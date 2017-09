Buffon, Keylor Navas e Neuer disputam prêmio de melhor goleiro da Fifa

Neuer e Buffon se encontraram nas quartas de final da Eurocopa 2016, na França; alemão levou a melhor (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

O italiano Gianluigi Buffon, o costarriquenho Keylor Navas e o alemão Manuel Neuer foram escolhidos pela Fifa para a finalíssima do prêmio de melhor do mundo. Em sua conta no Twitter, a entidade que rege o futebol mundial divulgou nesta sexta-feira (22) um vídeo no qual anunciava quem seriam os candidatos.

Desde 2013 o prêmio não sai das mãos de Neuer. O arqueiro do Bayern de Munique e da Seleção Alemã soma quatro títulos. Ele ajudou o time bávaro a conquistar a Bundesliga na temporada passada.

O veterano Buffon, que já recebeu o prêmio em 2003, 2004, 2006 e 2007, espera sair das sombras de Neuer. Nas últimas duas edições, o camisa 1 da Juventus ficou em segundo, perdendo justamente para o alemão. Peça importante nos títulos da Serie A e Copa Itália na última época, ele foi eleito o Melhor Goleiro de Clubes da Uefa em 2016/17.

Já Keylor Navas se agarra às boas exibições com a camisa do Real Madrid na última temporada para desbancar Neuer e Buffon. O costarriquenho foi o goleiro titular nas quatro conquistas da equipe madrilenha em 2016/17: Uefa Champions League, Supercopa da Uefa, La Liga e Supercopa da Espanha.

A entrega da premiação acontecerá no dia 23 de outubro, em Londres.