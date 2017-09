Jogo BATE Borisov x Arsenal AO VIVO online pela Uefa Europa League

Google Plus

Seja bem-vindo, leitor e torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Hoje, acompanharemos o jogo entre BATE Borisov x Arsenal pela segunda rodada do grupo H da Uefa Europa League. A bola rola às 14h.

O palco do jogo de logo mais é a Borisov Arena, que tem capacidade para pouco mais de 13 mil torcedores.

Foto: FRANCK FIFE/AFP/Getty Images)

Arsène Wenger, técnico dos ingleses, deu entrevista e falou sobre o adversário. Ele afirmou que não será um jogo fácil, mas se mostrou confiante na obtenção dos três pontos.



"Nós conhecemos os pontos fortes do BATE, assistimos a eles ontem. Eles têm um time com boa qualidade e são fortes tecnicamente, então vamos precisar de uma boa performance para acabarmos bem."

Foto: Divulgação / Arsenal

O treinador do time bielorrusso, Aleksandr Yermakovich, concedeu entrevista coletiva e falou sobre a preparação para o confronto, mostrando-se otimista.



"Pela primeira vez um gigante inglês vem nos visitar, e isso é demais. É interessante analisar como vamos lidar com tal adversário. Quero ser competitivo, e esperamos apoio dos torcedores e confiança dos jogadores para conquistar um resultado valioso."

Foto: Divulgação / BATE Borisov

Atualmente, os Gunners são os líderes do grupo H, com três pontos conquistados. O BATE vem logo na segunda colocação, com um ponto ganho.

O Arsenal, por sua vez, mantém uma série de cinco jogos sem perder. A última vez que os ingleses entraram em campo foi na vitória por 2 a 0 contra o West Brom, pela Premier League.

O BATE Borisov está a seis partidas invicto. O último jogo da equipe foi contra o Slutsk no Campeonato da Bielorrússia, em que os Auri-azuis venceram por 6 a 0.