Jogo Chile x Equador AO VIVO online pelas Eliminatórias Sul-Americanas (0-0)

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da América do Sul, disputado no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora tudo sobre o jogo Chile x Equador ao vivo no Estádio Monumental David Arellano valendo pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Fique conosco!

O confronto Chile x Equador terá arbitragem brasileira.

Árbitro: Sandro Meira Ricci.

Auxiliares: Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse.

O Equador, que chegou a liderar as Eliminatórias, tem poucas chances de chegar ao próximo mundial. A má campanha resultou na troca do comando técnico. Após quatro derrotas consecutivas, o técnico argentino naturalizado boliviano, Gustavo Quinteros, foi substituído pelo também argentino Jorge Célico.

O novo comandante iniciou um processo de renovação da equipe equatoriana. Apenas oito jogadores que atuam no exterior foram convocados. No total, 18 novos atletas foram convocados em relação à lista anterior.

A principal estrela da equipe de Célico é o meia-atacante Antonio Valencia. Em entrevista à rádio chilena 'Cooperativa', o jogador do Manchester United garantiu que a equipe enfrentará o Chile com muita garra. "É uma final para nós. Ambos estamos complicados. Sabemos que o Chile tem bons jogadores, mas nós temos também. Esperamos estar ligados para quinta-feira", disse.

Com a possibilidade de ficar fora da Copa da Rússia, o técnico do Chile, Juan Antonio Pizzi, está encarando os dois jogos restantes das Eliminatórias como "jogos de vida ou morte". A La Roja perdeu três dos últimos quatro jogos e está em situação delicada na tabela. Além de vencer o Equador, terá que torcer por tropeços de Uruguai e Colômbia, e para que não haja um vencedor no duelo Argentina x Peru.

O volante Charles Aránguiz e o meia Pedro Pablo Hernández são dúvidas para o duelo diante do Equador.

Fala, Professor! "Eu vejo jogadores muito comprometidos, como sempre. Toda vez que recebemos os jogadores percebemos a identificação, o desejo, o desejo. Eles estão conscientes da responsabilidade toda vez que jogam pelo Chile. Serão os jogos das nossas carreiras, jogos de vida ou morte. Nós morremos pelo futebol. Garanto que esses caras, apesar de tudo o que é dito, desistiram de suas vidas por jogar futebol e por representar a Seleção", disse Pizzi.

Tabela de classificação

Apenas os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na Copa da Rússia 2018. A seleção que terminar na quinta colocação vai participar da repescagem mundial, tendo que enfrentar a Nova Zelândia.

Tabu! Assim como o Chile nunca derrotou o Equador na altitude de Quito em partidas pelas Eliminatórias, o contrário também nunca aconteceu.

Sequência negativa! Tanto o Chile quanto o Equador vêm de duas derrotas seguidas na competição. Com os resultados ruins, a “La Roja” deixou a zona de classificação para a Copa do Mundo 2018, e agora ocupa a sexta colocação, com 23 pontos. Em queda livre, com quatro derrotas consecutivas - pior sequência de 1993-, o Equador é o oitavo colocado, com 20.

Últimos resultados do Chile

Bolívia 1 x 0 Chile

Chile 0 x 3 Paraguai

Chile 3 x 1 Venezuela

Argentina 1 x 0 Chile

Últimos resultados do Equador

Equador 1 x 2 Peru

Brasil 2 x 0 Equador

Equador 0 x 2 Colômbia

Paraguai 2 x 1 Equador

No primeiro turno das Eliminatórias, em partida disputada em Quito, o Equador derrotou o Chile por 3 a 0, com gols de Antonio Valencia, Ramírez e Caicedo. Na oportunidade, com o resultado, a equipe equatoriana chegou ao segundo lugar, enquanto o Chile ocupava apenas a sétima colocação.

