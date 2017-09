Resultado Sporting x Barcelona pela Uefa Champions League (0-1)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa tarde e até a próxima!

Com resultado, o Barça se isola na liderança com 6 pontos, e enfrentará o Olympiakos na próxima rodada. Já o Sporting divide a vice-liderança com a Juventus, com 3 pontos ganhos, e as duas equipes se enfrentarão na próxima.

FIM DE PAPO EM LISBOA! SPORTING 0 x 1 BARCELONA!

47' Em andamento: Anderlecht 0 x 3 Celtic e Atlético de Madrid 1 x 2 Chelsea.

45' Três minutos de acréscimos.

45' Torcedor invade o campo para saudar Messi, e a partida é paralisada. Torcida do Sporting grita o nome de Cristiano Ronaldo como provocação.

44' Última mudança no Barcelona: Sai: Suárez / Entra: Vidal

44' Em andamento: CSKA 1 x 4 Manchester United.

41' Mudança no Barça: Sai: Sergi Roberto / Entra: André Gomes

40' UHHHHHH! Coates perdeu a bola, e Paulinho saiu na cara de Rui Patrício, mas o goleiro português defendeu.

37' Pacientemente, o Barça tocou a bola até ela chegar em Paulinho que, com espaço, arriscou de longe mas a bola subiu demais.

34' Primeira mudança no Barcelona: Sai: Iniesta / Entra: Paulinho

32' Em andamento: Juventus 2 x 0 Olympiakos.

31' Sporting segue em cima, pressionando o Barça.

29' Em andamento: Basel 5 x 0 Benfica.

27' Últimas mudanças no Sporting: Saem: Acuña e Fábio Coentrão / Entram: Bruno César e Jonathan Silva

25' TER STEGEN SENSACIONAL!!!!! Após roubada de bola no campo de ataque, Bas Dost rolou para Bruno Fernandes, na cara do gol, chegar chutando e Ter Stegen operou um milagre.

23' Cartão amarelo para Nelson Semedo, do Barcelona. O primeiro cartão para o Barça.

21' Em andamento: Juventus 1 x 0 Olympiakos e Basel 4 x 0 Benfica.

20' Sporting segue muito pilhado, e faz faltas seguidamente.

18' Em andamento: PSG 3 x 0 Bayern de Munique.

16' Sporting ainda não finalizou no segundo tempo. Equipe sentiu o gol e perdeu o emocional após os seguidos cartões levados.

13' Cartão amarelo para Coates, do Sporting.

12' Em andamento: Atlético de Madrid 1 x 1 Chelsea, Basel 3 x 0 Benfica e CSKA 0 x 4 Manchester United.

9' OPA! Durante cruzamento para área, Rakitic e Bas Dost se enrolaram, o atacante caiu mas a arbitragem não marcou a penalidade para o Sporting.

7' Cartão amarelo para Piccini, do Sporting. Quinto cartão amarelo na partida, os cinco para os portugueses. Torcida portuguesa se revolta contra a arbitragem e acorda no jogo.

5' Em andamento: Anderlecht 0 x 2 Celtic

4' Com o resultado, o Barcelona vai se isolando na liderança do grupo com 6 pontos, enquanto o Sporting vai permanecendo na vice-liderança com 3 pontos.

3' Após cobrança de falta de Messi, Bas Dost desviou, Suárez também, mas a bola só entrou após desviar no zagueiro Coates. Gol feio também é gol. Barça 1 a 0.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! É GOL CONTRA DE COATES!

2' Cartão amarelo para Acuña, do Sporting.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

INTERVALO | Equipes de volta ao gramado, sem mudanças.

INTERVALO | Números do primeiro tempo de Sporting 0 x 0 Barcelona: Posse de bola: 35% x 65% / Finalizações: 4 x 5 / Faltas cometidas: 10 x 8 (Fonte: UEFA)

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO EM LISBOA! SPORTING 0 x 0 BARCELONA!

45' Dois minutos de acréscimos.

43' Substituição no Sporting: Sai: Doumbia / Entra: Bas Dost

42' TRAVADO! Em posição legal, Messi driblou o zagueiro dentro da área e na hora da finalização, Coentrão apareceu para travar o chute do argentino.

40' Em andamento: Anderlecht 0 x 1 Celtic e Atlético de Madrid 1 x 0 Chelsea.

38' Cartão amarelo para Doumbia, do Sporting, por simulação.

36' POR POUCO!!!! Após falta cobrada por Messi, Pique desviou e, de maneira fundamental, Mathieu tirou de cabeça antes dela chegar em Suárez.

34' Em andamento: PSG 2 x 0 Bayern de Munique.

33' Sporting passa ter mais posse de bola, mas não ataca o Barça. Partida fica mais lenta nesse momento.

29' Em andamento: CSKA 0 x 3 Manchester United.

27' UHHHH! Sergi Roberto acha um espaço e encontra Suárez na área. O uruguaio bateu de canhota e Rui Patrício defendeu.

25' Números do jogo (fonte: UEFA): Posse de bola: 33% x 67% / Finalizações: 2 x 2

25' Cartão amarelo para Fábio Coentrão, do Sporting.

21' Em andamento: Basel 2 x 0 Benfica e CSKA 0 x 2 Manchester United.

17' PAROU! Messi enfia uma linda bola para Alba, impedido, e o lateral tocou para Suárez que, sem goleiro, chutou para fora. Porém, a arbitragem marcou o impedimento de Alba.

16' UHHHHHH! Piccini fez boa jogada individual, e quando conseguiu espaço para finalizar, não perdeu tempo. Porém, a bola subiu e passou perto.

15' UHHH! Rakitic lutou contra dois marcadores e tocou para Suárez, mas o uruguaio chutou pela linha de fundo.

13' Após confusão na área espanhola, a defesa do Barça conseguiu afastar o perigo.

8' QUASE OLÍMPICO! Messi cobrou escanteio fechado, e por muito pouco a bola não entrou direto. Suárez tentou mandar para o gol, mas se chocou com a sustentação da rede.

5' Cartão amarelo para Gelson Martins, do Sporting. Portugueses marcam de maneira firme.

3' No grupo B, Daniel Alves abre o placar em Paris. PSG 1 x 0 Bayern de Munique. Outros resultados: CSKA 0 x 1 Manchester United e Basel 1 x 0 Benfica.

1' Como esperado, o Sporting deixa a bola com o Barça e se defende no início de partida.

BOLA ROLANDO PARA SPORTING x BARCELONA!

A bola vai rolar em Lisboa.

Equipes em campo. Muita festa da torcida leonina e o Hino da Champions é tocado.

BARCELONA ESCALADO!

SPORTING ESCALADO!

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Fique por dentro de todos os detalhes do confronto entre Sporting x Barcelona ao vivo, pela segunda rodada da Uefa Champions League. Acompanhe conosco.

A arbitragem do confronto será romena. Ovidiu Hategan será o árbitro principal, enquanto Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe serão os assistentes.

"O Sporting é uma equipe muito forte, que no ano passado teve uma grande temporada e começou muito bem a atual. Ganhou contra o Olympiacos. Temos de ter muito cuidado com os jogadores. Controlam bem a bola e temos de estar atentos à sua capacidade de contra-ataque. É um grande adversário, mas o que temos que tentar fazer é ganhar. E temos tudo para fazer. Temos de ter atenção com o Gelson Martins, o Acuña e os chutes de fora da área do Bruno Fernandes. O Sporting é uma equipe que joga com um bloco organizado, mantém a ordem no meio de campo com o William Carvalho no centro e a defesa não varia muito. Na frente, tem o Doumbia, que é rápido, e o Bas Dost, que é um jogador altíssimo", explicou Valverde.

O comandante do Barça destacou os valores individuais do adversário, o que deixa o confronto bastante difícil e perigoso, segundo o seu ponto de vista.

Dois jogadores não poderão ser escalados pelo técnico Ernesto Valverde, por conta de problemas físicos. Rafinha Alcântara segue em recuperação de uma cirurgia no joelho enquanto Ousmane Dembélé retorna apenas no próximo ano.

O Barcelona venceu por 5 a 2 no último confronto contra o Sporting na capital portuguesa, em 2008. Além disso, o time blaugrana não perde há 14 jogos contra clubes lusitanos, tanto como mandante como visitante. São 14 jogos, com 11 vitórias e três empates. A última derrota aconteceu contra o Belenenses, na primeira rodada da Copa da Uefa (atual Uefa Europa League) na temporada 1987-88.

Com o resultado na primeira rodada da fase de grupos, os catalães assumiram a primeira colocação de maneira isolada no grupo D e briga pela liderança isolada da chave.

Diante do atual vice-campeão europeu, o Barcelona não tomou conhecimento do poderio da Juventus e venceu de maneira dominante por 3 a 0, com destacada atuação de Lionel Messi.

"O Barcelona é um clube com história na Champions League, geralmente é finalista. O Sporting é um clube que procura prestígio na Europa e enfrentar equipes deste calibre ajuda muito. Vamos tentar demonstrar que conseguimos bater com grandes clubes. Estamos inseridos em um grupo difícil, com Juventus e Barcelona. Também temos qualidade e acredito que podemos tirar pontos do adversário", concluiu Jorge Jesus.

"Sabemos que vamos jogar com uma das melhores equipes do mundo. Uma equipe que faz um ataque posicional que é pouco visto no mundo do futebol, com uma qualidade tática enorme. Vamos ter um jogo difícil pela sua qualidade tática e das individualidades de seus jogadores. Se quer estar na Champions League vai ter de enfrentar os melhores", disse.

O técnico Jorge Jesus vai ter todo o elenco à disposição para o duelo. O time pode quebrar uma escrita longa de sucessos do Barcelona contra equipes de Portugal. Motivado, o treinador destacou em entrevista coletiva que, apesar do prestígio mundial do adversário, o Sporting vai buscar seu espaço e garantir os três pontos.

Com o apoio do torcedor que vai lotar o Estádio José Alvalade, a equipe lisboeta vai buscar a manutenção da invencibilidade na temporada e a primeira colocação no grupo D, para ter um bom início no torneio continental.

Na estreia na fase de grupos da Uefa Champions League 2017-18, o Sporting superou o Olympiacos fora de casa e conquistou uma excelente vitória por 3 a 2.