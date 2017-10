Uruguai empata com Venezuela e adia classificação para última rodada

INCIDENCIAS: pela 17ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2018.

Em seu último jogo em casa pela Eliminatórias, a Venezuela recebeu o Uruguai, no estádio Pueblo Nuevo, pela 17ª rodada das Eliminatórias da América do Sul, e ficaram no empate sem gols.

Já sem chances de ir para a Copa do Mundo, a Venezuela encerra sua participação na Eliminatórias da América do Sul, contra o Paraguai, na próxima terça-feira (10), às 20h30 (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco. E o Uruguai, quase classificado para a Copa do Mundo, recebe a eliminado Bolívia, no Centenário, no mesmo dia e horário.

Uruguai pressiona mas não consegue abrir o placar

Precisando vencer para garantir a vaga para a Copa, o Uruguai começou assustando. Aos dois minutos, José Giménez cabeceou dentro da área, e Fariñez fez uma grande defesa. Aos 13', Cavani tentou surpreender Fariñez e bateu antes do meio-campo. A bola passou por cima do travessão.

Aos 23', a defesa venezuelana saiu errado, Vecino aproveitou a sobra na entrada da área e chutou com perigo, mas Fariñez tava lá para fazer a defesa. Aos 34', Cavani teve a chance de abrir o placar. O atacante recebeu passe de Suárez e tentou fazer um golaço mas desperdiçou chance para o Uruguai.

(Foto: Getty Images

O Uruguai precisando do placar, seguiu com a posse de bola e controlando as ações do jogo mas não conseguiu criar mais chances de perigo na primeira etapa. A Venezuela já eliminada, se defendeu e tentou sair jogando no erro do adversário.

Goleiros salvam e placar seguiu no zero

O inicio do segundo foi eletrizante, com uma chance para cada nos primeiros minutos. Primeiro foi a Venezuela, que chegou com perigo em um chute rasteiro venenoso mas Muslera espalmou. Depois, foi o Uruguai. Suárez tabelou com Cavani, que bateu e Fariñez jogou para escanteio.

Aos 11', Suárez deu um belo drible dentro da grande área e quando se preparou para bater, Villanueva fez corte decisivo salvando a Venezuela. Aos 24', Suárez caiu pedindo pênalti mas a arbitragem mandou seguir o lance.

(Foto: Getty Images

Aos 37', a equipe Celeste conseguiu uma bela triangulação com Suárez e Arrascaeta. Cavani saiu de frente para o gol, mas bateu para fora. Quatro minutos depois, Arrascaeta cobrou falta na área e Giménez deu peixinho e a bola passou perto do gol.