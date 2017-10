Resultado Barcelona x Las Palmas pelo Campeonato Espanhol 2017 (3-0)

Google Plus

Ficamos por aqui, torcedor! Até a próxima!

92' FIM DE JOGO! Barcelona vence o Las Palmas, por 3 a 0, no Camp Nou, com gols de Busquets e Messi (duas vezes).

90' INCRÍVEL HULK? Suárez se irrita com gol perdido e rasga a camisa no peito. Em seguida, o camisa 9 deixa o campo antes do apito final.

90' QUASE! Messi rola com açúcar para Suárez, o atacante saiu por trás da linha defensiva rival e bate rasteiro, mas a bola sai à direita.

87' ANULADO! Antes de marcar de bicicleta, Suárez comete falta em defensor do Las Palmas, e o árbitro invalida o gol.

84' PARA FORA! Em jogada individual, Tannane chuta mascado, e a bola sai à direita do gol de Ter Stegen.

83' SUBSTITUIÇÃO NO BARÇA

Sai: Iniesta

Entra: André Gomes

83' Barça pressiona a saída de bola do Las Palmas.

82' Ter Stegen sai da área e afasta a bola do campo defensivo blaugrana.

79' Suárez bate falta à esquerda da meta do Las Palmas.

76' Associação entre Messi, Rakitic e Suárez termina com o camisa 10 frente a frente com o goleiro, e ele não perdoa: 3 a 0.

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! MESSI, DE NOVO!

72' Em 'ritmo de treino', Barça chega mais uma vez. Suárez toca no 'ponto futuro' para Digne, que bate rasteiro para a pequena área. O arqueiro Chichizola, no entanto, é mais rápido e fica com a bola.

70' Sergio Roberto percebe Messi infiltrando às costas da defesa, toca, o craque argentino passa pelo goleiro com um drible de futsal e marca.

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! MESSI!

68' UHHHH! Após cobrança de escanteio, a bola sombra para Messi, que solta uma bomba, rente à trave. Novo escanteio para o Barça.

68' Na categoria, Iniesta dá lindo passe para Rakitic, que tenta finalizar, porém Navarro bloqueia. Escanteio.

64' Messi abre espaço, invade a área e arremata rasteiro, mas o goleiro, bem posicionado, realiza a defesa.

62' Após longa troca de passes, Viera finaliza de fora da área, mas o chute sai sem direção.

58' AMARELO, AQUILANI. O meio-campista do Las Palmas é advertido por reclamação excessiva.

55' PERDEU! Messi lança Suárez, o uruguaio espera a chegada do argentino e cruza; o camisa 10 testa firme, com muito perigo, à direita da meta do Las Palmas.

52' AMARELO, SUÁREZ. Cara-a-cara com o goleiro, preferiu driblar, caiu querendo pênalti e o juiz deu simulação.

51' SAAAAALVA! Messi arranca pela direita, arma a canhota, bate colocado e novamente para no goleiro!

50' PRESSÃO! Escanteio batido por Messi, Busquets antecipa ao goleiro, testa e abre o placar.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BUSQUETS, DO BARÇA!

48' QUAAAASE! Rakitic arrisca de fora e o goleiro novamente faz enorme defesa!

47' ESPAAAAALMA! MEssi cobra falta, o goleiro voa no cantinho e salva o gol!

46' Começou.

45' MUDA O BARÇA: Saem Paulinho e Vidal, entram Iniesta e Rakitic.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Vamos ver na segunda etapa se o Barça engrena, mesmo sem torcida.

Las Palmas tem mais posse de bola e até colocou uma bola na trave. Controla o ritmo de jogo.

O Barça, sem torcida, sofre para criar e atacar. Jogo sem tanta velocidade e intensidade.

46' Acabou.

45' AMARELO, CALLERI. Deu uma bicuda na fuça do Sergi Roberto.

44' PRA FOOORA! Messi arrisca de canhota e manda por cima do gol.

43' NA TRAAAVE! Calleri se antecipa a marcação, chuta firme e carimba o pé esquerda!

42' Las Palmas tem mais posse de bola na partida.

41' Calleri cruza da direita, mas mandou um tijolo direto em lateral.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Messi ia driblando todo mundo pelo meio da zaga e a marcação travou o perigo.

38' Denis tentou passe para Luis e a zaga travou o perigo.

37' Partida péssima do Barça e de Vidal.

36' Briga muito no ataque, o ex-são paulino Calleri.

35' AMARELO, PIQUE. Puxou Calleri.

34' Las Palmas tenta o ataque sempre carregado por Aquilani.

33' AMARELO, PAULINHO. Foi dividir com o goleiro, atingiu e tomou cartão.

32' PRA FOOOOORA! Cruzamento da direita de Sergi Roberto, Paulinho apareceu como uma flecha, testou e a bola queimou a trave direita!

31' Aquilani comandando o meio do Las Palmas.

30' Pique desvia de cabeça, pede escanteio e o juiz deu apenas tiro de meta.

29' Denis responde pela esquerda e a zaga manda em escanteio.

28' Barça sofrendo para armar ataques.

27' SALVA! Aquilani enfia na medida, Vieira cruza na saída de Stegen e Pique trava com Calleri.

26' Las Palmas tenta chegada na bola cruzada, mas Paulinho trava bem.

25' Calleri pega forte em Busquets. Ficou barato só a conversa.

24' Oussama arrisca de fora e Ter Stegen pega firme.

23' Barça é melhor no jogo e segue pressionando.

22' Denis Suarez entra livre, toca forte demais na hora do drible no goleiro, perde ângulo e a zaga trava. Escanteio.

21' DEFENDEEEEEEU! Messi bate falta na gaveta e o goleiro fez um milagre!!!

20' Vidal entra na diagonal toma o tranco, cai e o juiz manda seguir.

19' Tabela entre os Suarez do Barça, mas Luisito tocou forte demais.

18' A própria diretoria do Barcelona rachou após alguns divergirem da realização da partida.

17' Diretoria do Barça já falou que, se não jogarem na La Liga, vão procurar as ligas francesas, italianas, inglesas para jogarem.

16' Confusão em toda a Catalunha segue. Polícia espanhola agredindo manifestantes, inclusive idosos.

15' Vidal tenta a finta contra a marcação, se mata sozinho com a bola e perde a chance.

14' Ritmo do jogo cai um pouco.

13' Equipe visitante toda fechadinha no seu campo de defesa.

12' Las Palmas tenta sair jogando e respirar um pouquinho.

11' Pressão catalã na partida.

10' Messi arma a canhota, bate de fora da área e carimba a zaga.

9' IMPEDIDO! Messi dá na medida para Suarez. Ele chuta e o goleiro faz linda defesa, mas um pouquinho à frente.

8' Paulinho já se enfiando como atacante.

7' Denis Suarez tentou devolver pra Messi, mas tocou mal demais.

6' Dá pra ouvir todos os jogadores no gramado.

5' Nenhum torcedor no Camp Nou. Clima estranho.

4' Messi carrega a defesa dos Las Palmas, entra na linha de fundo, cruza e a zaga trava. Escanteio.

3' Borja arrisca de fora da área e a bola sem perigo em linha de fundo.

2' Barça chega pela primeira vez com Messi tentando enfiada para Suarez, mas a zaga afastou o perigo.

1' O Barça entrou com camisa nas cores da bandeira da Catalunha, mas não conseguiu jogar com ela.

0' Começou!

Barça com uniforme principal. Camisa azul e grená, calção e meias azuis.

O Las Palmas todo de amarelo.

O Las Palmas terá Chichizola; Michel Macedo, Lemos, Borja, Ximo Navarro, Aquilani, Hernán, Tannane, Tana, Viera, Calleri.

O Barça terá Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Busquets, Paulinho, Denis Suárez, Aleix Vidal, Messi, Suárez.

O Las Palmas reiterou que apoia a Espanha e até usa a bandeira espanhola na camisa.

Vamos atualizando a situação dos confrontos entre Catalunha e Espanha na busca pela votação.

Os jogadores já terminaram o processo de aquecimento e em instantes teremos jogo.

O jogo será com portões fechados. Houve ameaça dos torcedores de invadirem o gramado na hora da partida.

E depois de muita confusão, muita repreensão policial em meio ao referendo em que a Catalunha quer a independência.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo online. Nesta manhã de domingo, jogo Barcelona x Las Palmas ao vivo por mais uma rodada do Campeonato Espanhol. Siga conosco.

O Camp Nou será o palco da partida. O duelo, em meio ao movimento político, terá enorme repercussão e visão. A Catalunha vive tensão política visando a independência.

O 1º de outubro é mais um dia polêmico e histórico na Catalunha. Mais uma vez, um referendo será feito para votar a separação do território da Espanha e, consequentemente, sua independência. Cultuado por alguns, criticado por outros, o pleito é considerado ilegal pela Justiça espanhola.0

Em entrevista coletiva, Ayestarán afirmou que existem diversas dificuldades para encarar o Barcelona no Camp Nou, mas manifestou animação para estrear no banco de reservas da equipe.

O novo comandante da equipe canária convocou 18 jogadores, e não vai poder contar com cinco jogadores, todos no departamento médico. O defensor Dani Castellano, os meio-campistas Halilovic, Momo Figueroa e Vitolo, além do atacante Rémy não reúnem condições físicas para entrarem em campo.

Além da mudança no comando técnico, a determinação de acabar com um jejum que dura 46 anos de não vencer o Barcelona motiva os atletas a fazerem parte da história do clube.

O time ocupa a 17ª posição, com seis pontos ganhos, à beira da zona de rebaixamento, e espera que a mudança no comando técnico seja um item fundamental para a reabilitação do time no Campeonato Espanhol.

Após Manolo Márquez pedir demissão, a diretoria do Las Palmas trouxe Pako Ayestarán para ser o novo treinador da equipe das Ilhas Canárias.

Em entrevista coletiva, o comandante blaugrana destacou que atingir os 21 pontos é necessário para manter o bom ânimo do ambiente, além de superar um adversário que costuma ter proposta de jogo que dá trabalho aos oponentes.

O técnico Ernesto Valverde convocou 18 jogadores para formar a lista de relacionados. Não jogam o meia Rafinha Alcântara, o atacante Ousmane Dembélé e o zagueiro Vermaelen, lesionados; além do lateral Digne, do meia Arda Turan e do atacante Paco Alcácer, por opção da comissão técnica.

Além disso, abrir uma boa vantagem diante do segundo colocado dá mais tranquilidade para trabalhar e seguir a toada na primeira posição do campeonato mais importante do país.

A campanha do Barcelona no Campeonato Espanhol é perfeita e irretocável, com máximo aproveitamento. E enfrentar o Las Palmas no fim desta manhã é importante para atingir a meta de vencer todos os jogos na Liga antes da pausa para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018.

O retrospecto é completamente favorável aos catalães. O último triunfo do Las Palmas sobre o rival aconteceu em 1971. Desde então, são 17 triunfos catalães e dois empates.

Por outro lado, o Las Palmas somou apenas um terço dos pontos disputados e está próximo à zona de rebaixamento. A campanha ruim, diferente da trajetória inicial na temporada passada, resultou na troca do comando técnico. Pako Ayestarán vai estrear à frente da equipe das Ilhas Canárias e vai tentar surpreender.

O Barça segue na liderança, com 18 pontos ganhos conquistados em seis partidas, e tenta aumentar a vantagem na primeira posição da tabela. Caso conquiste mais um triunfo, abre seis pontos de vantagem em relação ao Sevilla, segundo colocado.

Em meio ao cenário político, o Barcelona vai manter o máximo aproveitamento no Campeonato Espanhol e a campanha irretocável no torneio nacional. Às 11h15 deste domingo (1º), o time blaugrana vai encarar o Las Palmas, no Camp Nou, pela sétima rodada da Liga.