Resultado Atlético de Madrid x Chelsea pela Uefa Champions League (1-2)

Que jogo, companheiros ligados na VAVEL Brasil! A transmissão de Atlético de Madrid x Chelsea se encerra por aqui, mas continue conosco para mais informações sobre a Uefa Champions League!

É FIM DE JOGO! Depois de jogar melhor, mas ficar atrás do placar, o Chelsea conquista uma gigantesca virada na Espanha e se consolida como líder do Grupo C da Uefa Champions League!

49" O Chelsea rodou a bola de forma magistral e, no fim, Marcos Alonso rolou para o meio da área, achando o belga Michy Batshuayi, que só completou, já na pequena área, para dar números finais à partida!

49" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!! É DO CHELSEA! NO ÚLTIMO MINUTO! BATSHUAYI! OS BLUES VIRAM NO WANDA METROPOLITANO!!!!!

48" David Luiz cai colocando mão no rosto, árbitro marca a falta e o Chelsea pode ter a última chance da partida

47" Equipe colchonera troca passes na entrada da área, Giménez hesita, mas solta uma bomba pela direita e chuta por cima

46" O Atleti tenta pressionar nesse finzinho

45" Teremos três minutos de acréscimos

45" Griezmann recebeu bem, disputou no corpo com Cahill e acabou perdendo o controle da bola

40" Substituição no Chelsea: sai Fábregas, entra Christensen

39" WILLIAN! O brasileiro erra feio na saída de bola, entrega nos pés de Griezmann, mas o francês finaliza mal de fora da área e vê a bola saindo tranquila, à esquerda do goleiro do Chelsea

37" Substituições no Chelsea: saem Morata e Hazard, entram Batshuayi e Willian

36" Saúl bate de longe, com efeito, mas Courtois, bem posicionado, faz boa defesa

36" Griezmann bateu mal e, no rebote, Gaitán forçou demais o cruzamento. Bola tranquila para Courtois fazer a reposição

35" Cahill derruba Griezmann próximo à grande área e vem aí boa chance para o Atleti na bola parada

34" Koke tenta a enfiada de bola, mas David Luiz aparece bem para fazer o corte

32" Substituição no Atletico: sai Partey, entra Giménez

31" Bakayoko até que tentou entregar o ouro, mas Fernando Torres partiu pelo meio, não teve opções de passe, chutou de muito longe e não conseguiu colocar força na bola. Defesa fácil de Courtois

29" PERDEU MORATA! Em excelente contra-ataque, o espanhol ganhou de Lucas Hernández na velocidade, saiu cara a cara com Oblak, tentou o toque de biquinho, mas acabou mandando para fora

28" KANTÉ! Após mais uma boa jogada de Eden Hazard, o francês teve a chance, cortou para a canhota, mas bateu desequilibrado e ela saiu

25" Substituição no Atletico mais uma vez: sai Correa, entra Gaitán

24" Substituição no Atlético: sai Carrasco, entra Fernando Torres

21" Correa tenta se redimir, aparece bem pela direita e faz o cruzamento, mas David Luiz aparece bem para cortar

19" Ê Correa.....o argentino tenta afastar bola de bicicleta, praticamente fura e ela sai pela lateral. É pressão inglesa no Wanda Metropolitano!

17" QUE CHANCE PERDEU FÁBREGAS! Em jogada bastante confusa dentro da área, Hazard achou excelente passe para o meia espanhol, que se enrolou na hora de bater para o gol e pegou mal demais, mandando para fora

15" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL! É DO CHELSEA! ÁLVARO MORATA DEIXA TUDO IGUAL! Nós avisamos ainda no primeiro tempo que Hazard e Morata eram os principais destaques do Chelsea! O belga recebeu pela direita, fez o cruzamento e o centroavante raspou, tirando qualquer chance de defesa de Oblak!

14" Atlético de Madrid vai se fechando cada vez mais e tentando evitar os ataques do Chelsea

11" MOSES! O nigeriano recebe de Hazard, tenta o chute de primeira, mas a finalização mais uma vez vai para fora

9" O atacante errou o bote e instantaneamente aceitou o cartão e foi pedir desculpas ao adversário

9" Cartão amarelo para Griezmann, após falta duríssima do francês sobre Eden Hazard

6" FALTARAM ALGUNS CENTÍMETROS! Em cruzamento de Azpilicueta, Morata apareceu com liberdade dentro da área, mas não alcançou a bola

4" O Atlético chega com perigo! Após falta cobrada por Koke, Saúl desvia na segunda trave, mas a bola passa sem tanto perigo, à direita de Courtois

2" Cartão amarelo para Thomas Partey, por falta em Morata

0" COMEÇA A ETAPA FINAL!

As equipes já estão de volta e vão se arrumando para começar o segundo tempo

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! O Chelsea pressionou, chegou mais vezes, mas quem vai para os vestiários com a vantagem é o Atlético de Madrid, com gol de Griezmann, de pênalti, após infração cometida por David Luiz.

46' IMPRESSIONANTE A CHANCE QUE PERDE SAÚL! Após excelente troca de passes, Koke soltou bela finalização, Courtois espalmou para a frente e Saúl bateu todo torto, mas viu a bola tirar tinta da trave

45' Teremos um minuto de acréscimo

43' Logo depois, Cahill teve mais uma oportunidade após confusão dentro da área. O zagueiro bateu, a bola desviou em Thomas e passou por cima

42' QUASE O EMPATE! Após bate-rebate dentro da área, Marcos Alonso soltou uma bomba, viu a bola bater em Filipe Luís e sair ao fundo, com Oblak totalmente batido

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL! É DO ATLETICO DE MADRID! GRIEZMANN ABRE O PLACAR! O francês partiu para a bola, bateu no meio do gol e marca o primeiro da partida!

39' Na cobrança de escanteio, Koke bateu muito fechado, Courtois conseguiu tirar de soco, mas a arbitragem viu bem a penalidade cometida por David Luiz, que quase arrancou camisa de Lucas Hernandez

39' É PÊNALTI PARA O ATLÉTICO DE MADRID!

38' Carrasco teve um pouco de espaço pelo meio, carregou e puxou para a perna esquerda. Na hora do chute, acabou travado e a redonda saiu pela linha de fundo

36' POR MUITO POUCO! O Atletico de Madrid assustou em excelente jogada pela direita. Juanfran teve espaço, fez o cruzamento buscando Griezmann, mas o francês não conseguiu desviar como queria e a zaga afasta com Cahill

33' Bakayoko e Morata se enrolam dentro da área e não aproveitam falha da defesa da casa

32' Na cobrança, Saúl tira de lá. Na sobra, Hazard tentou jogada em velocidade pelo meio, mas Godín apareceu mais uma vez tirando de qualquer maneira

31' Hazard foi derrubado por Juanfran, quase na quina da grande área. Vem boa chance de bola parada para os ingleses!

30' Morata tenta jogada em velocidade pela esquerda, mas Godín consegue o corte e toca pela linha lateral

27' Hazard aparece mais uma vez, recebendo bola de Kanté e tentando a finalização de fora. Dessa vez, o chute não saiu tão forte e Oblak fez defesa tranquila

24' OBLAK! David Luiz saiu jogando, fez lançamento sensacional para Morata, que testou com estilo, mas parou em excelente defesa do goleiro colchonero

21' QUE ISSO, GODÍN??? O uruguaio tentou sair jogando com Lucas Hernández, mas entregou na fogueira para zagueiro francês, que se complicou, entregando para Kanté. A sorte é que o volante não aproveitou

20' Griezmann tentou o cruzamento na segunda trave, pegou mal demais e mandou direto para fora

19' Correa recebeu lateral, driblou Marcos Alonso com um belo tapa na bola, caiu e o árbitro foi na dele. Excelente chance de levantar bola na área para o Atleti

18' Vamos vendo uma grande partida de Hazard e Morata. Só dá essa dupla pelo lado do Chelsea.

17' Hazard tenta mais uma bola para Morata, que cai, pede a falta, mas vê a arbitragem mandando seguir

13' NA TRAVE! Hazard teve espaço, soltou uma pedrada da entrada da área, contou com desvio e Oblak só olhou a bola batendo no poste

11' Torcida do Atlético de Madrid canta muito alto no novo estádio do clube

8' Blitz inglesa! Hazard acerta lindo passe de calcanhar, Morata ganha de Godín no giro e bate desequilibrado, mas assusta Oblak

6' Hazard vem pra cima de novo! Após receber passe de Fábregas, o belga tirou dois marcadores, bateu forte, mas a bola acertou a lateral da rede

5' O Chelsea responde! Morata recebe bola de Hazard, tenta o chute cruzado, mas o tiro sai à direita

4' David Luiz erra saída de bola, mas o contra-ataque colchonero sai lento e não leva perigo

2' Lucas Hernandez ameaça se enrolar na saída de bola, sofre pressão de Morata, mas cava a falta e fica com a redonda

1' No cruzamento, Morata afasta, mas o rebote é dos espanhóis

1' Com 30 segundos, Saúl vai ao fundo, tenta o cruzamento rasteiro e Cahill joga pela linha de fundo. Escanteio para os donos da casa

0' ROLA A BOLA NO WANDA METROPOLITANO! O Atleti dá a saída e já parte para o ataque

Os times já estão em campo! Toca o hino da Uefa Champions League e em instantes, a bola vai rolar!

Já o Chelsea terá os seguintes titulares: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Alonso, Bakayoko, Kanté, Fábregas; Hazard, Morata.

O Atlético de Madrid vem a campo com: Oblak, Juanfran, Godín, Lucas, Filipe Luís; Thomas, Saúl, Koke, Carrasco; Griezmann, Correa.

As equipes já estão escaladas para a partida de logo mais. Confira conosco!

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe todos os detalhes do confronto entre Atlético de Madrid x Chelsea ao vivo, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Fique ligado!

A equipe de arbitragem vem da Turquia. Cüneyt Çakir será o árbitro principal, enquanto Bahhattin Duran e Tarik Ongun serão os assistentes.

"Todas as partidas devem ser jogadas com a intenção de ganhar. Contra a Roma, o Atlético de Madrid jogou muito bem e mereciam ter ganho o jogo. Nós fizemos uma boa partida e levamos a vitória. Será um duelo importante para nós. Tentaremos jogar muito bem, mas com muito respeito ao Atlético de Madrid, que tem se transformado em uma grande equipe nos últimos anos. Vamos tentar fazer o melhor possível nesta competição. Todo o elenco está bem. Pedro teve um problema menor, mas não é sério. É uma partida importante e teremos um duelo muito difícil contra o Atlético para saber em que momento estamos. O Atlético de Madrid é uma das melhores equipes da Champions League", declarou Conte.

O técnico Antonio Conte terá todos os jogadores à disposição, com exceção do meia Drinkwater, que segue lesionado e não foi relacionado para o confronto. O treinador destacou em entrevista coletiva a necessidade de conquistar um bom resultado longe de seus domínios, além de enfatizar que a partida serve para medir o nível do elenco.

O Chelsea não tomou conhecimento do Qarabag e goleou por 6 a 0 no retorno dos ingleses à disputa da Champions League. Por isso, está na liderança isolada do grupo e pode aumentar a vantagem se conseguir um resultado importante diante do Atlético de Madrid na capital espanhola.

"Pelas características do rival e com foco também nas nossas, trato de buscar um jogo equilibrado. Pode ser que algum time jogue melhor nos primeiros minutos, mas acredito que vai haver equilíbrio. Considero que este Chelsea é diferente do de 2014. Fico encantado por sua intensidade, equilíbrio e trabalho coletivo para se defender. Por isso ganharam a Premier League como ganharam. É um duro rival, de ideias claras e com um treinador que também tem ideias claras. O jogo aéreo pode ser importante e Giménez na lateral é como se jogássemos com três defensores, trabalha muito bem nessas situações", afirmou Simeone.

Em entrevista coletiva, o comandante do Atlético de Madrid fez um panorama sobre o adversário e espera que seja um jogo bastante disputado entre as duas equipes.

O técnico Diego Simeone não terá quatro jogadores à sua disposição. O goleiro Werner, o lateral Vrsaljko e o atacante Kevin Gameiro não foram relacionados por opção técnica. O meia Augusto Fernández ainda não reúne condições de jogo e não tem previsão de retorno aos gramados. Em contrapartida, o lateral José María Giménez e o atacante Fernando Torres estão de volta.

Nos cinco jogos anteriores entre as duas equipes, são duas vitórias do Atlético de Madrid, dois empates e um triunfo do Chelsea. São nove gols marcados pelos colchoneros e oito tentos assinalados pelos londrinos.

Como mandante, são 11 jogos de invencibilidade na Champions League. A curiosidade agora é ver e analisar o comportamento dos madrilenos na nova casa.

Será o primeiro duelo continental a ser disputado na nova casa, o Wanda Metropolitano. Nas partidas válidas pelo Campeonato Espanhol, duas vitórias sobre Málaga e Sevilla. Além disso, foi anunciado pela Uefa que o estádio vai sediar a final da Uefa Champions League em 2019.

O Atlético de Madrid vive um bom momento. A equipe da capital espanhola vem de uma fase crescente no Campeonato Espanhol e quer manter o alto desempenho na competição internacional. Na primeira rodada, os colchoneros pressionaram bastante, mas ficaram no empate sem gols diante da Roma, fora de casa.