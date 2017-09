Com 100% de aproveitamento, Barcelona recebe Eibar para manter boa fase

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela quinta rodada do Campeonato Espanhol entre Barcelona e Eibar, disputada no Estádio Camp Nou, em Barcelona

Nesta terça-feira (19) o Barcelona recebe o Eibar no Camp Nou pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Para manter a invencibilidade na competição, os catalães querem ampliar o retrospecto de nunca terem perdido para os bascos.

Líder com quatro vitórias em quatro jogos, o Barça vem de um jogo difícil contra o Getafe fora de casa, onde saiu perdendo e precisou correr atrás da virada, que só veio no final do segundo tempo.

Já o Eibar voltou a vencer depois de duas derrotas consecutivas, derrotou o Leganés pelo placar mínimo e estão em 13º com seis pontos ganhos.

Favoritismo com precaução

O técnico Ernesto Valverde compareceu para a coletiva de imprensa e reconheceu que será um jogo difícil pelo estilo de jogo adversário: “É um jogo diferente dos que tivemos até agora. É o time que mais rouba bola no campo de ataque e que mais cruza bolas na área”, comentou.

Além da qualidade do Eibar, Valverde ainda terá problemas para armar a equipe, já que Dembélé se machucou na última partida e Arda Turan e Rafinha continuam fora por lesão. “Deulofeu, Aleix Vidal, Denis Suárez, temos vários jogadores”, disse o treinador minimizando a ausência do jovem recém contratado.

Ernesto Valverde em entrevista coletiva | Foto: Divulgação/FC Barcelona

Com menos tempo para descansar a equipe, já que será mais um meio de semana com rodada, o comandando catalão deixou claro que haverá rotações no elenco: “Não tinha tantas mudanças porque não achava que fosse a hora, mas agora temos menos dias e certamente haverá mudanças”.

O brasileiro Paulinho fez o gol decisivo que sacramentou a vitória sobre o Getafe na última rodada, o seu primeiro com a camisa culé, e recebeu elogios do chefe: “Foi uma alegria para ele e para todos. Tem uma boa chegada e entra com força, além disso tem uma boa finalização”, declarou o treinador.

O zagueiro Umtiti e o meia André Gomes não foram chamados e não estarão à disposição para o jogo, além, claro, de Dembélé machucado. Aleix Vidal, Vermaelen e Digné voltam ao time depois de alguns jogos afastados por decisão técnica.

“Temos que fazer muito bem as coisas”, diz o técnico Mendilibar

Com a difícil tarefa de enfrentar o Barcelona em pleno Camp Nou, o treinador da equipe basca, José Luís Mendilibar, reconheceu que precisa de um ótimo desempenho para conquistar a vitória: “Precisamos aproveitar as ocasiões que tivermos, jogando ali não se costuma ter muitas. Eles, ainda que não joguem bem, crias as oportunidades”, disse.

“Precisamos fazer o que fazemos normalmente, não podemos jogar com dúvidas. Lembro da última vez, fizemos um grande jogo, mas o resultado foi o de sempre”, comentou, completando que “o Barça dificilmente é vulnerável”.

Mendilibar fala sobre o duelo com o Barça | Foto: Divulgação/SD Eibar

Yoel, Fran Rico, Pedro León, Iván Alejo e Iván Ramis estão fora da partida, seguem vetados pelo departamento médico, dificultando a armação do time. Mas Mendilibar acredita na força do seu elenco: “Temos 24 jogadores e não podemos pedir nada além de que se recuperem o mais rápido possível, enquanto isso usar o que temos à disposição”.

Com as baixas e o pouco tempo para recuperação, algumas mudanças serão feitas no time, apesar dos 19 convocados serem os mesmos da última rodada. O treinador disse que “nestes jogos todos querem jogar, mas às vezes não é bom que se repitam os mesmos”.

Com seis derrotas em seis jogos diante do Barça, o Eibar sempre perdeu por 2 ou mais gols de diferença e ficou sem marcar gols em quatro destes confrontos. Mesmo com a fase ruim, enfrentar os catalães é sempre uma tarefa árdua e os bascos querem manter a boa impressão que passaram desde a temporada passada fazendo um bom jogo.

Pelo lado do Barcelona, problemas políticos e lesões não têm atrapalhado os resultados. Mesmo com algumas atuações abaixo do nível comum, as 5 vitórias consecutivas, incluindo o 3 a 0 sobre a Juventus pela Uefa Champions League, mantém as esperanças em alta.