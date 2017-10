Jogo Itália x Macedônia AO VIVO online pelas Eliminatórias Europeias (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela nona rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2018, a ser realizada no Estádio Olímpico de Turim, Itália.

+ Confira o nosso pré-jogo: Itália visa vitória sobre Macedônia para carimbar passaporte à Copa da Rússia

FIQUE DE OLHO: Ilija Nestorovski (MAC)

Capitão do Palermo, clube que está na segunda divisão italiana, o atacante é autor de quatro dos dez gols da Macedônia nas Eliminatórias Europeias.

(Foto: Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Ciro Immobile (ITA)

Vivendo grande fase com a camisa da Lazio, Immobile também é o artilheiro italiano nas Eliminatórias Europeias. São seis gols anotados em oito partidas.

(Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

No primeiro turno da chave, Macedônia e Itália protagonizaram uma partida emocionante, com duas viradas. Os italianos saíram na frente com Belotti, sofreram a virada com tentos de Hasani e Nestorovski, mas viraram, já na reta final, com dois gols do artilheiro Ciro Immobile.

Goran Pandev, atacante veterano e de longa passagem pelo futebol italiano, falou sobre a sensação de enfrentar a Azzurra: "A Itália é como minha segunda casa, espero que façamos um grande jogo. Eles são favoritos, mas não temos nada a perder."

Sem chances de classificação, a Macedônia joga para cumprir tabela nas Eliminatórias. A equipe de Igor Angelovski ocupa apenas a 5ª posição do grupo, com sete pontos somados, em campanha de duas vitórias, um empate e cinco derrotas.

Em entrevista coletiva pré-jogo, o comandante italiano falou sobre o que espera da partida desta sexta: "Não estou preocupado com a formação, mas sim com o desejo e no entusiasmo de meus jogadores em campo. Temos 19 pontos, mas temos que fazer mais e buscar mais pontos, para ter uma boa posição nos playoffs"

A equipe de Giampiero Ventura chega para o duelo com alguns desfalques importantes. Marco Verratti, Andrea Belotti, Daniele de Rossi e Lorenzo Pellegrini, lesionados, não estão à disposição do treinador.

Para se classificar em primeiro, a Itália precisaria de um pequeno milagre: Vencer os seus dois jogos restantes, contra Macedônia e Albânia, e torcer por tropeços da Espanha diante de Albânia e Israel.

Criticada após a dura derrota por 3 a 0 ante à Espanha, a Seleção Italiana ainda busca uma improvável classificação direta como líder do Grupo G. No momento, a Azzurra ocupa a segunda posição, com 19 pontos, atrás justamente da Fúria, com 21.

Bom dia, fã de futebol! Acompanhe conosco o tempo real de Itália e Macedônia, confronto válido pelo Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2018. A bola rola às 15h45 desta sexta-feira (6), em Turim, Itália.