Leonardo Jardim mostra conformismo por derrota na UCL: "Estamos reconstruindo a equipe"

Foto: Valerie Hache/Getty Images

O Monaco sofreu seu primeiro revés na atual edição da Uefa Champions League ao perder para o Porto. Após empatar na estreia diante do RB Leipzig, o atual campeão francês foi derrotado pelo clube português, que alcançou sua primeira vitória na competição, após perder na estreia para o Besiktas.

A partida foi realizada no Estádio Louis II, em Monaco. Com os resultados da rodada, o Besiktas lidera o grupo G com seis pontos em duas partidas, enquanto o Porto é o segundo colocado com três pontos. O clube monegasco é o terceiro colocado com um ponto, com a mesma pontuação do lanterna RB Leipzig, levando a melhor nos critérios de desempate. Vale lembrar que o Monaco não era derrotado em competições europeias jogando em seu estádio desde a temporada 2000/01, quando fora derrotado pelo Rangers pelo placar de 1 a 0.

Foto: Reprodução/AS Monaco

Em entrevista ao Twitter oficial do AS Monaco, o treinador Leonardo Jardim falou comentou sobre o jogo e mostrou otimismo mesmo com a derrota: “O Porto foi muito mais agressivo que nós na partida de hoje. Estamos em um grupo muito equilibrado e restam ainda quatro jogos, mas sem dúvidas, nosso objetivo é a qualificação para a fase de oitavas de final.”

O treinador também afirmou que não foi surpreendido pelo FC Porto, salientando a dificuldade de reverter resultados adversos na Liga dos Campeões e a reconstrução do time. "Não fomos capazes de conseguir oferecer perigo ao Porto no segundo tempo e equilibrar a partida. Vivemos um momento importante, visto que estamos reconstruindo a equipe para torná-la competitiva."

O grande destaque da equipe visitante foi o atleta camaronês Aboubakar, que marcou dois gols no duelo. Layún completou a goleada para os Dragões. Na próxima rodada da competição, o Monaco enfrentará o Besiktas jogando em casa no dia 17 de outubro, enquanto o Porto viaja à Alemanha, onde joga diante do RB Leipzig, no mesmo dia.

Pela Ligue 1, o Monaco enfrentará o Montpellier no dia 29 (sexta-feira) em casa, enquanto pela Primeira Liga o Porto terá um clássico diante do Sporting jogando no Estádio José Alvalade no dia 1 de outubro (domingo).