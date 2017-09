Uefa aprova formato da Nations League visando aumentar competitividade entre seleções

Foto: Divulgação|Uefa

Após anos de discussão, a Uefa confirmou oficialmente a disputa e o formato da nova competição a ser instaurada no Velho Continente. A Uefa Nations League (Liga das Nações, em português) tem início previsto para o dia 6 de setembro de 2018. Após a reunião do Comitê Executivo do órgão, em Nyon, Suíça, todos os detalhes do certame inédito foram divulgados no site oficial. O objetivo do torneio é ter jogos vibrantes, emocionantes e dinâmicos, a fim de aumentar a movimentação entre partidas entre países europeus. Além disso, reduz a quantidade de jogos amistosos por confrontos com um título à frente.

Vélodrome, em Marselha, recebeu semi da Euro 2016|Foto: Joe Giddens - EMPICS|PA Images|Getty Images

Fórmula de disputa

Todas as 55 federações filiadas à entidade máxima do futebol europeu irão participar da UNL. As seleções estarão divididas em quatro ligas nomeadas de A a D e serão organizadas de acordo com suas posições no coeficiente da Uefa ao fim das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018, em 11 de outubro próximo, sem contar com os resultados das repescagens.

Cada liga vai ter uma finalidade diferente. Na liga A irão estar as 12 seleções mais bem posicionadas no ranking, divididas em quatro grupos com três equipes cada. A liga B tem igual formato à liga A. Na liga C, 15 equipes separadas por um grupo com três times e três chaves com quatro países. Na liga D, com 16 times, quatro conjuntos com quatro integrantes cada.

Na primeira fase, os jogos serão de ida e volta entre os meses de setembro e novembro de 2018. Os vencedores dos grupos da Liga A disputam a fase final da Uefa Nations League em junho de 2019, com semifinais, decisão de terceiro lugar e final em jogo único. Todos os procedimentos do sorteio ainda serão divulgados. O país que vai sediar a final vai ser decidido depois de nova reunião no Comitê Executivo da Fifa em dezembro de 2018, quando os finalistas estiverem definidos.

A novidade interessante nesse torneio vai ser o sistema de promoção e rebaixamento entre as ligas. Os vencedores dos grupos nas Ligas B, C e D serão promovidos às ligas acima, enquanto os piores das chaves nas Ligas A, B e C serão rebaixados às ligas abaixo. O objetivo da Uefa é proporcionar competitividade durante todo o certame. O sorteio da Fase das Ligas será realizado em 24 de janeiro de 2018, no Centro de Convenções SwissTech, em Lausanne, Suíça. O evento também vai revelar o troféu da Uefa Nations League.

Foto: Divulgação|Uefa

Vagas para Euro 2020

A Uefa Euro 2020 terá a novidade de ser disputada em 13 países, em vez de apenas um membro da entidade reguladora do esporte no Velho Continente sediar toda a competição. Os 24 classificados para a Eurocopa serão conhecidos de uma maneira diferente do habitual. Os jogos das Eliminatórias estão programados para acontecer em março de 2019.

As seleções serão divididas em seis grupos com cinco países e quatro grupos com seis seleções. Os dois primeiros de cada chave avançam, o que totalizam 20 times classificados. Os quatro restantes serão conhecidos por meio dos playoffs. Os quatro vencedores dos grupos de cada uma das quatro Ligas irão formar uma disputa para definir os últimos participantes da Euro 2020.

Cada liga vai ter caminho próprio, com semifinais e final disputadas em jogo único. Quem vencer garante vaga na Eurocopa. Caso um dos vencedores dos grupos conseguir a vaga nas Eliminatórias, a vaga será atribuída ao país que terminou uma posição abaixo na liga. Se uma Liga não tiver quatro equipes a competir, o remanejamento será feito com seleções de outra Liga, ao levar em consideração o posicionamento no ranking da Uefa Nations League.

Foto: Divulgação|Uefa

Vantagens

Segundo a Uefa, o objetivo de instaurar a nova competição é aumentar a competitividade. De acordo com o órgão, depois de ouvir relatos de federações filiadas e jogadores que os amistosos não permitiam competitividade adequada, foi discutida uma possibilidade de trazer um torneio que irá permitir confrontos significativos e disputados, com estrutura e calendários dedicados exclusivamente ao futebol de seleções. Além disso, vai proporcionar que equipes em posições medianas ou inferiores no coeficiente europeu possa disputar a Eurocopa.

O número de amistosos será reduzido, o que pode prejudicar grandes seleções de outros continentes, mas a Uefa garante haver espaço no calendário, principalmente com os países de alto nível, uma vez que haverá uma data a mais em relação aos outros integrantes da Uefa Nations League pela menor quantidade de equipes na Liga A.