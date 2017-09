Com dois italianos, Fifa revela finalistas do prêmio de melhor técnico do ano

Allegri e Zidane chegaram à decisão da Champions League na última temporada (Foto: Etsuo Hara/Getty Images)

No Twitter, a Fifa revelou nesta sexta-feira (22) os finalistas ao prêmio de melhor técnico do ano. O pódio conta com dois italianos, Massimiliano Allegri e Antonio Conte, e o espanhol Zinedine Zidane.

Por coincidência, o atual campeão também é oriundo do país da Bota, Claudio Ranieri. Ele conquistou o prêmio devido à campanha histórica com o Leicester City, campeão da Premier League 2015/16.

+ Domínio e títulos: técnicos italianos são maioria nas cinco principais ligas europeias

Para a premiação deste ano, os três finalistas chegam credenciados por excelentes trabalhos.

Allegri trocou o esquema tático da Juve à metade da última temporada e levou os bianconeri à final da Uefa Champions League. Porém, na decisão, perderam por 4 a 1 para o Real Madrid, em Cardiff. Mas, apesar do revés, conquistou a Serie A e a Copa Itália.

Em seu primeiro ano no Chelsea, Conte também realizou mudanças significativas no sistema do Chelsea. Após uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal, no Emirates Stadium, ele implantou um 3-4-2-1 no time, viu a equipe melhorar de rendimento e levantar a taça da Premier League.

Zidane, por sua vez, teve uma temporada dos sonhos à frente do Real Madrid. O ex-jogador conduziu seus comandados a incríveis quatro títulos: Uefa Champions League, Supercopa da Uefa, La Liga e Supercopa da Espanha.

A cerimônia de entrega ocorrerá no dia 23 de outubro, em Londres.