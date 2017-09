Com show de Aboubakar, Porto domina as ações e massacra Monaco no Principado

Resultado surpreendente no grupo G. Na noite desta terça-feira (26), Monaco e Porto se enfrentaram no Stade Louis II, em reedição do duelo que decidiu a Uefa Champions League 2003/04. Assim como em 2004, melhor para a equipe portuguesa: 3 a 0, gols de Aboubakar (2) e Layún.

As duas equipes entraram em campo buscando a primeira vitória na competição. Na estreia, o Monaco empatou ante ao RB Leipzig, fora de casa. O Porto, por sua vez, precisava muito de um triunfo no Principado, uma vez que perdera na estreia para o Besiktas, em pleno Estádio do Dragão. Apesar de jogar em casa, a equipe francesa não jogou bem e testemunhou um domínio absoluto dos visitantes.

Com o resultado, a equipe de Leonardo Jardim permaneceu com apenas um ponto somado, na terceira posição. O Porto assumiu a vice-liderança do grupo, com três pontos somados. O Besiktas lidera, com duas vitórias em duas partidas, após vencer o RB Leipzig por 2 a 0, na outra partida do grupo.

Na terceira rodada da Uefa Champions League, o Monaco recebe o Besiktas, dia 17 de outubro. O Porto viaja à Alemanha, no mesmo dia, para encarar o RB Leipzig.

Resumo da partida

(Foto: Valery Hache/AFP/Getty Images)

A partida começou em ritmo lento, com os dois times muito conservadores em suas propostas. O Monaco dominava a posse de bola, mas não levava perigo ao gol de Casillas. Sentindo o rival pouco criativo, o Porto gradualmente começou a se soltar, passando a levar perigo com as velozes investidas de Marega e Aboubakar.

Aos 31', Danilo arriscou chute firme, Benaglio deu rebote e o centroavante portista, Aboubakar, não desperdiçou: 1 a 0. O gol animou os visitantes, que passaram a levar cada vez mais perigo à meta dos donos da casa. Brahimi e Marega ainda levaram perigo na reta final da primeira etapa, mas a vantagem mínima permaneceu.

Na volta do intervalo, a apatia da equipe francesa seguiu. Apesar das mudanças de Leonardo Jardim, levando a campo Carillo e Rony Lopes, a equipe do principado pouco incomodou Casillas. Aos 69', Brahimi lançou Marega na velocidade. O atacante avançou e deu bela assistência para Aboubakar balançar as redes pela segunda vez: 2 a 0.

Com a boa vantagem construída, os dragões passaram a administrar a vantagem, buscando sempre o contra-ataque a partir da velocidade de seus atacantes. Abatido em campo, o Monaco mostrou pouco poder de reação, testemunhando seu adversário chegar ao terceiro gol já na reta final: após bate-rebate na área e dois milagres de Benaglio, Layún não perdoou e fechou o placar: 3 a 0.