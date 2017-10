Com lesão detectada, meia Lorenzo Pellegrini é cortado da Seleção Italiana

Google Plus

Foto: TF-Images/Getty Images

Por problema de lesão muscular, o técnico Gian Piero Ventura precisou cortar Lorenzo Pellegrini da lista de convocados da Itália para as partidas contra Macedônia e Albânia nos dias 6 e 9, respectivamente. Marco Verratti, do Paris Saint-Germain e Andrea Belotti, do Torino também foram cortados por lesão.

O jogador da Roma se machucou na vitória contra o Milan, por 2 a 0, no último domingo (1º). Nesta segunda-feira (2), a lesão muscular foi constatada após a realização de exames médicos. Companheiro de equipe, Daniele De Rossi também se lesionou na partida, mas seu nome ainda permanece na lista de convocação.

Diante das baixas, Ventura convocou os meio-campistas Roberto Gagliardini, da Internazionale e Bryan Cristante, da Atalanta. O jovem jogador da equipe de Bérgamo pertence ao Benfica e foi convocado pela primeira vez.

Para fechar a lista de convocados, o comandante da Azzurra convocou Roberto Inglese, do Chievo e o jovem meia Nicolò Barella, do Cagliari. Apesar da boa fase no Napoli, o meio-campista ítalo-brasileiro Jorginho não foi lembrado por Ventura. Em cinco jogos na Serie A 2017/18, Jorginho acumula um gol e uma assistência.

Vice-líder do Grupo G, três pontos atrás da Espanha, a Itália receberá a Macedônia, nesta sexta-feira (6), em Turim. Três dias depois, a Azzurra visitará a Albânia, em Shköder.