Resultado de Montpellier x PSG pela Ligue 1 (0-0)

Com o resultado, o PSG vai à 19 pontos, mas vê o Monaco logo atrás, na segunda posição, com 18. O Montpellier, por sua vez, tem 8 pontos e permanece em 12º.



Na próxima rodada, o time de Michel der Zakarian terá que operar outro milagre: duelam justamente contra o Monaco, no Principado, sexta-feira (29), às 15h45. O PSG recebe o Bordeaux de Malcom, um dia depois, ao meio dia.

No final das contas, o Paris Saint-German sentiu a falta de Neymar. Sem o brasileiro, a equipe sofreu para pressionar o Montpellier, sobretudo no primeiro tempo. Na volta para a segunda etapa, a equipe melhorou, mas parou na zaga formada pelo brasileiro Hilton e Congré, além do goleiro Lacomte.



Unai Emery ainda tentou melhorar o desempenho dos seus comandados ao acionar Daniel Alves, Lo Celso e Lucas Moura, mas sem efeito.

Fim de jogo! O Montpellier consegue segurar o ímpeto o PSG e sai do Stade de la Mosson com um empate heroico!

90' | Cavani disputa bola com Hilton na área, mas não consegue dominar e acaba fazendo falta

84' | Que risco! Marquinhos faz lançamento longo para Mbappé, mas Lecomte sai do gol e intercepta

82' | Mbappé cruza pro meio da área, jogadores de Montpellier e PSG se enroscam e a bola acaba passando por todo mundo

81' | Substituição no PSG: sai Thiago Motta, entra Lo Celso

81' | Substituição no Montpellier: sai Ninga, entra Mbenza

78' | OPA! Verratti acha mais um belo passe, agora para Daniel Alves pela direita. O brasileiro rola atrás para Cavani, mas Pedro Mendes chega primeiro de carrinho. Jogadores do PSG pedem pênalti

74' | Cartão amarelo pra Lucas, por falta em Congré. Brasileiro já havia cometido falta minutos antes

Roussilon sai muito aplaudido pela torcida do Montpellier. De fato, o atacante foi o responsável pelas principais investidas dos donos da casa até agora, mostrando muita vontade

68' | Substituição no PSG: Sai Meunier, entra Daniel Alves

68' | Substituições no Montpellier: Saem Sambia e Roussilon e entram Piriz e Mukiele, respectivamente

68' | Lucas toca para Meunier. O lateral, marcado por Mendes, cruza mascado para Cavani, e Hilton se antecipa

66' | FORTE DEMAIS! Roussilon puxa contra-ataque do Montpellier e toca para Ninga. Na hora de devolver para o companheiro livre, o atacante manda com muita força e Areola chega antes para fazer a defesa!

65' | Substituição no Paris Saint-German: sai Draxler, entra Lucas Moura

63' | INCRÍVEEL! Verratti acha Mbappé com linda enfiada por cima dos zagueiros. Atrapalhado por Aguilar, o atacante chega a finalizar, mas Congré tira em cima da linha!

61' | Ninga supera carrinho de Verratti e avança em direção à área, mas chuta fraquinho e Areola encaixa

59' | O QUE É ISSO, MEUNIER? Lateral belga tenta cruzamento, mas erra bisonhamente e a bola sobe demais e passa longe da meta adversária

58' | Mbappé, sempre ele, faz bela jogada pela esquerda e tenta acionar Cavani na área. O camisa 9 se joga, mas não consegue alcançar a bola

57' | Mbappé cruza à meia altura e Lacomte, com a visão atrapalhada, afasta com os pés. Estranho...

56' | Pedro Mendes fica no chão após choque de cabeça com Thiago Silva e o jogo para

54' | NÃO DOMINOU! Verratti acha Cavani entre os zagueiros com um lindo lançamento, mas o centroavante uruguaio deixa a bola escapar do seu domínio e ela sai pela linha de fundo!

52' | De novo pelo lado esquerdo, Lasne encara a marcação de Meunier e cruza. Areola encaixa sem problemas

49' | Lasne enfia bola para Roussilon. O camisa 24 avança em velocidade e rola a bola para a marca do pênalti, mas Marquinhos afasta o pergio

E o PSG leva mais perigo ao gol do Montpellier nesses três minutos de segundo tempo do que em todo o primeiro tempo...

48' | UUUUUUH! Rabiot lança Mbappé na área. Cara a cara com Lecomte, o atacante tenta passe pelo alto para Cavani, mas a zaga consegue afastar

46' | LECOMTE! Cavani serve Mbappé, que bate rasteiro dentro da área. Arqueiro salva o Montpellier!

45' | Começa o segundo tempo! Ambas as equipes voltam sem alterações

Equipes voltam a campo para o segundo tempo.

NEYMARDEPENDÊNCIA?

Aparentemente, o PSG sente, e muito, a ausência do craque brasileiro em campo. Preservado para a partida contra o Bayern de Munique, no meio da semana, o brasileiro não viajou com a equipe para a partida. No primeiro tempo, o time da capital sofreu para furar o bloqueio defensivo do Montpellier e não conseguiu sequer finalizar em direção ao gol do goleiro Lecomte.



Mbappé foi o jogador mais incisivo do PSG, com suas tradicionais arrancadas partindo do lado esquerdo do campo.

Fim do primeiro tempo

O juiz dá dois minutos de acréscimos antes do fim do primeiro tempo

45' | Mbappé avança novamente pela esquerda e cruza. Lecomte dá um tapa para evitar o que podia ser o gol de Draxler

43' | Berchiche arrisca de longa distância, mas a bola passa longe do gol de Lecomte

42' | QUE SUSTO! Draxler cobra falta para a área, a bola passa por todo mundo e leva perigo para Lecomte

40' | Cartão amarelo para Pedro Mendes. Português entra duro em dividida com Mbappé

38' | BLOQUEADO! Mbappé puxa contra-ataque, passa por Hilton e tenta a finalização. Pedro Mendes intercepta e joga para escanteio!

36' | Mbappé cruza e Aguilar se atrapalha completamente com a bola, mas Cavani toca a bola com a mão e o juiz assinala a infração

33' | Draxler cobra escanteio e Thiago Silva sobe mais que todo mundo para desviar. No entanto, a bola passa sem ser tocada e vai para a linha de fundo. Tiro de meta para o Montpellier

31' | Aguilar descola grande passe em profundidade para Ninga. No mano a mano, Verratti consegue mandar para escanteio

30' | Cartão amarelo para Ninga, por falta por trás em Thiago Silva

29' | Sambia arrisca de longe, mas Areola encaixa sem dificuldades

26' | Mbappé pedala para cima de Roussilon, mas cruza nas mãos de Lecomte

24' | Rabiot faz lançamento para Mbappé, mas Hilton afasta

18' | Mbappé avança pela esquerda e cruza para Draxler. Hilton consegue bloquear a finalização do alemão e manda para escanteio

16' | UUUUUH! Draxler invade da área e cruza rasteiro. Cavani fura, e Rabiot deixa para Mbappé. Jovem tem chute bloqueado e, no rebote, Thiago Motta manda por cima do gol

13' | Sambia cobra rasteiro e a bola para na barreira

12' | Sessegnon domina na entrada da área e sofre falta de Thiago Motta. Boa chance para o Montpellier

11' | Cartão amarelo para Marquinhos, por falta dura no meio campo

9' | Thiago Motta cai no chão após dividida com Sessegnon e recebe atendimento médico

8' | Verratti tenta passe para Berchiche e Aguilar bloqueia com a mão. Porém, o assistente já assinalava impedimento do lateral espanhol

4' | PSG assume o controle do meio campo neste início de jogo

0' | Começa o jogo no Stade de la Mosson!

Árbitro da partida: Clément Turpin (FRA).

11:58 | Montpellier e PSG em campo! A partida vai começar!

11:52 | Equipes voltam ao vestiário para vestir os uniformes e irem a campo para a partida.

Mais cedo, o Montpellier colocou em seu museu a camisa 10 de Neymar.





11:37 | Montpellier e PSG em campo para realizar o aquecimento.

11:10 | Banco do Paris Saint-German conta com brasileiros Daniel Alves e Lucas Moura. Confira:



Trapp, Daniel Alves, Kimpembe, Kurzawa, Lo Celso, Nkunku, Lucas Moura.

11:08 | Sem Neymar, o Paris Saint-German vai a campo com:



Areola; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Berchiche; Thiago Motta, Rabiot, Verratti; Mbappé, Draxler, Cavani.

11:05 | Banco do Montpellier: Pionnier, Mukiele, Dolly, Piriz, Berigaud, Camara, Mbenza.

11:05 | Divulgada a escalação do Montpellier! Brasileiro Hilton em campo:



Lecomte; Aguilar, Congre, Hilton, Mendes; Lasne, Roussilon, Sambia, Sessegnon; Skhiri e Ninga

10:55 | As duas equipes já estão nas dependências do Stade de la Mosson.

Unai Emery seguiu a linha de pensamento de do meia e foi outro a recusar a subestimar a equipe adversária. "Queremos continuar com essa sequência. Será uma partida difícil. Na última temporada, perdemos de 3 a 0 aqui. Eles são muito competitivos, jogam duro e com muita disciplina. Podem nos causar muitos problemas", frisou.

De volta à equipe, Verratti elogiou o Montpellier e mostrou que a derrota por 3 a 0 na temporada passada ainda está "entalada na garganta": "Sábado temos uma partida importante. Encaramos jogos um atrás o outro e estamos 100% focados nessa jornada. É sempre difícil enfrentá-los. Não esquecemos que perdemos lá na última temporada. Existe quase um sentimento de revanche em relação a isso".

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, Michel Der Zakarian preferiu adotar um discurso de confiança para a sua equipe. "É uma partida que esperamos ganhar", explicou o treinador. "Sempre há pressão, todas as partidas valem os mesmos três pontos. Devemos ser muito sólidos e compactos, e estar concentrados do início ao fim. É provável que criemos chances de gol. Podemos fazer uma grande performance, e é o que eu espero", completou.

O assunto da semana em Paris foi, claro, o desentendimento entre Neymar e Cavani na partida contra o Lyon. Segundo informações do jornal L'Equipe, a discussão seguiu no vestiário e companheiros de equipe precisaram intervir para acalmar os ânimos.



Protagonista da primeira cena de atrito entre os dois astros, o também brasileiro Daniel Alves foi áspero nas palavras ao negar que tenha tomado a bola de Cavani para entregar a Neymar, antes de cobrança de falta.



Em entrevista, Unai Emery mostrou preocupação com o incidente e afirmou que "se não houver um acordo [sobre quem cobrará as penalidades], eu vou decidir. Não quero que seja um problema".

O PSG conta com um grande desfalque e um grande retorno. Neymar foi poupado pelo técnico Unai Emery, que alegou uma pequena lesão no pé do brasileiro, e também uma forma de poupar o jogador para o grande confronto do meio da semana, contra o Bayern de Munique, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League.



Por outro lado, o volante italiano Marco Verratti finalmente cumpriu a sua pena de três jogos por expulsão contra o Toulouse, na terceira rodada, e está de volta à equipe.



Por lesão, os argentinos Di Maria e Pastore seguem fora da lista parisiense.



Confira a lista de relacionados do Paris Saint-German:



Confira os relacionados do Montpellier para o duelo, com destaque para o brasileiro Hilton, de 40 anos, ex-Chapecoense e Paraná:





O Stade de la Mosson não é exatamente um ambiente agradável para o PSG. Prova disso é que na última vez que ambos os times se enfrentaram no estádio, pela Ligue 1 da última temporada, os donos da casa surpreenderam e aplicaram incontestáveis 3 a 0. À época, o resultado impediu os parisienses de assumir a liderança da competição. Veja como foi a partida:





Já o PSG é o líder do certame até o momento. Com 100% de aproveitamento, a equipe possui os mesmos 18 pontos do Monaco, mas fica na frente pelo critério de saldo de gols. Além disso, o time do Principado tem uma partida a mais, já que goleou o Lille mais cedo na rodada.



Na última partida, o PSG superou o Lyon por 2 a 0, no Parque dos Príncipes.

Mandante, o Montpellier ocupa apenas a 12ª colocação do Campeonato Francês, com 7 pontos. De seis partidas, a equipe do técnico Michel Der Zakarian venceu duas, empatou uma e perdeu três. Uma das duas vitórias veio justamente na última rodada, ao aplicar 1 a 0 no Troyes, fora de casa, e se recuperar de um jejum que perdurava por quatro jogos.

Resultados da sétima rodada da Ligue 1:

Sexta-feira (22)

Nice 2x2 Angers

Lille 0x4 Monaco