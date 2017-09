Resultado Chelsea x Manchester City pela Premier League (0-1)

Google Plus

INCIDENCIAS: partida válida pela sétima rodada da premier league, disputada no stamford bridge, em londres, na inglaterra.

O Manchester City conquista mais três pontos ao vencer o Chelsea, com gol de De Bruyne, e retorna à liderança da Premier League.

FIM DE JOGO!

92' Substituição para o Manchester City!

Sai: De Bruyne

Entra: Danilo

92' Kanté faz falta dentro da área, e a posse volta para o City.

91' Azpilicueta cruza na área, mas Walker sobe e afasta para escanteio.

90' Três minutos de acréscimos.

89' Na falta, Christensen sobe mais que todos, mas cabeceia para cima, sem perigo.

88' CARTÃO AMARELO! Otamendi chega com carrinho em Willian, que fica sentindo muito. O zagueiro é advertido.

87' Gabriel tenta chegar na linha de fundo para cruzar, mas a bola sai antes de o brasileiro tocar.

86' Stones consegue cabeceio, mas a bola para nas mãos de Courtois.

85' Bernardo Silva cruza fraco, e Alonso joga para escanteio.

84' UUUUUUUUUUUUUH! Gabriel Jesus recebe cruzamento livre e bate de primeira. A bola entraria no gol, se não fosse por Rüdiger, que estava quase debaixo das traves e cabeceou para escanteio.

83' Substituição no Manchester City!

Sai: Sané

Entra: Gündogan

82' City recupera a posse com Fernandinho, que arrisca um chute por cima do gol.

82' Sterling tenta tocar para Jesus dentro da área, mas a bola é bloqueada.

80' Chelsea pressiona saída de bola do City, mas sem sucesso.

78' De Bruyne tenta lançar Sané, mas a bola para na marcação.

77' Azpilcueta recebe cruzamento e tenta tocar para trás, mas Ederson se antecipa e fica com a bola. Na hora da reposição, a torcida reclamou que o goleiro havia saído da área, mas o juiz não marcou nada.

76' Pedro tenta dominar lançamento longo, mas a bola escapa e para em Ederson.

75' Alonso cruza rasteiro e acha Pedro, que dá toque de calcanhar esperando um companheiro finalizar. A bola, no entanto, sobre para a zaga do City.

74' Substituição no Manchester City!

Sai: David Silva

Entra: Bernardo Silva

73' Azpilicueta faz cruzamento na área, mas Otamendi afasta para escanteio.

73' Willian fica sentindo o rosto após disputa aérea com Otamendi. Jogo parado.

72' Substituição no Chelsea!

Saem: Hazard e Bakayoko

Entram: Pedro e Batshuayi

70' David Silva tenta passe para Sterling dentro da área, que já preparava a finalização. Kanté conseguiu corte preciso.

69' Antonio Conte se prepara para mudar a equipe do Chelsea em campo.

67' Agora, o City tende a manter a posse ainda mais. Quem pressionará a saída de bola é o Chelsea, dando mais espaços para contra-ataques.

66' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO MANCHESTER CITY! É DE KEVIN DE BRUYNE! Após tanta insistência, De Bruyne recebe de Gabriel Jesus e arrisca de fora da área. A bola entra no ângulo de Courtois, para abrir o placar no Stamford Bridge.

64' UUUUH! Gabriel Jesus alcança cruzamento e chuta, porém Courtois faz boa defesa.

63' Sterling é desarmado por Azpilicueta, que faz boa partida, e acaba fazendo falta ofensiva dentro da área.

62' Apesar dos momentos de pressão do Chelsea, o Manchester segue dominante.

62' Sané tenta passar por dois defensores, mas acaba desarmado. A posse ainda é do City, no entanto.

61' Willian e Kanté tabelam, e a bola fica para Hazard. O meia, porém, está impedido.

60' UUUUUUUUUUUUH! Em jogada ensaiada, Hazard recebeu passe dentro da área e chutou, exigindo boa defesa de Ederson.

60' AGORA SIM, AMARELO! Fernandinho tenta desarmar Hazard, mas acaba chegando por trás do meia e fazendo falta na entrada da área. O brasileiro é advertido.

58' Apesar das 14 faltas já marcadas, o árbitro ainda não mostrou nenhum cartão amarelo.

56' Kanté recupera a bola no meio de campo, mas adianta muito e a posse volta para o City.

55' Sterling tenta cruzamento em contra-ataque, mas a bola é bloqueada. Na volta, Silva chuta de primeira, mas a zaga afasta novamente.

53' Após o escanteio, a bola sobrou para Sterling, que dominou e chutou de fora da área. A bola subiu e saiu para tiro de meta.

53' David Silva toca bola na área para Sané, que é tocado por Alonso e cai dentro da área. O juiz não marca falta, apenas escanteio.

52' Walker recebe pancada nas costas ao pular ao lado de Alonso, tentando cabecear a bola. Jogo parado para atender o lateral Citizen.

50' Gabriel Jesus tenta correr atrás da bola, mas tromba com Christensen dentro da área. O juiz não marca nada.

49' Mais uma vez o City impede os adversários de saírem do primeiro terço de campo.

48' Sterling recebe passe na linha de fundo e cruza rasteiro, mas a zaga Blue afasta.

48' Gabriel receberia bom lançamento na área, mas a zaga do Chelsea corta para escanteio.

47' City continua pressionando a saída de bola do Chelsea, obrigando Courtois a se livrar da posse.

46' Rudiger faz falta em David Silva no meio de campo.

45' Nenhuma equipe fez alterações durante o intervalo.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Estatísticas Chelsea x Manchester City:



​Posse de bola: 34% x 66%

Chutes totais: 2 x 9

Chutes certos: 1 x 3

Precisão dos passes: 79% x 92%

Impedimentos: 5 x 0

City dominou a primeira etapa, criando as melhoras chances e chegando com mais perigo ao gol do Chelsea. Mesmo assim, o placar ainda está igual: 0 a 0.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' Pressão defensiva do City é muito boa, dificultando a saída de bola e o avanço do Chelsea.

45' Dois minutos de acréscimos.

44' POR MUITO POUCO! Fernandinho recebe cruzamento de escanteio e cabeceia forte, mas Courtois faz bela defesa e evita o gol.

43' De Bruyne cruza na área, mas Azpilicueta pula e joga a bola para escanteio.

43' Sterling dribla Alonso, que para a jogada com falta.

41' Bakayoko consegue desarme no meio-campo, e Willian puxa contra-ataque. A zaga do City corta, mas a posse ainda é londrina.

40' De Bruyne cruza na área, e Gabriel Jesus dá um toque de cabeça, tirando a bola do alcance de Sané.

39' Jogo perdeu um pouco da intensidade nesses últimos minutos.

38' Willian cobra falta, mas a bola bate na barreira com um jogador.

36' Em bagunça na área do Chelsea após cruzamento rasteiro, o juiz apita falta para os mandantes.

34' Substituição no Chelsea:

Sai: Morata

Entra: Willian

33' Morata começa a sentir e pede substituição. A bola é jogada para fora pela equipe do City.

33' Sterling recebe cruzamento dentro da área e toca para trás, mas a zaga do Chelsea se adianta e afasta o perigo.

32' De Bruyne tem feito um bom primeiro tempo, articulando bem as jogadas de contra-ataque e dando bons lançamentos.

32' Cahill tenta tocar para Alonso, mas pega muito errado e joga para lateral, desperdiçando a posse.

30' De Bruyne cruza rasteiro, mas é cortado para escanteio.

29' Kanté recebe passe na lateral da área e dá chapéu no marcador, mas a bandeira já estava levantada.

28' UUUUUUH! David Silva recebe na entrada da área e chuta forte, mas Courtois faz boa defesa.

27' Morata dá belo drible em Stones e entra na área, mas Walker consegue cortar o cruzamento rasteiro para escanteio.

26' FALTOU ALGUÉM! Sterling puxa contra-ataque e cruza a meia altura, mas nem Silva nem Jesus conseguem alcançar.

25' UUUUUUUUUUH! Azpilicueta recebe sobra de cruzamento dentro da área e chuta de primeira, mas o goleiro Ederson faz boa defesa.

24' Bakayoko puxa contra-ataque e toca para Hazard. A zaga do City, porém, consegue parar a jogada e mandar a bola para lateral.

22' Gabriel Jesus é empurrado por Bakayoko e sofre falta no meio-campo.

22' Manchester City tem quase o triplo de passes que o adversário, fato que colabora para o domínio da posse pela equipe de Guardiola.

21' Sterling consegue mais uma roubada de bola na saída do Chelsea, mas a zaga se recupera e ganha a posse.

20' Stones recebe atendimento por pancada na cabeça.

19' Stones recebe lançamento dentro da área e, apertado, cabeceia para fora.

18' Delph recebe sobra de cruzamento e chuta de fora da área. A bola bate em Rudiger e sai para escanteio.

17' De Bruyne cobra falta a intermediária, mas a bola passa por todos e sai para tiro de meta.

16' Sané puxa contra-ataque, mas demorou para tocar e perdeu a bola.

14' Jogo é muito bom, com bastante velocidade de ambas as equipes. A posse é dominada pelo City, mas o Chelsea também chega com perigo.

14' IMPEDIDO! Morata recebe bom lançamento e sairia na cara do goleiro, mas o bandeirinha já havia levantado a bandeira.

12' Fabregas consegue bom lançamento para Kanté dentro da área, mas o francês não dominou corretamente.

11' UUUUUUUUUUUUH! Rüdiger recuou para Courtois, mas Gabriel Jesus já estava pressionando. O goleiro conseguiu chutar, mas a bola bateu no brasileiro e passou por cima do gol, com muito perigo.

11' David Silva recebe de Walker e chuta da entrada da área, mas a finalização é rasteira e fraca.

10' City toca a bola com paciência.

9' Fernandinho arrisca chute da intermediária, mas a bola sai fraca e não chega à meta.

7' Rüdiger se complica na saída de bola e quase perde a posse dentro da área, tocando errado.

6' Bakayoko fica caído em campo após dividida com Otamendi, mas não parece grave.

5' Sterling consegue driblar três adversários e cai na entrada da área. O juiz não marca nada.

4' Chelsea marca num 4-4-2, pressionando a saída de bola adversária. Enquanto isso, o Manchester sob em um 3-4-3.

4' O City gira a bola no campo de ataque, tentando achar espaços, mas a zaga do Chelsea corta as infiltrações.

3' Falta perigosa, na intermediária ofensiva, para o City. De Bruyne bate direto, mas a bola para nas mãos de Courtois.

2' Kanté cruza bem para Morata, que sobe na pequena área, mas cabeceia para fora. Boa chance para o Chelsea.

1' Morata consegue invadir a área após cobrança de falta rápida e driblar o primeiro defensor, mas é desarmado logo em seguida.

1' O City dá a saída e já é pressionado no campo de defesa.

COMEÇA O JOGO!

13:27 Equipes já em campo.

13:15 Agora há pouco, o Manchester United venceu o Crystal Palace por 4 a 0 e se tornou o líder da Premier League, com três pontos a mais que o rival azul. Assim, a vitória para o City é de suma importância.

13:11 As duas equipes já estão no Stamford Bridge.

12:53 Manchester City escalado! Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Delph; Fernandinho, De Bruyne, Silva; Sané, Sterling, Jesus.

12:52 Chelsea escalado! Courtois; Cahill, Christensen, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Bakayoko, Fàbregas, Alonso; Hazard; Morata.

Seja bem-vindo, leitor e torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Hoje, acompanharemos o jogo entre Chelsea x Manchester City pela Premier League, online em tempo real. A bola rola às 13h30.

FIQUE DE OLHO: O brasileiro Gabriel Jesus é sensação na Premier League, com apenas 20 anos. Com menos de um ano na Inglaterra, o atacante já tem 12 gols e cinco assistências pelo City.

Foto: Laurence Griffiths/Getty Images Europe

FIQUE DE OLHO: O meia Eden Hazard tem se destacado cada vez mais no Chelsea. Desde que chegou na equipe em 2012, foi responsável por 72 gols e 65 assistências, e pode ser um fator decisivo para os Blues no jogo de logo mais.

Foto: Getty Images Europe

Pep Guardiola, comandante do City, também deu entrevista e falou sobre os desfalques recentes da equipe: Sergio Agüero sofreu um acidente de carro, enquanto Mendy lesionou o joelho. Para ele, é essencial saber lidar com tais problemas para ter sucesso.



"Os grandes clubes conseguem superar situações difíceis. Tivemos dois desfalques, e agora temos que reagir. Sempre é complicado jogar no Stamford Bridge, contra os últimos campeões da Premier League."

Foto: Divulgação / Manchester City

O treinador do Chelsea, Antonio Conte, concedeu entrevista coletiva nesta semana e falou sobre o calendário apertado, com sete jogos em 21 dias. Por isso, o italiano demonstrou a importância de estar atento durante todo o jogo.



"Eles começaram muito bom, estão em um ótimo momento e têm muita confiança. Com certeza, teremos que prestar bastante atenção. Nós só tivemos um dia para nos preparar, e tentamos fazer isso corretamente. Jogaremos em casa, e nossos fãs vão tentar nos empurrar do começo ao fim. O apoio deles será muito importante."

Foto: Divulgação / Chelsea

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi em abril deste ano, pela 31ª rodada da edição passada da Premier League. Na ocasião, o Chelsea venceu por 2 a 1, com dois gols de Eden Hazard, e um de Kun Agüero.

Os Citizens também estão invictos a oito jogos, com o mesmo retrospecto que o Chelsea. A última partida também foi pela Champions, em que venceram o Shakhtar Donetsk por 2 a 0. Leia mais aqui.

Os Blues vêm de uma sequência de oito jogos sem perder, empatando um e vencendo sete. A última partida foi contra o Atlético de Madrid pela Uefa Champions League, em que os ingleses venceram por 2 a 1. Leia mais aqui.

O Manchester City, por sua vez, é o líder da competição, com 16 pontos conquistados. A equipe tem a mesma quantidade de vitórias e empates que o rival United, mas ganha no saldo de gols.

Atualmente, o Chelsea ocupa a terceira colocação da Premier League. Com 13 pontos em seis partidas, a equipe londrina está de olho na liderança.