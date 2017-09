Desfalcado de Neymar, PSG visita Montpellier pelo Campeonato Francês

Depois de viver uma semana agitada em seus bastidores, o Paris Saint-Germain volta as atenções para o Campeonato Francês. Neste sábado (23), o time parisiense visita o Montpellier, às 12h (de Brasília), no Estádio La Mosson, buscando manter os 100% de aproveitamento na competição.

Na 12ª colocação, com sete pontos conquistados, o Montpellier vem de vitória sobre o Troyes fora de casa. No entanto, seu retrospecto no La Mosson, nesta edição da Ligue 1, é irregular. Em três jogos, conquistou uma vitória, uma derrota e foi superado pelo Nantes. Os atacantes Giovanni Sio e Jonathan Ikoné serão desfalques contra o PSG.

Marco Verratti, recuperado de lesão. Na última rodada, o PSG venceu o clássico ante o Lyon , consolidando-se como a melhor campanha da Ligue 1. No entanto, o resultado do jogo foi o que menos repercutiu na semana. Neymar e Cavani protagonizaram um desentendimento dentro de campo , que gerou desdobramentos durante a semana. Curiosamente, o jogador brasileiro está fora do confronto deste sábado. O clube de Paris não Iinformou o motivo. A boa notícia fica por conta do retorno de, recuperado de lesão.

Instável em casa, MHSC recebe líder PSG

O histórico das equipes bastante equilibrado no Estádio La Mosson. Desde 1982, o Montpellier venceu oito dos 25 jogos que disputou contra o PSG, empatou 10 vezes e foi superado em sete oportunidades. No último encontro na região sul da França, o MHSC levou a melhor por 3 a 0. É justamente neste resultado que o técnico Michel Der Zakarian se apega para conquistar a segunda vitória em casa - terceira no campeonato -.

"É um jogo que esperamos vencer. Sempre há pressão, todos os jogos valem três pontos. No ano passado, o Montpellier ganhou contra do PSG. Temos que ser muito sólidos, muito compactos. Devemos nos manter focados do início ao fim. Há situações em que podemos tê-los, podemos ser poderosos, é o que espero", disse o treinador.

(Foto: Divulgação/MHSC)

Jogadores relacionados: Pioneer, Lecomte - Aguilar, Congré, Hilton, Mendes, Mukiele, Roussillon - Sambia, Lasne, Skhiri, Dolly, Piriz, Sessegnon - Berigaud, Mbenza, Camara, Ninga.

Após polêmicas, PSG defende liderança isolada

São seis vitórias em seis jogos, 21 gols marcados e apenas três sofridos. O início da campanha do PSG no Campeonato Francês 2017/18 é irretocável. Os números garantem ao clube da capital um recorde em sua história e algo inédito na elite francesa desde o Marselha em 2012/2013. Mas apesar do bom momento no certame nacional, o que chamou atenção durante a semana foi a repercussão do desentendimento entre Neymar e Cavani durante cobranças de bola parada no último jogo.

O treinador Unai Emery colocou panos quentes na situação, dizendo que ambos os jogadores teriam condições de realizar as cobranças.

“Aqui, os dois cobradores são Cavani e Neymar. Eles podem bater, assim como outros. Nos treinamentos, os jogadores estão praticando as cobranças. Em um momento decisivo, podemos ganhar graças a isso. Temos as estatísticas de todos os jogadores. Ambos são capazes de cobrar. Quem é o número um? O importante é marcar”, disse.

(Foto: Divulgação /PSG)

Neymar não foi relacionado para o duelo deste sábado. Jornais europeus falam em punição do clube parisiense ao jogador brasileiro. Nesta sexta-feira (22), o camisa 10 postou uma foto em suas redes sociais parabenizando o zagueiro Thiago Silva pelo seu aniversário. Na imagem, Neymar aparece com um curativo no pé direito, o que poderia ser o motivo para a sua não participação no duelo.

Os argentinos Di María e Javier Pastore seguem fora da equipe. O primeiro está treinando com o grupo, mas ainda não foi relacionado, já Pastore está sob os cuidados dos fisioterapeutas. Os dois jogadores estão afastados desde que voltaram da Seleção Argentina.

Há a possibilidade de que o técnico Unai Emery mande a campo um time misto, visando a partida da próxima terça-feira (27), contra o Bayern de Munique, pela segunda rodada do Grupo B da Uefa Champions League.