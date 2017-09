Resultado Borussia Dortmund x Real Madrid na Uefa Champions League 2017/18 (1-3)

Grande abraço e até lá!

Encerramos aqui nossa transmissão. Desejamos aos amigos uma ótima noite e uma grande semana.

O BVB bem que tentou, mas não conseguiu aproveitar suas chances e se vê complicado no grupo.

O Real vence em Dortmund pela primeira vez e faz a festa, abrindo vantagem junto com o Tottenham.

92' Acabou!

91' Mais dois de jogo.

90' BURKI!!! Escanteio batido, Sergio Ramos desvia de cabeça e o goleiro segura firme!

89' Real tenta ataque pela direita, bola rasteira e Sokratis afasta o perigo.

88' MUDA O REAL: Ceballos na vaga de Modric.

87' Asensio coloca pra correr, entra pelo meio, mas Burki dividiu com os pés.

86' Real abrindo boa margem em seu grupo, junto com o Tottenham.

85' Reta final de partida.

84' Real mais defensivo. Tranquilo no marcador.

83' Auba tenta jogada pela esquerda, tabela com Pulisic, mas Carvajal trava bem novamente.

82' Torcida alemã segue fazendo festa e não para um minuto.

81' Enfiada para Asensio, mas o bandeira deu impedimento.

80' Casemiro com uma partidaça em Dormund.

79' Zidane controlando seu time mais na defesa.

78' MUDA O REAL: Bale sai e entra Vazquez.

77' Real novamente mais recuado, mas já mais tranquilo.

76' NAVAS! Auba sobe mais que a zaga, desvia de cabeça e Navas pega bem posicionado.

75' BVB praticamente sem chances de algo na partida. Muito complicado.

74' Real próximo de sua primeira vitória na casa do rival.

73' O contra-ataque era mais do que esperado. Real mortal novamente.

72' AGORA JÁ ERA! Modric enfia para CR7 em velocidade. Ele recebe pela direita, chuta cruzado e vence Burki!

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO REAL MADRID!

70' MUDA O BVB: Pulisic na vaga de Gotze.

69' MUDA O REAL: Sai Isco e entra Asensio.

68 BUUURKI! Isco corta para a perna direita, chuta e o goleiro pega no pé da trave!

67' Daqui a poucos os dois times farão mudanças.

66' PRA FOOORA! Dahoud cruza, a bola passa por todo mundo e Navas apenas rezou!

65' Jogo não para um minuto em Dortmund.

64' PRA FOOOORA! Ramos enfia na medida para Isco. Ele entrou na diagonal e mandou um foguete, mas alta demais isolando.

63' Real tenta respirar buscando o ataque com Isco e Modric.

62' PRA FOOOOOOORA! Gotze enfiou para Auba. Ele deu um biquinho na saída de Navas e mandou na rede do lado de fora!

61' Pressão enorme do BVB! Jogaço!

60' Bale arranca pelo meio, Sokratis divide e o galês se jogou. Se o juiz tivesse coragem daria o segundo vermelho.

59' TRAVAAADO! Dahoud enfiou, Gotze entrou pelo, na hora do chute foi travado por Nacho.

58' AMARELO, WEIGL. Carrinho muito forte em CR7.

57' RESPOSTA! Bale cruza da esquerda, Modric chega pelo meio, desvia e Burki pega.

56' PERDEEEEEU! Yarmolenko enfiou para Castro, que entrou livre pela direita, tentou fintar Navas, mas esqueceu a bola!

55' MUDA O BVB: Weigl na vaga de Toljan.

54' MUDA O BVB: Dahoud entra e sai Sahin.

53' NAVAS! Yarmolenko manda de canhota, a bola desvia e o goleiro pega.

57' QUAAASE! Castro escapa pela esquerda, cruza fechado e Auba não alcança!

56' A pressão novamente vai aumentar pra cima do Real.

55' TEMOS UM DJOKO! Castro cruzou na medida, Auba antecipou Ramos, desviou com o bico do pé e diminui.

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, AUBAMEYANG, DO BORUSSIA!

53' Setor esquerdo do BVB é inexistente nesse jogo.

52' AMARELO, TOPRAK. Levantou Isco.

51' Real se aproxima de sua primeira vitória na casa do Borussia!

50' TCHAU, SUFOCO! Bale escapa pela esquerda, cruza rasteiro e Cristiano Ronaldo se antecipa a marcação para dar um tapa de esquerda. Lá dentro!

49' GOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO REAL MADRID!

48' Isco e Sergio Ramos arma a jogada, CR7 sobe de cabeça, mas não alcança a bola.

47' BVB começa na pressão novamente.

46' SAAAAAAAAAAAAALVA! Enfiada de Gotze para Yarmolenko. Ele saiu livre, tocou de cabeça e Varane salvou debaixo do gol! Impressionante!

45' Sem mudanças, a bola rola.

Equipes retornam para a segunda etapa na Alemanha.

O jogaço promete demais no segundo tempo. O BVB precisa demais do resultado pra seguir vivo no grupo.

BVB sofre quando acelera o jogo e tem seu setor esquerdo uma avenida para CR7 atacar. Precisa de ajustes.

Um primeiro sensacional. Real ataca no erro alemão e muito pela direita. Mas também sofre um bocado na pressão alemã.

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' CR7 arranca pela direita, traz na diagonal, bate e explode na zaga.

43' Real reativo esperando o contra-ataque.

42' Dortmund aumenta a pressão em busca do empate.

41' Reta final de primeiro tempo.

40' AMARELO, MODRIC. Uma zona na barreira do Real.

39' AMARELO, CARVAJAL. Yarmolenko ia ficando livre para receber passe de Aubameyang. Carvajal foi metendo o rodo, o juiz viu e marcou falta na meia-lua.

38' IMPRESSIONANTE! Gotze armou o chute da entrada da área e enfiou para Auba, liiiiiiiiivre. Ele deu um biquinho, mandou no pé da trave, mas o bandeira marcou impedimento.

37' Enfiada para CR7, mas o bandeira marcou impedimento.

36' Marco Reus, machucado, acompanha das tribunas de imprensa.

35 OOOOOOPAAAA! Sahin arriscou de longe e mandou a bola quase em Berlim.

34' Auba parece desatento. Perdeu ótimas chances de ataque.

33' TRAVAADO! Gotze rolou para Auba, que ficou de frente, mas Carvajal travou na hora do chute! Escanteio.

32' RAPAAAZ! Quase Sokratis entrega a rapadura e Bale amplia o placar. Torcida gelou.

31' Phillip arranca contra Carvajal, que usa o corpo, joga o rival fora do campo e ganha apenas tiro de meta.

30' Real tenta sair jogando com a bola no pé, mas a marcação é intensa.

29' TRAVAAADO! Auba recebe em velocidade, corta Ramos, tenta mais um corte e o zagueiro trava no chute.

28' A torcida amarela canta alto, mesmo perdendo o jogo.

27' AMARELO, BALE. Cotovelo alto em Sokratis.

26' Cristiano Ronaldo atua centralizado. Bale cai dos dois lados do campo.

25' Real sofre na defesa, mas é impressionante nos contra-ataques.

24' Outro lance polêmico com cruzamento da esquerda de Toljan e desvio de Carvajal. Jogo segue.

23' Contra-ataque com Bale pela esquerda, chute cruzado e Burki seguro.

22' Yarmolenko dando um calor danado pela direita. Problemas para Nacho.

21' Jogo finalmente dá uma acalmada. Não parava um minuto!

20' BVB teve bom ataque pela esquerda, mas Auba foi bizarro no lance.

19' Pressão na saída do Real deixou a zaga alemã muito exposta. Real aproveitou bem.

18' Real já ameaçou algumas vezes, tentou cara-a-cara, mas o gol saiu.

17' AGORA SIM! Carvajal lança Bale pela meia-esquerda. Ele surge livre e dá uma chapada de canhota na gaveta! Golaço!

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BALE, DE REAL MADRID!

15' Partida impressionante em intensidade e chances de gol!

14' Muita reclamação ainda no lance anterior. E na Alemanha se usa o árbitro de vídeo.

13' O jogo não para um minuto!

12' E AGOOOOORA! Yarmolenko entra pela direita, cruza no segundo pau, Gotze chuta cruzado, Navas espalma e Ramos toca com a mão debaixo do gol. O juizão deu apenas escanteio. Polemico!

11' Começo impressionante de partida!

10' SAAAAAALVA! Enfiada de Isco para CR7, nas costas da zaga. O português saiu livre, Burki saiu e ele rolou para Bale, que dividiu com a zaga e Toprak salvou!

9' BUUUUUURKIIIIII! Carvajal escapa com condições pela direita, entra na diagonal, dá o come no zagueiro, que cai de quatro no chão. Ele quis chutar de canhota e Burki salvou!

8' Começo muito animado na Alemanha!

7' Real responde com CR arriscando da meia-lua, mas Toprak dividiu firme.

6' RAPAAAAZ.... Navas foi sair jogando com os pés e quase entregou a paçoca. Meu Deus!

5' Pressão na saída do Real é absurda. Só dá BVB.

4' Agora foi a vez de Yarmolenko arriscar de fora e esbarrar na marcação.

3' QUAAAASE! Erro na saída do Real, Toljan escapou livre pela esquerda, cruzou fechado e Ramos afastou na pequena área!

2' Gotze tentou enfiada para Auba, mas Sergio Ramos cortou no meio do caminho.

1' E a pressão nos toques do Real é impressionante.

0' E começou!

Tudo pronto para o duelo!

O BVB com camisa amarela com detalhes pretos, calção preto e meias amarelas.

O Real todo de branco para o duelo.

Equipes cumprem o protocolo de entrada. Em instantes a bola rola.

Momento do hina da Champions!!

Equipes sobem ao gramado! Muita festa da torcida!

Bjorn Kuipers é o juizão.

Bandeiras agitadas, gritos apaixonados e muita emoção. É o BVB se encontrando com seu torcedor na segunda rodada da Uefa Champions League.

You will never walk alone. É de arrepiar a pressão que o torcedor alemão faz.

A Muralha Amarela pulsa. Impressiona!

O técnico Joaquim Low está presente no Signal Iduna Park.

O BVB escalado com Burki, Piszczek, Sokratis, Toprak e Tlojan; Sahin, Castro e Gotze; Yarmolenko, Auba e Philipp.

O Real terá Navas, Carvajal, Varane, S. Ramos e Nacho; Casemiro, Modric e Kroos; Isco, Bale e Cristiano Ronaldo.

As delegações estão no estádio, a torcida vai chegando e as escalações foram divulgadas.

Acompanhe conosco todos os detalhes da partida, ao vivo, a partir das 15h no horário de Brasília. Saiba todos os resultados das outras partidas no nosso tempo real online.

O Signal Iduna Park, palco da Copa do Mundo 2006, será o estádio da partida. Todos os ingressos estão vendidos e a pressão pra cima do Real enorme.

O Real terá Cristiano Ronaldo. O astro retornou ao torneio espanhol após cinco jogos de suspensão, mas na Champions está tudo certo e apto para jogar.

A Muralha Amarela é outra arma do Dortmund para vencer a potência espanhola. O Real é o atual bicampeão europeu e campeão mundial.

Hoje, o time do BVB está muito diferente, mas segue forte e tem um começo de temporada muito interessante, com vitórias, bom desempenho e uma defesa tão forte quanto o ataque.

Os dois times tem se enfrentado recentemente. O mais famoso jogo ocorreu em 2011 com o Borussia eliminando o Real nas semifinais após show de Lewandowski, marcando quatro gols nos merengues.

O Real recebeu o Apoel no Bernabéu e venceu tranquilo por 3 a 0, abrindo a chave na liderança de seu grupo.

Na rodada passada, o Borussia visitou o Wembley para encarar o Tottenham. Melhor para o time inglês, que dominou a partida e venceu por 3 a 1.

O Real, atual campeão, quer manter o alto nível de seu futebol, já que vem de fortes oscilações nas últimas partidas, principalmente em casa.

O time alemão quer a vitória para se recuperar e se manter com esperanças de avançar à próxima fase da competição em um grupo complicado.

E uma partida de gigantes. O Borussia Dortmund e sua torcida apaixonada recebem o Real Madrid pela segunda rodada da fase de grupos do torneio.

É dia de um dos maiores torneios do mundo. A Uefa Champions League 2017/2018 tem sequência com a segunda rodada inciando a partir das 15h.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo online do futebol europeu.