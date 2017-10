Ricardo Gareca destaca empenho dos peruanos contra Argentina: "Grande esforço dos jogadores"

Google Plus

Foto: Juan Mabromata/AFP/Getty Images

Nesta noite de quinta-feira, o Peru empatou em 0 a 0 com a Argentina em partida válida pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2018, na Rússia. O empate foi um resultado bom para os peruanos, já que aguentaram a pressão dos "hermanos" no Estádio La Bombonera, em destaque de Pedro Gallese, goleiro peruano que segurou diversas investidas argentinas.

O técnico Ricardo Gareca, na coletiva de imprensa, parabenizou o grupo: "Ressalto o esforço dos jogadores, enfrentaram uma grande seleção em meio ao contexto que se encontravam. Nós conseguimos recuperar as posses da Argentina. Essa foi a chave. Também a atitude dos rapazes, que foram muito fortes", mas também ponderou: "Não tivemos sucesso no plano inicial de atacar os argentinos".

O treinador argentino à frente da seleção peruana também ressaltou a lesão recente que o goleiro Gallese teve na mão direita: "Esperamos Gallese até o último momento, ele evoluiu muito bem. Ele queria muito estar conosco".

Quando perguntado sobre a fase do time comandado por Jorge Sampaoli, Gareca evitou as polêmicas com o conterrâneo: "Não gosto de opinar sobre algo em que não estou, a Argentina trocou três técnicos durante a competição, não puderam se impor", assim se esquivou.

A Seleção Peruana volta a campo na próxima terça-feira (10), às 20h30, contra a Colômbia, em confronto direto por uma vaga no Mundial. O jogo, a ser realizado em Lima, pode garantir o retorno do Peru à Copa do Mundo, o que não acontece desde 1982.