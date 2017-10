Jogo Venezuela x Uruguai AO VIVO online pelas Eliminatórias da Copa de 2018

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande confronto entre Venezuela x Uruguai ao vivo, válido pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa da Rússia. Fique conosco e acompanhe todos os lances dessa partida!

Com força máxima, incluindo seu ponto forte, os atacantes Cavani e Luís Suarez, os uruguaios deverão ir a campo com o mesmo time que venceu o Paraguai: Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres; Nahitan Nández, Federico Valverde, Matías Vecino, Cristian Rodríguez; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Para esse confronto, a Federação Uruguaia de Futebol, preferiu ficar treinando em Caracas, antes de se dirigir até San Cristóbal, onde acontecerá a partida. No último trabalho realizado, além de definir a equipe, Tabárez trabalhou bolas paradas e chutes ao gol.

Se vencer, será a primeira vez que o Uruguai não precisará passar pela repescagem para obter a classificação. E isso não deve se alterar, já que mesmo se tropeçar contra a Venezuela (coisa que não deve ser descartada devido aos últimos resultados), os uruguaios enfrentarão a Bolívia na última rodada.

Líder em grande parte das eliminatórias, os uruguaios viram a Seleção Brasileira de Tite dar uma arrancada espetacular e os ultrapassar, inclusive vencendo a Celeste por 4 a 1, em Montevidéu. Mas como disputando esse tipo de competição, existem quatro campeões que vão para a Copa do Mundo, o importante será conquistar a vaga.

Para esse confronto, a Venezuela não deve ter nenhum desfalque, indo a campo com força máxima. Portanto, a provável escalação será: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Wilker Ángel e José Hernández; Sergio Córdova, Tomás Rincón, Juan Colina e Junior Moreno; Salomón Rondón e Josef Martínez.

“Uma das principais virtudes da equipe uruguaia é a maturidade, o equilíbrio e a capacidade de jogar as Eliminatórias. Para mim, hoje treinador da Venezuela, amanhã vamos enfrentar uma das seleções que melhor sabe como jogar a Eliminatoria, que sabe sofrer, que conhece os seus pontos fortes, que sabe trabalhar cada jogo”, afirmou. “É um orgulho ter pela frente o mestre Óscar Tabárez”, finalizou.

O comandante da seleção Vinotinto falou ainda da expectativa sobre enfrentar um forte adversário como o Uruguai, que provavelmente estará na próxima Copa do Mundo. Ele não poupou elogios ao trabalho do seu companheiro de trabalho, Óscar Tabárez.

“Estamos num momento em que podemos nos dar ao luxo de nos testarmos em uma competição oficial, mas sempre apontando para o futuro e, no curto prazo, devemos aproveitar ao máximo a continuidade, encontrando o melhor para os nossos jogadores e para a nossa equipe. Então, não vamos tentar surpreender com os nomes, mas surpreender com uma atitude, com uma disposição tática e de futebol que nos permite conseguir o resultado”, disse o comandante.

Por isso, na visão dele, a classificação da equipe e os poucos pontos conquistados são o que menos importa, contanto que o time continue a evoluir.

Longe de estar pressionado pelos resultados nas Eliminatórias, o técnico Rafael Dudamel está próximo de uma renovação de contrato. Tudo porque vem iniciando um importante processo de renovação do futebol venezuelano.

Venezuela x Uruguai ao vivo

Não se surpreendam se a Venezuela conseguir tirar pontos dos uruguaios. Na rodada passada, a equipe foi até Buenos Aires e empatou com a seleção argentina, ficando perto até de uma vitória histórica.

O grande trunfo da equipe está no banco de reservas. Rafael Dudamel, apesar dos resultados não tão expressivos nas eliminatórias, é visto como uma esperança de um futuro promissor.

A tarefa não deve ser das mais difíceis, já que os venezuelanos têm apenas uma vitória, contra a frágil Seleção Boliviana e somam só oito pontos em 16 jogos.

Precisando de apenas uma vitória nos últimos dois jogos das Eliminatórias, o Uruguai espera manter o bom futebol que o fez vencer a Seleção Paraguaia, que estava em ascensão, em pleno Defensores del Chaco.

No confronto realizado no primeiro turno da classificatória, vitória tranquila da Celeste por 3 a 0, no Centenário, com gols de Lodeiro e Cavani, que foi o destaque daquela partida.

Vivendo momentos distintos nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018, Venezuela e Uruguai se enfrentam nessa quinta (5), às 18h, no estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, Venezuela, pela 17ª e penúltima rodada.