Basel atropela Benfica e conquista primeira vitória na Champions League

Depois das estreias de maneiras distintas na Uefa Champions League 2017/18, Basel e Benfica mediram forças nesta quarta-feira (27) na 2ª rodada do Grupo A no Saint Jakob Park na Basileia, na Suíça. Contando com o apoio da torcida, os Rotblau não se acovardaram e atropelaram os Encarnados por 5 a 0, com gols marcados por Oberlin, duas vezes, Lang, Van Wolfswinkel e Riveros.

Com o triunfo, os suíços chegam à vice-liderança e ficam em vantagem para o CSKA por terem saldo mais positivo (2 a -2), garantindo assim os primeiros três pontos. Os portugueses, por sua vez, permanecem sem pontuar e isolados na lanterna da chave, tendo a segunda pior defesa - ao lado do Feyenoord - e à frente apenas do Qarabag.

As equipes voltam a atuar, pela 3ª rodada da Champions League, só no dia 18 de outubro, às 16h45 (de Brasília). Os helvéticos vão até Moscou para encarar o CSKA Moscow na VEB Arena, enquanto que os lusitanos receberão o líder Manchester United no Estádio da Luz, em Lisboa, em duelo de opostos na classificação.

Buscando se recuperar da derrota sofrida no primeiro jogo, o Basel foi para cima e abriu o placar logo com dois minutos de bola rolando. Em descuido defensivo do Benfica, a sobra caiu no meio da área e Oberlin abriu na direita. Lá estava Lang, que apareceu em liberdade e finalizou tirando da marcação, estufando a rede para delírio da torcida.

Basel abre vantagem no intervalo e confirma triunfo na etapa final (Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

Mantendo a intensidade no setor ofensivo, os donos da casa seguiram criativos e conseguiram aumentar a vantagem conquistada no começo do confronto. Renato Steffen deu o passe em profundidade na entrada da área, Oberlin avançou em velocidade e bateu para o gol na saída de Júlio César.

Na etapa final, Rui Vitória promoveu a entrada de Salvio para a vaga de Cervi, que pouco acrescentou na partida. Melhor no duelo e sem dar a equipe portuguesa a possibilidade de reação, os Rotblau praticamente selaram a vitória quando Fejsa derrubou Oberlin na pequena área e o árbitro apontou à marca da cal. Van Wolfswinkel não titubeou ao bater de um lado e o arqueiro brasileiro pular no outro.

Perdido no jogo, o Benfica até tentou reagir, mas não apresentou bom futebol e foi castigado em novo erro da defesa. Após saída atrapalhada na entrada da própria intermediária, Oberlin aproveitou bem o espaço e teve o trabalho de chutar dentro da meta, tirando proveito também a superioridade numérica com a expulsão de André Almeida.

O que já estava complicado aos Encarnados, se agravou do meio para o final do segundo tempo e o caixão lusitano foi fechado. Depois de ter bate-rebate na área, Van Wolfswinkel deixou e Riveros apareceu entre os adversários para arrematar ao gol, fazendo o público comemorar o resultado positivo.