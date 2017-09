Sem Nainggolan, Bélgica anuncia convocação para duelos nas Eliminatórias

Foto: MB Media/Getty Images Sport

A convocação da Seleção Belga, anunciada nessa sexta-feira (29), do treinador Roberto Martínez para as próximas duas partidas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Apesar dos bons resultados ultimamente e a sólida campanha no torneio, o treinador espanhol, mais uma vez, ficou sem convocar o meio campo Radja Nainggolan, um dos melhores jogadores da Roma. Se destacando há algumas temporadas na Itália, a falta da sua presença na última convocação já tinha sido um motivo de reclamação por parte dos torcedores.

Nainggolan mais uma vez foi esquecido por Martínez (Foto: NurPhoto/NurPhoto)

Além dele, Moussa Dembelé, que jogou nas últimas partidas dos Red Devils, também ficou de fora. O jogador do Tottenham sofreu uma lesão no pé e ainda não tem condições de jogo. Por outro lado, o zagueiro Dedryck Boyata, apresentando boas atuações pelo Celtic, voltou a receber chances para representar a Seleção Belga.

Com uma campanha quase perfeita no Grupo H das Eliminatórias, com sete vitórias e um empate, a Bélgica já está garantida como primeira colocada da chave e, consequentemente, na Copa do Mundo da Rússia. Os últimos dois compromissos da equipe de Roberto Martínez no torneio serão contra a Bósnia, fora de casa, e Chipre.

Confira os 27 nomes chamados:

Goleiros: Thibaut Courtois (Chelsea), Koen Casteels (Wolfsburg), Simon Mignolet (Liverpool) e Matz Sels (Anderlecht)

Defensores: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Celtic), Laurent Ciman (Montreal Impact), Leander Dendoncker (Anderlecht), Vincent Kompany (Manchester City), Jordan Lukau (Lazio), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona) e Jan Vertonghen (Tottenham)

Meio-campistas: Nacer Chadli (West Bromwich), Kevin De Bruyne (Manchester City), Steven Defour (Burnley), Marouane Fellaini (Manchester United), Youri Tielemans (Monaco) e Axel Witsel (Tianjin Quanjian)

Atacantes: Michy Batshuayi (Chelsea), Yannick Ferreira Carrasco (Atlético de Madrid), Eden Hazard (Chelsea), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli), Kevin Mirallas (Everton) e Divock Origi (Wolfsburg).