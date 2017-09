Em recuperação na Premier League, Liverpool visita Spartak Moscou pela Champions

A bola volta a rolar nesta terça-feira (26) na Uefa Champions League, principal torneio de clubes do mundo. Na Otkrytyie Arena, o Spartak Moscou recebe o Liverpool na capital russa pelo Grupo E. Na primeira rodada, as equipes não passaram do empate. Em casa, os ingleses ficaram no 2 a 2 contra o Sevilla. Já o Spartak foi no 1 a 1 contra o Maribor. A partida está marcada para as 15h45.

As duas equipes estão em momento de recuperação nos campeonatos nacionais. Apesar de ser apenas o oitavo colocado no Campeonato Russo, o Spartak vem de duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos. O Liverpool venceu o Leicester o sábado (23) pela Premier League após resultados ruins (goleada sofrida para o City e empate em casa com o frágil Burnley).

Time russo não contará com Promes

O time da casa esteve no último treinamento visando o Liverpool nesta segunda-feira (25). Em casa, a equipe empatou com o Anzhi em 2 a 2 e pouco treinou. A equipe teve apenas uma conversa com a comissão técnica e trabalhos leves no gramado. Davydov e o brasileiro Pedro Rocha voltaram ao time mas devem ficar no banco de reservas. O lateral esquerdo Kombarov, dúvida, correu ao redor do gramado.

Sparta em treinamento (Foto: Divulgação/Spartak Moscou)

Massimo Carrera, comandante da equipe russa, comentou em entrevista coletiva sobre o estado dos desfalques da equipe. O albanês Odise Roshi pode voltar contra o Liverpool, mas o holandês Quincy Promes seguirá ausente. "Hoje, recebemos informações detalhadas da equipe médica. Mas acho que no momento Roshi tem mais chances de jogar do que Promes. Nós perdemos não só Promes, mas Luiz Adriano também machucado. Mas eles serão substituídos por outros jogadores, e tentaremos jogar nosso futebol da melhor forma possível."

O treinador relativizou sobre o duelo contra o Liverpool, sem se deixar levar pelo favoritismo da equipe visitante em relação ao clube russo. Carrera preferiu lembrar da força dos reds mas sem jamais esquecer que o Spartak tem a receita correta para sair com os três pontos da capital russa.

"Entendemos que estamos à espera de um encontro com uma equipe forte, composta por jogadores de alta qualidade. Nossa tarefa é jogar nosso futebol sem medo. Temos que sair para o campo e fazer a combinação perfeita. Que o Spartak pode criar dificuldades para o Liverpool, todos entendem. Mas a bola é redonda", afirmou.

Liverpool segue precisando de vitória por estabilidade

Aos poucos, o Liverpool volta a ser o time do início da temporada regular. Com a vitória sobre o Leicester, a equipe chegou nos 11 pontos e segue na cola do G-4 da Premier League. Jurgen Klopp admite que o time poderia melhor, mas afirma que o time segue no caminho certo.

"Temos muitas coisas para fazer, 100 por cento, mas todos sabemos que estamos em uma boa fase. Sim, algumas coisas não estão sendo corrigidas, o que acontece quando você não está voando. O jogo contra o Manchester City é um bom exemplo para descrever; Durante meia hora, fomos o melhor time, mas tivemos o cartão vermelho e o City começou a voar a partir deste momento", disse o alemão.

O técnico também estabeleceu o goleiro Loris Karius como titular nos jogos da Champions League. O camisa 1 já esteve em campo contra o Sevilla, única partida nos onze principais na temporada inteira. Karius agradece pela escolha e mostra satisfação.

"Claro que estou muito animado para jogar nesta competição, a Champions League. É a minha primeira temporada na Liga dos Campeões, então, além disso, vejo isso como uma grande chance de me apresentar bem e dizer que estou pronto para qualquer coisa; Se precisar de mim na Premier League, estarei lá, então é uma chance para mim",disse o goleiro alemão.