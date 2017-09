Real Madrid visita Alavés para tentar espantar má fase no Espanhol

Google Plus

INCIDENCIAS: partida válida pela sexta rodada do campeonato espanhol 2017/18, a ser realizada no estádio Mendizorroza

É momento de se recuperar. Neste sábado (23), às 11h15, o Real Madrid vai até o estádio Mendizorroza encarar o Deportivo Alavés pela sexta rodada do Campeonato Espanhol 2017/18, com a obrigação de vencer, após ser derrotado pelo Real Bétis na última rodada, em pleno Santiago Bernabéu.

As duas equipes tem início bem abaixo de campeonato. O Alavés, que foi, provavelmente, a grande surpresa da última temporada no futebol espanhol, alcançando o vice-campeonato da Copa do Rei, além de uma campanha bem sólida na Liga, perdeu todos os seus jogos até agora e necessita dar uma resposta ao seu torcedor, e nada melhor que os primeiros pontos venham em cima do atual campeão.

O Real Madrid já ficou muito para trás do rival Barcelona, que abriu sete pontos após cinco rodadas de campeonato. Os merengues ainda não venceram em casa, mas estão 100% longe de seus domínios, tendo vencido ambas suas partidas contra Deportivo La Coruña e Real Sociedad, o que pode dar um ânimo em busca da vitória, que é obrigatória.

De técnico novo, Alavés quer surpreender

Após a demissão de Luis Zubeldía, o Alavés está de técnico novo. Trata-se do italiano Gianni De Biasi, que, mesmo assim, não deve estar à beira do campo na partida deste sábado. Porém, quem estará, pelo menos no banco, é Enzo Zidane, filho de Zinédine Zidane, e ele falou que será algo muito especial enfrentar o clube onde se formou e seu pai.

Enzo, filho de Zidane | Foto: Divulgação/Alavés

"Enfrentar o Real Madrid vai ser muito raro, mas muito especial. Meu pai sempre foi um exemplo, era um grande jogador e sempre me espelhei nele". Ele completou falando que acredita muito nos seus companheiros e que eles tentarão surpreender os merengues.

Para a partida deste sábado, o Alavés tem dois desfalques certos. O zagueiro Victor Laguardía e o lateral-esquerdo Hector Hernández estão contundidos e não irão à campo. O atacante Bojan, ex-base do Barcelona, é dúvida, assim como Munir, também ex-Barça. Enquanto o primeiro começará no banco, o outro é dúvida para sair jogando, com Ruben Sobrino seu provável substituto, caso não entre em campo.

Com vários desfalques, Real Madrid quer reencontrar boa fase e apagar fraco início de campeonato

Zidane falou da importância da partida | Foto: Angel Martínez/Getty Images

As coisas não vão muito bem na parte blanca de Madrid. Após a derrota para o Real Bétis na última quarta-feira, o sinal de alerta foi ligado no Real Madrid. Porém, Zinédine Zidane, técnico merengue, se mostrou bastante tranquilo quando perguntado se o campeonato está perdido após cinco rodadas.

"Há gente que pode pensar isso, mas nós não pensamos assim. Pode começar e estar 10 ou 15 pontos atrás. Calma, vamos estar lá em cima. Agora começamos mal, mas são rachaduras. Quem pensa que a Liga está perdida, parabéns. É algo muito amplo", disse Zizou, que completou comentando sobre as várias baixas para a partida.

"Sempre fico mal com desfalques, porque incomoda um treinador não ter seus jogadores. Mas agora não podemos fazer nada. Pode acontecer em uma temporada e é hora de enfrentar isso. Agora temos um jogo importante e queremos mudar a dinâmica", finalizou o francês.

Os desfalques são muitos no Madrid, todos por contusões. Os dois laterais esquerdos, Marcelo e Theo Hernández, os meias Mateo Kovacic e Toni Kroos, além do atacante Karim Benzema, são baixas para a partida. Sem laterais de ofício para a esquerda, Nacho deve ser improvisado na posição. Na frente, Gareth Bale e Cristiano Ronaldo formam a dupla de ataque, com Asensio e Isco na armação.