabeceia para longe do gol

41' | Em bom contra-ataque, Ndombele acerta belo passe para Mariano Díaz. Porém, o atacante ex-Real Madrid toca forte demais para Depay, e a bola sai pela linha lateral

39' | Traoré gira na entrada da área e finaliza. Novamente, a bola passa por cima da meta de Areola

36' | Pressão do PSG! Mbappé abre para Kurzawa, que cruza rasteiro. Zaga do Lyon afasta para escanteio

35' | UUUUUH! Neymar passa para Mbappé, que faz o corta-luz e a bola sobra para Daniel Alves. Cara a cara com Lopes, o lateral-direito tenta devolver para Mbappé, mas a bola acaba passando do jovem francês. Boa chance do PSG!

33' | Mbappé descola bom passe para Draxler dentro da área, mas Morel divide com o alemão e causa a saída da bola. Tiro de meta para o Lyon

28' | Fekir arrisca de longe, sem perigo para Areola

Lyon impõe muitas dificuldades ao PSG, anulando as principais peças ofensivas do time parisiense e levando perigo nos contra-ataques

27' | Jogo parado. Ndombele no chão após dividida com Rabiot

24' | Rabiot rouba a bola de Tousart e tenta passe em profundidade para Mbappé, mas Lopes chega antes e manda pra longe

23' | Traoré tenta passar por Daniel Alves pela esquerda, mas o brasileiro consegue afastar para escanteio

22' | Mbappé rouba bola de Morel, mas força a barra em passe para Neymar e desperdiça grande contra-ataque

18' | OPA! Neymar tenta aplicar um elástico em Tete, mas o holandês rouba a bola do camisa 10

15' | LOPES! Neymar cobra escanteio fechado na tentativa de marcar gol olímpico, e o arqueiro do Lyon evita! Novo escanteio para o PSG

14' | Mariano cobra falta de longe, mas não leva perigo para a meta do PSG

11' | Neymar ginga para cima de Traoré e cruza a meia altura para o centro da área. Thiago Silva aparece de surpresa, mas finaliza por cima do gol

9' | Mbappé tabela com Daniel Alves e cruza rasteiro na área. Tousart afasta

7' | AREOLA FAZ BOA DEFESA! Depay recebe de Fekir, puxa para o meio e chuta forte. Areola segura firme

5' | Ndombele recebe contato de Kurzawa e pede pênalti. O árbitro nada marca

5' | Daniel Alves faz longo lançamento. O uruguaio divide a bola com Marcelo e a bola sobra para Lopes segurar

4' | Traoré busca acionar Mariano Díaz, mas a bola sai forte demais e acaba nas mãos de Areola

0' | Autoriza o árbitro, bola rolando no Parque dos Príncipes!

16:00 | E os times entram em campo. Vai começar a partida!

Árbitro da partida: Ruddy Buquet (FRA).

15:50 | Jogadores de PSG e Lyon descem ao vestiário para vestir os uniformes e ir para a partida.

15:37 | Banco do PSG: Trapp, Marquinhos, Meunier, Yuri Berchiche, Nkunku, Lo Celso, Lucas.

15:30 | Lyon também em campo para o aquecimento!

15:25 | Jogadores do PSG entram em campo para realizar o aquecimento!

Torcida do Lyon marca presença no Parque dos Príncipes!





15:06 | Draxler titular no PSG! Confira a escalação dos donos da casa:

Areola; Alves, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Motta, Rabiot, Draxler; Neymar, Mbappe, Cavani.

15:05 | Banco do Lyon: Gorgelin, Diakhaby, Rafael, Marçal, Martins Pereira, Aouar, Cornet.

15:04 | Divulgada a escalação do Lyon! Confira:

Lopes; Teté, Marcelo, Morel, Mendy; Tousart, Ndombele, Traoré, Fekir; Memphis Depay, Mariano.

14:59 | Além do jogo do Marseille, outras duas partidas foram disputadas mais cedo. Fora de casa, Metz e Nice venceram Angers e Rennes, respectivamente, pelo placar de 1 a 0.

14:56 | As duas equipes já estão nas dependências do Parque dos Príncipes.

14:53 | Hoje mais cedo, o Olympique de Marseille superou o Amiens com dois gols de N'Jie, fazendo a equipe do técnico Rudi Garcia subir para sexto

Bruno Genésio, comandante do Lyon, rechaçou a chance de um Lyon acuado fora de casa, apesar do favoritismo dos donos da casa: "Não, porque, de outra forma, não sairíamos do lugar. Meu medo seria irmos a Paris com uma humildade excessiva. É um jogo onde não temos nada a perder. Poucos esperam um resultado positivo do Lyon contra o PSG, mas não iremos lá como uma vítima, e sim para propor o jogo. Esta é a base de um bom resultado".

Na mesma coletiva, o treinador do PSG, Unai Emery, teceu elogios ao adversário. "O Lyon mudou alguns jogadores, mas trouxeram jovens que podem progredir muito no futuro como Traoré, Marcelo, Mendy. É uma equipe que joga bem com a bola, que ama a posse e é rápida na transição para atacar", afirmou.

No entanto, Emery fez questão de ressaltar a importância da vitória: "Para nós, o jogo de domingo é importante. Jogamos no Parque dos Príncipes, diante da nossa torcida, e vamos tentar impor o nosso estilo".

A principal atração da partida é, sem dúvidas, a estreia de Mbappé no Parque dos Príncipes. Ele deve formar o ataque com Cavani e o brasileiro Neymar. O entrosamento entre o jovem francês e o craque brasileiro foi assunto até em entrevista coletiva na sexta-feira (15). Na ocasião, o brasileiro Marquinhos falou sobre a relação: "É incrível ver a conexão entre Neymar e Mbappé. Parece que eles se conhecem há anos. Eles precisam pegar entrosamento, mas estou confiante, sei que eles encontrarão o entendimento perfeito no campo"

O Lyon conta com três brasileiros em sua convocatória. O mais famoso é o lateral-direito Rafael, ex-Manchester United. Além dele, temos o zagueiro Marcelo, ex-Santos, e o lateral-esquerdo Fernando Marçal, ex-Benfica.

Confira os relacionados do Lyon:

Lopes, Gorgelin, Rafael, Diakhaby, Fernando Marçal, Marcelo, Morel, Mendy, Tete, Aouar, Martins-Pereira, Tousart, Ndombele, Cornet, Memphis, Mariano, Fekir, Maolida, Traoré.

Entre os relacionados do PSG, as ausências mais notáveis são as do italiano Marco Verratti, que ainda cumpre suspensão por cartão vermelho na terceira rodada, contra o Toulouse, e os argentinos Di Maria e Pastore, por motivos de lesão



Confira os relacionados do PSG para a partida contra o Lyon:



PSG e Lyon também entraram em campo no meio da semana, em suas estreias por Champions League e Europa League, respectivamente. Os parisienses visitaram o Celtic e enfiaram sonoros 5 a 0. Já os Gones ficaram apenas no empate com o modesto Apollon Limassol, do Chipre.

O tradicional Lyon, por sua vez, detém a quinta posição do torneio, com 11 pontos. Na última rodada, o time contou com os gols de Mariano e Fekir para superar o Guimgamp pelo placar de 2 a 1.

Após cinco rodadas, o Paris Saint-German é o líder do Campeonato Francês. A equipe possui 15 pontos, com 100% de aproveitamento. Na última rodada, a equipe derrotou o Metz por implacáveis 5 a 1. Os gols foram marcados por Cavani, duas vezes, Neymar, Lucas e o então estreante Mbappé.



