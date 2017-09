Resultado Girona FC 0x3 Barcelona pela Liga Espanhola 2017

Agradeço a todos pela audiência aqui na Vavel Brasil. Até a próxima

Mais uma vitória do Barcelona no campeonato, foram seis jogos e seis vitórias 100% de aproveitamento.

Divulgação: https://twitter.com/FCBarcelona_es

49' Acaba o jogo em Catalunha, Girona 0x3 Barcelona

47' UHHHH MESSI

Messi avança e sofre falta na entrada da área.

Na cobrança bola passa tirando tinta da trave esquerda

Quase o quarto do Barcelona

45' +3 de acréscimo



Luis Suáres em jogada na partida de hoje

Divulgação: https://twitter.com/FCBarcelona_es

44' Andre Gomes avança pela direita tenta a jogada individual para cima do Juanpe mas sai com bola e tudo

42' PRA FORA !!

Pons receba na estrada da área e finaliza com perigo

41' Portu recebe na direita e faz o cruzamento, Sergio Roberto antecipa Marlos Moreno e faz o corte de cabeça

40' Suáres puxa o contra ataque tenta o drible para cima do Espinosa mas é desarmado pelo zagueiro do Girona

37' Cartão amarelo para Girona

Kayode tenta simular uma falta e arbitragem não perdoa !

35' Substituição no Barcelona

Saiu: Aleix Vidal

Entra: André Gomes

34' Substituição no Barcelona

Saiu: Iniesta

Entra: Denis Suárez

32' Substituição no Girona

Saiu: Maffeo

Entra: Marlos Moreno

31' Mojica receba passe do Douglas e tenta a finalização, mas é travado pelo Mascherano

30' Barcelona mantém a posse de bola sem agredir o Girona

29' Messi tenta o passe para Rakitic na entrada da área, mas Maffeo faz o corte

28' Nãoooo é replay, impedimento !!

Suáres recebe de Messi e arbitragem marca impedimento. É o sexto impedimento do Uruguaio na partida e o decimo primeiro do barcelona

27' Impedido !!

De novo Suáres esta a frente da linha da defesa do Girona e arbitragem marca impedimento !

25' Sergio Roberto faz lançamento para Suáres. Uruguaio domina e finaliza sem chances para o goleiro Iraizoz.

Amplia o Barça, Girona 0x3 Barcelona

25' GOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA

SUÁRES

23' Substituição no Girona

Saiu: Aday

Entra: Mojica

21' Jordi Alba tenta o passe em profundidade para Rakitic, mas goleiro Iraizoz tranquilo chega primeiro e fica com a bola

20' Substituição no Barcelona

Saiu: Paulinho

Entra: Sergio Busques

19' Barcelona neste momento do jogo marca atrás da linha da bola e tenta sair nos contra ataque

17' Impedido!

Suáres recebe lançamento mas arbitragem marca mais um impedimento.

Foi o nono impedimento do Barcelona no jogo

16' Substituição no Girona

Saiu: Olunga

Entra: Kayode

15' Portu recebe na esquerda e faz o cruzamento, Sergio Roberto sobe de cabeça e faz o corte

13' Iniesta avança pelo meio tenta o passe em profundidade para o Paulinho mas defesa do Girona faz o corte

11' Portu tenta o cruzamento, mas bola vai direto para linha de fundo

09' DEFENDE TER STEGEN !!

Portu cobra escanteio, Sozinho Olunga sobe e cabeceia no canto esquerdo do gol. Ter Stegen se estica todo e faz a defesa !

08' Impedido !

Suáres recebe lançamento mas arbitragem marca impedimento !

04' UUHHHHHH GIRONA

Portu recebe na direita dribla Sergio Roberto e cruza na área. Douglas cabeceia no canto esquerdo do goleiro Ter Stegen e bola tira tinta da trave

03' Aleix Vidal puxa o contra ataque pela direita e cruza de calcanhar para Suárez. Atacante uruguaio tenta a finaliza mas bola bate no goleiro Iraizoz e entra. É o segundo gol do Barcelona, segundo gol contra

Girona 0x2 Barcelona

02' GOOOOOOOOOOL DO BARCELONA

01' IRAIZOZ !!!!

Mascherano faz grande lançamento para Messi que tenta o drible para cima do Iraizoz que esperto consegue ficar com a bola

Começa o segundo tempo, Girona 0x1 Barcelona

Jogadores já estão de volta ao gramado para os segundo tempo

Jogadores do Girona e Barcelona partida

Divulgação: https://twitter.com/FCBarcelona_es

45' Acaba o primeiro tempo na Espanha. Girona 0x1 Barcelona.

Gol contra Aday

44' Sergio Roberto recebe ótimo lançamento na esquerda e cruza. Paulinho não consegue o cabeceio e bola fica nas mãos do goleiro Iraizoz

42' Mascherano faz o lançamento mas bola fica tranquila nas mãos do goleiro Iraizoz.

40' Cartão Amarelo para o Girona

Aday faz falta dura no Aleix Vidal e foi advertido pelo árbitro

39' PRA FORA !!!!!

Aday recebe na esquerda e faz o cruzamento, Olunga antecipa Umtiti e cabeceia para fora.

38' Essa ficou fácil

Messi cobra falta na área, Iraizoz tranquilo faz a defesa

36' Iraizoz está muito bem no jogo, já foram quatro defesas difíceis

35' OUTRA VEZ IRAIZOZ !!

Paulinho rouba bola no meio campo e toca para Rakitic. Croata domina e finaliza para defesa do Iraizoz.

33' DEFENDE IRAIZOZ !!!

Jordi Alba recebe excelente passe nas costas da defesa. Lateral do barça domina e finaliza para excelente defesa do goleiro do Girona

30' Aleix Vidal recebe lançamento na esquerda e cruza. Juanpe antecipa a jogada e faz o corte

28' Impedido !

Rakitic faz lançamento para Messi, mas arbitragem marca impedimento do Argentino

26' Portu tenta o passe para o brasileiro Douglas mas erra

23' Aleix Vidal tenta o cruzamento da esquerda mas zaga do Girona faz o corte

22' Cartão amarelo para o Girona

Maffeo puxa o Messi em contra ataque

21' Umtiti erra na saída de bola, Portu toca para Olunga. Atacante do Girona tenta a finalização mas é desarmado pelo Mascherano

20' Douglas tenta avançar mas é desarmado pelo Mascherano

19' Impedido !

Messi recebe passe em profundidade, mas arbitragem marca impedimento

17' Messi cobra escanteio, Espinosa faz corte parcial e bola sobra para Jordi Alba. Lateral do barça faz o cruzamento e Aday sem querer desvia a bola vai para o fundo da rede

Abre o placar o barça, Girona 0x1 Barcelona

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA !!

GOL CONTRA DO ADAY

16' ESPALMA IRAIZOZ !!!

Paulinho sofre falta na entrada da área.

Na cobrança Messi finaliza no canto esquerdo para ótima defesa do goleiro do Girona !

14' Ninguém para finalizar !!!

Umtiti faz passe em profundidade para Suares, Uruguaio dribla o goleiro adversario e toca para atrás, mas ninguém consegue finalizar e zaga do Girona faz o corte

13' Paulinho faz grande passe para Alexis Vidal, mas lateral do barça não consegue o dominio

12' TER STEGEN ESPETACULAR !!!!

Aday puxa o contra ataque pela esquerda, dribla Jordi Alba e acha Douglas na entrada da área. Meia brasileiro domina e finaliza para grande defesa do goleiro Ter Stegen. No rebote Olunga finaliza em cima do goleiro alemão e quase abre o placar para o Girona

10' Na cobrança do escanteio, Mascherano sobe de cabeça e faz o corte

09' Primeira chegada do Girona !!

Portu recebe na direita e cruza na área, Umtiti faz o corte e bola sobra para Alex Garcia que domina e finaliza. Bola desvia no Paulinho e vai para escanteio

08' Errou

Iniesta rouba bolana ponta esquerda do zagueiro Ramanho e toca para Suares, atacante uruguaio domina mas finaliza torto sem direção

06' Impedido!

Messi faz lançamento para Jordi Alba, mas arbitragem marca impedimento do espanhol

05' Não domino !!!

Iniesta faz grande passe para Messi, mas argentino não domina e bola fica com Iraizoz

04' Impedido !

Iniesta lança Suares, mas arbitragem marca impedimento do uruguaio

03' DEFENDE IRAIZOZ !!!

Mascherano faz grande passe em profundidade para Aleix Vidal, lateral domina corta para esquerda e finaliza para grande defesa do goleiro

01' Mascherano tenta o passe em profundidade para Suares, mas Espinosa antecipa a jogada e faz o corte

Começa o jogo na Espanha, Girona 0x0 Barcelona

Equipes já no gramado na cerimonia de abertura da partida

Daqui a pouco bola vai rolar

Girona é o 8° clube da Catalunha a chegar na primeira divisão do campeonato Espanhol na história.

As duas equipes já estão no gramado fazendo o trabalho de aquecimento

Lionel Messi é artilheiro do campeonato Espanhol, argentino já marcou 9 jogos na competição, média de 1,8 por jogo. Será que teremos gol do craque hoje ?



Estádio Montilivi na cidade de Girona tem capacidade para 13.500 torcedores. Com certeza estará lotado neste jogo.

Divulgação: https://twitter.com/GironaFC

O colombiano Marlos Moreno grande destaque do Atlético Nacional campeão da Libertadores do ano passado está no banco de reservas da equipe do Girona. Atacante está emprestado pelo Manchester City

Banco do Girona FC: Yassine Bounou, Johan Mojica; Álex Granell; Cristhian Stuani; Marlos Moreno; Olarenwaju Kayode e Borja García

Banco do barça: Cillessen; Piqué; Sergio; Denis; Paco Alcácer; Digne e André Gomes

Girona FC esta confirmado 3-6-: Iraizoz; Jonás Ramalho, Espinosa,

e Juanpe; Maffeo, Pons, Douglas, Aleix García, Portu, e Aday; Olunga

Paulinho faz sua segunda partida como titular da equipe.

Sergio Busquets está no banco de reservas

Barcelona está confirmado 4-3-3: Ter Stegen; Alexis Vidal, Umtiti, Mascherano e Jordi Alba ; Paulinho, Iniesta e Rakitic; Messi, Suares e Sergio Roberto

Destaque neste começo de temporada o lateral esquerdo Nélson Semedo não foi relacionado para partida. Técnico Ernesto Valverde vai rodar o elenco, pois no meio de semana tem a segunda rodada pela Liga dos campeões.



Messi e Suares chegando no estádio Montilivi em Girona

Divulgação: https://twitter.com/fcbarcelona

O brasileiro Douglas revelado pelo Vasco é titular do Girona . Jogador foi comprando nesta janela de transferência pelo Manchester City e emprestado ao clube

Fundado em 1930, Girona FC participa pela primeira vez na sua história da primeira divisão da Espanha. Clube é da região da Catalunha, mesma região onde fica a cidade de Barcelona.

Leia mais: Em boa fase, Paulinho se mostra feliz com apoio da torcida do Barcelona

Grande desfalque do Barcelona é o atacante Dembélé. Jogador alemão teve um grave lesão no tendão do bíceps femoral da coxa esquerda e por esse motivo ficará afastado dos gramados por quatros meses.

Barcelona é líder do campeonato com 15 pontos e 100% de aproveitamento. Equipe já tem 17 gols marcado na competição, uma média de 3,4 quatro gols por jogo. Na última rodada jogando em casa Barça goleou o Eibar por 6 a 1, Messi marcou quatro gols e o brasileiro Paulinho fez seu segundo com a camisa do Barcelona

Girona está a três jogos sem vencer, na última rodada empatou fora de casa com o Leganés por 0 a 0.

Mandante da Partida o Girona Futebol Clube ocupa a 14º colocação do campeonato Espanhol. Equipe voltou para a primeira divisão nesta temporada. Foram cinco jogos; uma vitória, dois empates e duas derrotas.