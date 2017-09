No San Siro, Milan visa segunda vitória na Europa League diante do croata Rijeka

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Grupo D da Uefa Europa League, a ser realizada no San Siro, em Milão, Itália.

Às 16h05 desta quinta-feira (28), o Milan recebe o Rijeka, no estádio San Siro, em Milão, pela segunda rodada do Grupo D da Uefa Europa League.

Líder da chave, o Diavolo conseguiu os três pontos após golear o Austria Viena, por 5 a 1, em Viena, na estreia. Entretanto, na última partida pela Serie A, os rossoneri visitaram a Sampdoria e foram batidos por 2 a 0.

Já os croatas ocupam a terceira posição no grupo. Eles perderam, em casa, para o AEK por 2 a 1. O Rijeka vem de empate no campeonato croata, também fora de casa, contra o Slaven Koprivnica, por 1 a 1.

Milan busca recuperação na temporada

Durante a janela de transferências, a torcida do Milan voltou a ter muito entusiasmo por conta do novo projeto do clube. O time, no entanto, ainda não encontrou sua forma ideal de atuar e está vivendo muitos altos e baixos.

Na Serie A, o time vem de derrota depois de uma atuação muito abaixo, com muita contestação ao trabalho do treinador Vincenzo Montella. Além disso, o preparador físico da equipe foi demitido um dia depois do revés pela liga italiana.

Mas na Europa League, o time estreou muito bem, com uma convincente vitória na Austria. Agora, busca mais um triunfo para encaminhar a classificação.

E por conta da importante partida do Milan diante da Roma no final de semana, Montella promoverá um grande rodízio e vários jogadores considerados reservas, terão chance de mostrar seu potencial.

Na defesa, Musacchio volta ao time no lugar de Zapata; é a única mudança no setor. No meio de campo: Kessié, Biglia e Ricardo Rodríguez ganham um descanso e dão lugar a José Mauri, Locatelli e Borini, este último deve atuar improvisado na ala esquerda, devida as lesões de Antonelli e Calabria. No ataque, espaço para a jovem dupla Cutrone e André Silva.

Bastante criticado pela torcida nas redes sociais e pela imprensa, Montella afirmou na entrevista coletiva que a pressão lhe faz crescer e salientou ter certeza que sua equipe evoluirá com o tempo.

“Eu sou muito equilibrado nas coisas e as críticas me estimularam positivamente. O caminho está sendo percorrido corretamente. Não me sinto em dificuldades, porque estou motivado e combativo. Dois incidentes de percurso em uma equipe em construção como a nossa é normal”, comentou.

Rijeka sonha em fazer história

O atual campeão croata quase se classificou para a fase de grupos, mas parou no último playoff contra o Olympiacos e foi parar logo na chave do badalado Milan na Europa League. Mas isso está longe de ser um problema para a fanática torcida do clube que promete viajar em peso para assistir o confronto no lendário estádio italiano. Cerca de cinco mil torcedores estarão presentes nas arquibancadas de San Siro.

Matjaz Kek, treinador esloveno do Rijeka, não terá problemas para escalar a equipe, já que contará com o elenco completo. Os principais nomes do time são: o zagueiro Zuparic, que tem experiência no campeonato italiano, já que atuou pelo Pescara na última temporada. Os outros dois são do setor ofensivo, o brasileiro Heder e o austríaco Gorgon que juntos nessa temporada, marcaram onze gols.

O treinador, inclusive, na entrevista coletiva, disse que jogar contra o Milan é um presente para todos do clube, mas que o time não pode se impressionar com o San Siro para permanecer concentrado e conseguir jogar.

“Enfrentar o Milan é um presente para todos aqui, mesmo que seja uma grande vitrine jogar aqui. Devemos nos concentrar, não nos impressionar demais com o estádio para poder praticar o nosso futebol. Eles são os favoritos e por isso, terão toda a pressão do jogo para lidar”, ressaltou.