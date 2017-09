Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar são indicados à finalíssima do prêmio de melhor do mundo

Trio disputou o prêmio em 2015; argentinou ganhou (Foto: Fatih Erel/Anadolu Agency/Getty Images)

A Fifa divulgou nesta sexta-feira (22) os três indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo. Como já era previsto, o português Cristiano Ronaldo, o argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar compõem o pódio.

O grande favorito à Bola de Ouro é o gajo do Real Madrid. Atual detentor do prêmio, o jogador ajudou o time merengue a conquistar quatro títulos na última temporada: Uefa Champions League (terminou como artilheiro, com 12 gols), Supercopa da Uefa, La Liga e Supercopa da Espanha.

Ele também foi eleito o Melhor Jogador da Uefa na Europa da temporada 2016/17. Em caso de vitória, Cristiano Ronaldo chegará à sua quinta Bola de Ouro, igualando seu "rival" Messi.

Já o brasileiro Neymar vai para a sua segunda final do prêmio. Em 2015, ele ficou em terceiro, atrás de CR7 e de Messi, respectivamente. O craque brasileiro protagonizou na última janela de transferências a transação mais cara da história do futebol: deixou o Barcelona e assinou com o Paris Saint-Germain, que desembolsou € 222 milhões (R$ 821 milhões) pelo atleta.

A entrega da premiação acontecerá no dia 23 de outubro, em Londres.