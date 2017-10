Uruguai mede forças contra eliminada Venezuela para se garantir na Copa 2018

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias Sulamericanas para a Copa do Mundo de 2018, sendo realizado no Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela.

Vivendo momentos distintos nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018, Venezuela e Uruguai se enfrentam nessa quinta (5), às 18h, no estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, Venezuela, pela 17ª e penúltima rodada. No confronto realizado no primeiro turno da classificatória, vitória tranquila da Celeste por 3 a 0, no Centenário, com gols de Lodeiro e Cavani, que foi o destaque daquela partida.

Precisando de apenas uma vitória nos últimos dois jogos das Eliminatórias, o Uruguai espera manter o bom futebol que o fez vencer a Seleção Paraguaia, que estava em ascensão, em pleno Defensores del Chaco. A tarefa não deve ser das mais difíceis, já que os venezuelanos têm apenas uma vitória, contra a frágil Seleção Boliviana e somam só oito pontos em 16 jogos.

Não se surpreendam se a Venezuela conseguir tirar pontos dos uruguaios. Na rodada passada, a equipe foi até Buenos Aires e empatou com a seleção argentina, ficando perto até de uma vitória histórica. O grande trunfo da equipe está no banco de reservas. Rafael Dudamel, apesar dos resultados não tão expressivos nas eliminatórias, é visto como uma esperança de um futuro promissor.

Venezuela pensando em 2022

Longe de estar pressionado pelos resultados nas Eliminatórias, o técnico Rafael Dudamel está próximo de uma renovação de contrato. Tudo porque vem iniciando um importante processo de renovação do futebol venezuelano. Por isso, na visão dele, a classificação da equipe e os poucos pontos conquistados são o que menos importa, contanto que o time continue a evoluir.

“Estamos num momento em que podemos nos dar ao luxo de nos testarmos em uma competição oficial, mas sempre apontando para o futuro e, no curto prazo, devemos aproveitar ao máximo a continuidade, encontrando o melhor para os nossos jogadores e para a nossa equipe. Então, não vamos tentar surpreender com os nomes, mas surpreender com uma atitude, com uma disposição tática e de futebol que nos permite conseguir o resultado”.

Foto: Federico Parra|AFP|Getty Images

O comandante da seleção Vinotinto falou ainda da expectativa sobre enfrentar um forte adversário como o Uruguai, que provavelmente estará na próxima Copa do Mundo. Ele não poupou elogios ao trabalho do seu companheiro de trabalho, Óscar Tabárez.

“Uma das principais virtudes da equipe uruguaia é a maturidade, o equilíbrio e a capacidade de jogar as Eliminatórias. Para mim, hoje treinador da Venezuela, amanhã vamos enfrentar uma das seleções que melhor sabe como jogar a Eliminatoria, que sabe sofrer, que conhece os seus pontos fortes, que sabe trabalhar cada jogo”, afirmou. “É um orgulho ter pela frente o mestre Óscar Tabárez”, finalizou.



Para esse confronto, a Venezuela não deve ter nenhum desfalque, indo a campo com força máxima. Portanto, a provável escalação será: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Wilker Ángel e José Hernández; Sergio Córdova, Tomás Rincón, Juan Colina e Junior Moreno; Salomón Rondón e Josef Martínez.

Uruguai à um passo da Copa do Mundo

Líder em grande parte das eliminatórias, os uruguaios viram a Seleção Brasileira de Tite dar uma arrancada espetacular e os ultrapassar, inclusive vencendo a Celeste por 4 a 1, em Montevidéu. Mas como disputando esse tipo de competição, existem quatro campeões que vão para a Copa do Mundo, o importante será conquistar a vaga.



Se vencer, será a primeira vez que o Uruguai não precisará passar pela repescagem para obter a classificação. E isso não deve se alterar, já que mesmo se tropeçar contra a Venezuela (coisa que não deve ser descartada devido aos últimos resultados), os uruguaios enfrentarão a Bolívia na última rodada.

Foto: Federico Parra|AFP|Getty Images

Para esse confronto, a Federação Uruguaia de Futebol, preferiu ficar treinando em Caracas, antes de se dirigir até San Cristóbal, onde acontecerá a partida. No último trabalho realizado, além de definir a equipe, Tabárez trabalhou bolas paradas e chutes ao gol.



Com força máxima, incluindo seu ponto forte, os atacantes Cavani e Luís Suarez, os uruguaios deverão ir a campo com o mesmo time que venceu o Paraguai: Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres; Nahitan Nández, Federico Valverde, Matías Vecino, Cristian Rodríguez; Luis Suárez y Edinson Cavani.