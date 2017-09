Resultado Juventus x Torino pelo Campeonato Italiano 2017/18 (4-0)

Encerramos aqui mais uma transmissão da Serie A 2017/18! Obrigada a você, fã de futebol, que nos acompanhou durante esta grande partida.

O Toro volta a campo no dia 1 de outubro, ante ao Chievo, pela Serie A.

Próximo compromisso da Vecchia Signora é pela Uefa Champions League, no dia 27 de setembro, contra o Olympiacos.

(Foto: Daniele Badolato - Juventus FC via Getty Images)

O Napoli segue na liderança do campeonato, pelos critérios de desempate.

Com a vitória, a Juventus mantém o 100% de aproveitamento na Serie A: seis jogos, seis vitórias.

93' FIM DE JOGO!

90' DEZ GOLS EM SEIS PARTIDAS! Que começo de temporada da Joya.

90' GOOOOOOOOOOOOOL! DA JUVENTUS!! DE NOVO, DYBALA!

Pjanic e Higuaín tabelam, camisa 9 tenta colocar na frente e escapar da marcação, mas a bola corre demais. Atento, Dybala vai pra jogada e consegue finalização por cima de Sirigu!

88' Ainda não foi dessa vez que saiu o primeiro gol do brasileiro com a camisa da Juventus!

88' INACREDITÁVEL! QUE DEFESA DE SIRIGU!

Douglas Costa recebe livre dentro da grande área e finaliza de primeira, mas o italiano opera novo milagre e impede o quarto gol.

87' Alex Sandro cruza para a entrada da área e Dybala tenta finalização de primeira, mas bate sem direção.

84' Belotti arrisca chute de fora da área, mas bola sai fraca e sem direção. Torcida juventina aproveita para vaiar o artilheiro granata.

82' CARTÃO AMARELO PARA O TORINO

Acquah, por falta dura por trás em Dybala.

80' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Sai: Mandzukic

Entra: Higuaín

79' Juve troca passes e espera o tempo passar.

77' Grande atuação do goleiro Sirigu. Impedindo uma goleada bianconera no Allianz Stadium.

76' UUUUUUUUUUUH! Nova defesa brilhante de Sirigu!

Mandzukic recebe de Dybala e finaliza forte no canto, goleiro italiano se estica todo e espalma. Massacre da Vecchia Signora.

75' SUBSTITUIÇÃO NO TORINO

Sai: Rincón

Entra: Gustafson

75' Que jogada! Dybala aplica bela caneta em Rincón e finaliza forte, mas sem sustos para Sirigu.

74' Torino abatido em campo, Juventus pressiona pelo quarto gol.

72' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Sai: Matuidi

Entra: Bentancur

70' SUBSTITUIÇÃO NO TORINO

Sai: Niang

Entra: Boyè

70' NA TRAAAAAAVE!!

Mandzukic recebe bela bola e finaliza firme, mas a bola explode na trave.

69' QUE LOUCURA! PRESSÃO GIGANTE DA JUVENTUS!

Bate-rebate dentro da área do Toro, Bernardeschi e Dybala tentam balançar as redes, mas a zaga visitante corta em cima da linha nas duas oportunidades! Que sufoco!

68' OUTRA DEFESA DE SIRIGU!

Dybala cobra falta com perfeição e goleiro italiano espalma pra escanteio.

66' UUUUUUUUUUH! Quase o quarto da Juve!

Douglas Costa cruza com perfeição e Benatia cabeceia pra baixo, como "manda o figurino". Sirigu faz defesa milagrosa!

65' QUE CHUTE DE BERNARDESCHI!

Italiano recebe cobrança curta de escanteio e finaliza firme da intermediária. Sirigu espalma!

64' Dybala tenta cruzamento pelo lado direito, mas Lyanco corta pra escanteio.

62' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS!

Sai: Cuadrado

Entra: Bernardeschi

61' De Silvestri tenta finalização de fora da área, mas Buffon defende com tranquilidade.

57' GOOOOOOOOOOOOL!! DA JUVENTUS!! ALEX SANDRO!

Pjanic cobra o escanteio na cabeça de Alex Sandro, que desvia firme na primeira trave, sem chance para Sirigu.

55' Juventus troca passes no meio de campo.

51' Torino tenta cruzamento na área, mas Chiellini corta pra escanteio.

47' UUUUUUUUH! Que pancada de Alex Sandro!

Brasileiro arrisca chute firme e bola passa raspando a trave de Sirigu!

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

A Juventus dominou as ações desde os primeiros minutos da partida. O gol de Dybala, logo aos 16', abalou a estratégia do Torino. A partir da expulsão de Baselli, aos 24', os visitantes se resumiram a defender, levando pouco perigo ao gol de Buffon.

Dybala anotou o primeiro gol do jogo (Foto: Daniele Badolato - Juventus FC via Getty Images)

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' CARTÃO AMARELO PARA A JUVENTUS!

Benatia, por falta por trás em Belotti.

45' Teremos +2 de acréscimo.

44' BUFFON!

Goleiro juventino faz grande defesa e impede o gol de Ljajic!

Era a chance do Torino ir pro vestiário com ânimo renovado!

40' GOOOOOOOOOOOL! DA JUVENTUS!! PJANIC!

Um golaço! Alex Sandro cruza, a bola percorre toda a área do Torino e sobra para Cuadrado. Colombiano rola na medida para Pjanic bater de primeira, em curva.

39' CARTÃO AMARELO PARA O TORINO!

Ljajic, por dar um bico na bola e retardar cobrança de falta.

37' Sérvio cobra mal e bola explode na barreira.

37' Torino tem grande chance na bola parada. Ljajic na cobrança.

35' Juventus pressiona muito em busca do segundo gol.

33' QUE JOGADA DO DOUGLAS COSTA!

Brasileiro aplica um belíssimo elástico em cima de Silvestri e rola para Dybala finalizar, mas o argentino exagera na força.

31' Dybala cobra escanteio curto para Pjanic. Camisa 5 da Juve arrisca chute colocado, obrigando boa defesa de Sirigu.

30' SUBSTITUIÇÃO NO TORINO

Sai: Falque

Entra: Acquah

28' UUUUUUUUUH! Quase o segundo da Juve!

Alex Sandro cruza firme pra área do Torino, Cuadrado desvia e Lyanco corta quase em cima da linha.

26' CLIMA QUENTE NO JOGO!

Mandzukic e Lyanco se estranham e trocam empurrões.

24' Baselli tomou o primeiro amarelo aos 10', por matar contra-ataque bianconero com empurrão em Dybala. Aos 24', por falta dura em Pjanic, ganhou o vermelho. Situação difícil para os visitantes!

24' EXPULSO!

Baselli entra com força desproporcional na altura do peito de Pjanic. Árbitro aplica o segundo amarelo e expulsa o jogador do Toro.

22' Lyanco tenta lançamento para Belotti, mas zaga da Juve corta.

20' Torino troca passes, tentando furar o sistema defensivo juventino.

16' Dybala chega ao seu nono gol na Serie A, artilheiro da competição.

16' GOOOOOOOOOOOOLL!!! DA JUVENTUS! DYBALA!

Matuidi dá o bote, consegue o desarme na intermediária. Pjanic toca para o argentino, que finaliza forte da altura da meia-lua, sem chance pra Sirigu. Imparável o camisa 10 da Juve!

15' Cuadrado acha Lichtsteiner livre, suíço cruza rasteiro, mas defesa consegue afastar.

14' Juventus troca passes no campo de ataque, cercado a área adversária.

12' TORINO ASSUSTA!

Niang faz jogada individual pelo lado esquerdo e cruza rasteiro para a área. Rincón domina e tenta a finalização, mas é travado na hora certa.

11' Jogada ensaiada da Juventus. Pjanic cobra falta de cavadinha, buscando Cuadrado dentro da área. Colombiano não consegue o domínio.

10' CARTÃO AMARELO PARA O TORINO!

Baselli, por parar contra-ataque juventino.

9' Ljajic chuta forte da entrada da grande área, mas a bola sobe demais.

7' Jogo quente nos primeiros minutos!

6' UUUUUUUUUH! Que jogada da Juve!

Cuadrado lança Mandzukic, que toca de primeira para Dybala. O argentino, com marcação dupla, acha Cuadrado livre na entrada da grande área. O colombiano dribla o zagueiro e finaliza por cima, com perigo.

4' UUUUUUUUUH! Que lambança!

Lyanco recua errado para Sirigu, mas goleiro se esforça e consegue cortar, no carrinho. Quase a Juventus abre o placar com gol contra!

3' Torino troca passes em seu campo defensivo.

1' Chiellini lança Mandzukic, croata domina bem e se arruma pra finalizar, mas Lyanco consegue corte providencial.

COMEÇA O JOGO!

Árbitro da partida: Piero Giacomelli (ITA).

Equipes em campo!

Hino da Juventus sendo executado no Allianz Stadium!

Equipes perfiladas no túnel de acesso ao gramado.

Falta pouco pra bola rolar!

Mais cedo, o Napoli sofreu, mas bateu o Spal por 3 a 2 e chegou aos 18 pontos somados em 18 possíveis. O resultado positivo da equipe napolitana aumenta a pressão da Vecchia Signora no Derby.

O zagueiro Giorgio Chiellini, recuperado de lesão, retorna à equipe titular de Allegri. Nas palavras do zagueiro, este Derby della Mole tende a ser o mais equilibrado dos últimos anos, por conta da força do elenco atual do Torino.

ESCALAÇÃO DO TORINO

Sirigu; De Silvestri, Lyanco, Nkoulou, Ansaldi; Rincon, Baselli; Falque, Ljajic, Niang; Belotti

Desta forma, o croata Mario Mandzukic passa a jogar como centroavante da equipe dona da casa.

Vivendo má fase, o camisa 9 da Juventus, Gonzalo Higuaín, começa a partida no banco de reservas.

ESCALAÇÃO DA JUVENTUS

Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Mandzukic

Já temos as escalações oficiais. Surpresa na equipe bianconera!

Menos de meia hora para a bola rolar no Allianz Stadium!

Confira nosso pré-jogo: Em boa fase, Juventus e Torino medem forças no Derby della Mole

O meia brasileiro Douglas Costa, contratado pela Juventus junto ao Bayern de Munique na última janela de transferências, deve ser titular no lugar de Mandzukic. A tendência é que o croata comece o jogo no banco.

Allegri pode colocar Douglas Costa desde o apito inicial (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)



COMO VAI SER, SINISA MIHAJLOVIC?

"Se você pode pode sonhar com algo, é porque pode fazê-lo. Essa será uma partida do povão contra os patrões. É um dérbi único no seu ser. Devemos ser muito frios quando tivermos as nossas chances e termos a justa atitude para nos defender. Ano passado quase saímos com uma vitória e fiquei com muita raiva por ter tomado aquele gol no final. Espero que não se repita", afirmou o comandante do Torino.

COM A PALAVRA, MASSIMILIANO ALLEGRI

"É uma partida especial, porque é um Derby. Para nós, a importância da partida é a mesma que para o Torino. Eles completaram a equipe com jogadores importantes como Rincón, Niang e Ansaldi, por isso, creio que possam mesmo lutar pela Europa", disse o técnico da Juventus.

Ao todo na história, esse encontro aconteceu 193 vezes na história: 73 vitórias da Juventus, 50 do Torino e 47 empates. Na última vez que se enfrentaram, em maio deste ano, o jogo terminou empatado em 1 a 1. Um gol salvador do atacante Gonzalo Higuaín, aos 46 minutos do segundo tempo, evitou a derrota bianconera em casa.

O Torino, por sua vez, voltou de Údine com três pontos na bagagem. Na Dacia Arena, o Toro bateu a Udinese por 3 a 2. Belotti, Hallfredsson e Ljajic marcaram a favor dos visitantes, ao passo que De Paul e Lasagna fizeram os da Udinese.

A Juventus jogará seu segundo jogo consecutivo em casa. Na última quarta-feira (20), a Vecchia Signora derrotou a Fiorentina, no Allianz Stadium, por 1 a 0, gol do atacante Mario Mandzukic.

Já o Torino vem em quinto lugar, com 11 pontos, dentro da zona de classificação à Uefa Europa League.

Com 100% de aproveitamento, a Juve divide o topo da Serie A com o Napoli. Os napolitanos, contudo, têm um saldo de gols maior que o dos bianconeri: 16 contra 11.

Os rivais de Turim chegam invictos ao confronto deste sábado. A Juventus venceu todos os seus jogos neste início de campeonato, enquanto o Torino obteve três triunfos e dois empates.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco, a partir de agora, os principais detalhes do Derby della Mole entre Juventus e Torino. O duelo acontece às 15h45 deste sábado (23), no Allianz Stadium, em Turim, pela sexta rodada da Serie A. Fique conosco!