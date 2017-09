Resultado Juventus x Olympiacos na Uefa Champions League 2017/18 (2-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA SEGUNDA RODADA DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2017/18, A SER REALIZADA NO ALLIANZ STADIUM, EM TURIM, ITÁLIA.

Obrigado por acompanhar o jogo lance a lance aqui, na VAVEL Brasil! Não deixe de ficar por dentro dos detalhes do que aconteceu na partida em nossa crônica pós-jogo. Até mais!

Fim de jogo ! A Juventus venceu o Olympiacos pelo placar de 2 a 0 com gols de Higuaín e Mandzukic.

90+4' A Juventus trabalha a bola em seu campo de defesa, só esperando o tempo passar.

90' Foram adicionados mais 4 minutos de acréscimo.

89' Jogo paralisado após choque entre Chiellini e Engels.

88' Substituição para o Olympiacos: Sai Emenike, entra Marco Marin.

87' O Olympiacos ficam com a bola neste final de jogo, enquanto a Juventus se encolhe no campo defensivo.

84' UHHHHHH! Quase o Olympiacos diminui com Sebá, que recebe na área e pega de primeira para fora.

83' Substituição para a Juventus: Sai Douglas Costa, entra Bernardeschi.

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Mandzukic amplia para a Juventus após Dybala dar um leve toque por cima em busca do gol, a bola sai e Mandzukic estava lá para conferir de carrinho.

76' Substituição no Olympiacos: Sai Zdjelar, entra Fortounis.

75' Depois do gol, a Juventus vem trabalhando a bola lentamente e claramente diminui o ritmo ofensivo.

74' Escanteio para a Juventus que é parado após falta de ataque de Mandzukic.

72' Substituição para o Olympiacos: Sai Pardo, entra Ben Nabouhane.

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Higuaín balança as redes após cruzamento de Alex Sandro rebater no zagueiro.

66' A Juventus acelera o ritmo do jogo e vê Higuaín dar trabalho para a defesa do time grego, mas por enquanto, o goleiro Proto ainda não teve muito trabalho.

62' Douglas Costa lança a bola para dentro da área, mas Proto sai e encaixa facilmente.

59' Substituição para a Juventus: Sai Cuadrado, entra Higuaín.

58' O Olympiacos tenta sair para o jogo, mas a defesa da Juventus mostra bom posicionamento e velocidade na hora de se recompor.

56' Pra foraaaaa! Em contra ataque, Sebá pega a sobre no erro de passes e bate para fora, de primeira!

54' UHHHHH! Dybala bate em cobrança de falta ensaiada, mas a bola bate do lado de fora da rede. Quem estava longe, gritou gol!

53' Neste momento, todos os jogadores do Olympiacos se encontram no campo de defesa.

51' UHHHHHH! Dybala recebe cruzamento a meia altura de Sturaro mas cabeceia para fora. O lance assustou o goleiro Proto.

50' A Juventus adota uma postura mais ofensiva nesse início de segundo tempo. O Olympiacos se encolhe em seu campo à espera de um contra-ataque.

47' Na cobrança, Chiellini comete falta de ataque e a bola volta para o Olympiacos.

47' Douglas Costa faz fila e sofre falta dura.

46' Emenique bate de fora da área sem direção, e a bola vai toda torta para o escanteio. Que beleza!

45' Começo o segundo tempo!

46' Fim de primeiro tempo! Por enquanto, 0 a 0 no placar .

45' Foi adicionado mais 1 minuto de acréscimo!

43' Defendeeeeeeeu! Em contra ataque, Buffon faz bela defesa no chute de Pardo.

38' Pra foraaaaaa! Cuadrado tira da barreira e a bola passa rente ao ângulo. Quase, quase para a Juventus!

37' Falta para a Juventus em frente ao gol. Cuadrado na bola!.

36' Em escanteio, Proto defende a primeira chance clara de Mandzukic.

34' Enquanto o Olympiacos se mostram organizados em seu posicionamento defensivo, dificultando as investidas da Vecchia Signora.

33' A Juventus claramente passando por dificuldades em sua criação e passa a acionar Cuadrado e Douglas Costa como as principais peças no ataque.

30' UHHHHHHH! A bola sobra para Alex Sandro, que bate muito forte e manda para fora!

29' Escanteio para a Juventus.

26' O jogo ainda é morno, sem nenhuma chance clara por parte das duas equipes.

24' Falta de Emenique em Chiellini.

22' Dybala chuta de fora da área mas é bloqueado pela defesa.

13' Sebá arrisca de fora da área e a bola passa por cima da meta de Buffon!

11' A Juventus acelera o jogo com Dybala, mas Betancur comete falta de ataque.

8' As duas equipes passam a se estudar mais. Entretanto, a Juventus fica mais com a bola no campo ofensivo.

4' A Juventus trabalha bem a bola neste início de jogo e não deixa o Olympiacos reagir.

2' Falta marcada em cima de Dybala, que lança na área para uma defesa simples de Proto.

1' Começou! Bola rolando no Allianz Stadium entre Juventus e Olympiacos.

Vai começar! As equipes já estão perfiladas ao som do hino da Champions League!

Mudança de última hora: Pjanic não joga, portanto, o argentino Betancur entrará no lugar do meio-campista.

Curiosidade: o meio-campista Leonadro Koutris é brasileiro, mas naturalizado grego.

Enquanto os visitantes vêm em um 4-3-3 com: Proto; Figueiras, Engels, Nikolaou, Koutris; Zdjelar; Romao; Pardo, Odjidja, Sebà; Emenike.

Os 11 iniciais já foram confirmados para a Juventus de hoje que vem em um 4-2-3-1 com: Buffon; Sturaro, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Mandzukic

Os jogadores já estão reunidos no gramado para aquecimento.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Daqui a pouco você confere, ao vivo, lance a lance o jogo entre Juventus x Olympiacos, direto do Allianz Stadium, na Itália.

Confira nosso pré-jogo: Para se recuperar de 'vareio' do Barça, Juventus encara 'freguês' Olympiacos em Turim

Enquanto os gregos anunciam um novo comandante, os italianos estão com Massimilliano Allegri desde 2014. O treinador italiano vem ganhando todos os campeonatos italianos desde então. Na Champions League, Allegri conseguiu levar a Juventus a duas finais, em 2014/15 e na última temporada.

Será a primeira partida para Lemonis no comando do Olympiacos. O treinador assumiu o cargo de Besnik Hasi que foi demitido na última segunda-feira após a derrota para o Sporting e para o AEK Atenas.

Lemonis: "Quando vi que iriamos enfrentar a Juventus, foi tão rápido que não pensei em nada. Eu tive o meu primeiro treino com a equipe ontem. Então hoje será o meu segundo, só que contra uma equipe muito importante do futebol. A minha ficha como técnico vai começar a cair mesmo no próximo confronto pelo campeonato grego (risos)".

Proto: "Vamos ter uma partida difícil pela frente, contra uma das melhores equipes do mundo. Teremos que dar o nosso melhor. Para mim, será uma partida especial pois metade da minha família é italiana e a outra metade, belga. Meu pai nasceu na Sicília e eu deixei a Itália quando tinha 2 anos para morar na Bélgica. Estou feliz em estar de volta".

Do outro lado, o técnico Takis Lemonis e o goleiro Silvio Proto foram quem falara à imprensa.

Barzagli: "Depois do vice-campeonato na temporada passada, ganhamos mais experiência com a derrota. Estamos obcecados em conseguir o título nesta temporada. Vamos dar trabalho".

Allegri: "Não podemos subestimar o Olympiacos, eles já venceram a nossa equipe em 2014, além disso, todos os jogos na Champions League são difíceis".

Antes da partida, o técnico juventino, Massimilliano Allegri e o zagueiro Andrea Barzagli concederam entrevista coletiva.

Os gregos chegaram à Turim na última segunda-feira e já realizaram um treinamento para reconhecimento do gramado.

Já o Olympiacos vem de uma derrota no campeonato grego para a equipe do AEK Atenas, por 3 a 2.

Após a vitória no clássico, o treinamento foi mais descontraído com um coletivo em campo reduzido.

Os vice-campeões da Champions na última temporada vem embalado após uma vitória expressiva no clássico da cidade sobre o Torino, por 4 a 0.

A última vez que se esbarraram com o time de Turim foi na fase de grupos da Champions League de 2014/15, onde venceram a primeira partida por 1 a 0 e perderam a outra por 3 a 2.

O retrospecto para os gregos não é favorável. Nas 14 vezes que encarou equipes italianas em competições internacionais, venceu apenas duas vezes, empatou outras cinco e perdeu sete.

Enquanto a equipe do Olympiacos, somam duas vitórias nos últimos 10 jogos com apenas 9 gols marcados.

Nas últimas 10 partidas, a Juventus acumula 6 vitórias, 2 empates e duas derrotas. Além do aproveitamento em triunfos, o elenco da Vecchia Signora têm 21 gols neste retrospecto de 10 jogos.

Nesta segunda rodada do grupo D, ambas as equipes tentam recuperar a má impressão que foi deixada na estreia. Os italianos perderam para o Barcelona por 3 a 0, enquanto os gregos passaram perto da vitória, mas perderam por 3 a 2 para o Sporting.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Às 15h45, você confere lance a lance o que acontece entre Juventus x Olympiacos diretamente do Allianz Stadium, em Turim.