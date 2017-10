Resultado Espanha x Albânia nas Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo 2018 (3-0)

INCIDENCIAS: Partida realizada no Estádio Rico Pérez, em Alicante, válida pela penúltima rodada da fase de grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2018

PRÓXIMA RODADA

Na derradeira rodada das Eliminatórias Europeias, a Espanha encara Israel no Itztadion Teddy, em Jerusalém. Por sua vez, a Itália tenta garantir vaga na repescagem contra a Albânia no Loro Boriçi Stadium, em Shkoder. As duas partidas acontecem às 15h45 da segunda-feira (9).

CLASSIFICAÇÃO

A Espanha lidera o Grupo G, com 25 pontos ganhos e se torna mais uma seleção campeã mundial a disputar a Copa do Mundo na Rússia em 2018. A Albânia está eliminada, mas vai se despedir com a melhor campanha das Eliminatórias Europeias em sua história. No momento, os albaneses somam 13 pontos, no terceiro lugar.

ESPANHA GARANTIDA NA COPA 2018!

Itália e Macedônia ficam no empate em 1 a 1. Espanhóis conquistam vaga direta, enquanto italianos ainda precisam de um ponto para disputar a repescagem.

FIM DE JOGO!

90' Dois minutos de acréscimo.

88' Isco recebe belo lançamento, mas estava em posição irregular.

84' Koke recebe excelente passe de Thiago Alcántara e bate travado com a defesa da Albânia.

81' ALTERAÇÃO ESPANHA! Sai Rodrigo e entra Aduriz.

GOL DA MACEDÔNIA! Com o empate diante da Itália, Espanha garante classificação direta à Copa do Mundo 2018 com a vitória sobre a Albânia.

73' ALTERAÇÃO ESPANHA! Sai David Silva e entra Marco Asensio.

72' Lafiti girou diante de três marcadores e chutou forte de perna esquerda. De Gea espalmou. No rebote, Sadiku bateu de primeira e a bola foi por cima.

71' Isco recebeu na direita e cruzou. A bola pegou efeito e bateu no travessão.

70' Isco recebe dentro da área, enfeita demais e perde chance de construir goleada roja

69' CARTÃO AMARELO! Hysaj, lateral-direito da Albânia.

68' NA TRAVE! Sadiku completa cruzamento e testa na trave. Outra chance da Albânia marcar.

65' ALTERAÇÃO ALBÂNIA! Sai Grezda e entra Latifi.

64' CARTÃO AMARELO! David Silva, meia da Espanha. Mais um que não enfrenta Israel.

59' ALTERAÇÃO ESPANHA! Sai Piqué e entra Nacho. O defensor do Barcelona é aplaudido e retribui com o mesmo gesto ao deixar o campo.

58' Ajeti desvia de cabeça com perigo em cobrança de escanteio e quase a Albânia diminuiu.

55' Outra boa troca de passes, com toques de bola curtos. Rodrigo recebeu na meia-lua com relativa liberdade, mas pegou mal na bola.

52' David Silva dá preciso lançamento para Rodrigo. O centroavante finaliza para nova defesa de Berisha.

49' Jordi Alba cruza na esquerda, Koke desviou firme de cabeça e Berisha evita a formação de goleada espanhola.

47' CARTÃO AMARELO! Piqué, zagueiro da Espanha. Jogador está suspenso e não encara Israel na última rodada das Eliminatórias Europeias.

46' CARTÃO AMARELO! Grezda, atacante da Albânia.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

ALTERAÇÕES ALBÂNIA! Saem Memolla e Balliu; entram Agolli e Sadiku

FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

Espanha 3-0 Albânia

45' Piqué se enrola com adversário dentro da área e perde a bola. Grezda cruza rasteiro e Llullaku é travado pela defesa.

45' Um minuto de acréscimo

GOL DA ITÁLIA! Chiellini abre o placar sobre a Macedônia. Resultado impossibilita classificação da Espanha nesta tarde.

38' Resposta hispânica. Odriozola cruza para Rodrigo, mas o centroavante testa por cima.

38' Falta para a Albânia. Sergio Ramos afasta parcialmente e Xhaka fica com o rebote. O atacante domina e bate. Manda longe.

36' Espanha mantém alta posse de bola, é veloz na construção de jogadas, mas cadencia o jogo nessa reta final de primeiro tempo

33' Bela troca de passes. David Silva e Rodrigo tabelaram e o meia tocou para Jordi Alba. Sozinho, o lateral bateu rasteiro e tirou tinta da trave.

30' Após cruzamento e furada do atacante, Mamushaj domina e arrisca sem perigo

27' CARTÃO AMARELO! Kaçe, meio-campista da Albânia

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ESPANHA! Bela estreia de Odriozola. O lateral conduz a bola até a linha de fundo e cruza na área. Thiago Alcántara dispara em velocidade e cabeceia sem chances de defesa para Berisha. Vem goleada por aí?

24' CARTÃO AMARELO! Xhaka, atacante da Albânia. Mais um suspenso que encerra a participação nas Eliminatórias Europeias nesta tarde.

24' NO TRAVESSÃO! Quase a Albânia diminui. Llullaku cabeceia e acerta o travessão.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DA ESPANHA!

Bela troca de passes. Odriozola, David Silva, Koke e Isco. O camisa 22 dominou, girou e chutou forte. Outro golaço. Espanha amplia!

22' Posse de bola: Espanha 74% x 26% Albânia

21' Albânia cobra escanteio, mas a bola fez curva por fora.

20' David Silva recebe, gira e arrisca. A bola vai no canto esquerdo de Berisha. Fora.

18' Koke cobra falta, Sergio Ramos cabeceia com muito perigo e Berisha espalma. Antes, porém, a arbitragem anula o lance ao alegar impedimento de vários espanhóis.

16' Com os resultados de momento, a Espanha garante classificação direta à Copa do Mundo.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DA ESPANHA! David Silva toca para Isco. O atacante lança na área, Rodrigo mata no peito e completa de canhota para abrir o placar em Alicante! Roja na frente!

13' CARTÃO AMARELO! LLULLAKU, atacante da Albânia. O jogador está fora do último jogo das Eliminatórias e encerra sua participação no torneio neste jogo.

12' QUASE! Isco limpou a marcação, cruzou na medida para Rodrigo. O centroavante hispano-brasileiro desviou de cabeça e quase abre o marcador!

11' Albânia se defende como pode. Espanha mantém posse de bola e encontra alguma dificuldade para finalizar. Rojos tentam chegar à meta adversária principalmente por meio dos cruzamentos

10' Piqué toca na bola e um misto de aplausos e vaias dos torcedores em Alicante

8' Grezda arrisca e De Gea defende fácil. Primeira chance da Albânia.

6' Jordi Alba cruza e Rodrigo desvia travado. Bola fora.

5' Isco cruza e a defesa albanesa afasta

4' Odriozola cruza e a bola passa por toda a extensão da área

COMEÇA O JOGO!

Execução dos hinos nacionais. A bola vai rolar em instantes.

Equipes no gramado.

ALBÂNIA ESCALADA! Berisha; Hysaj, Veseli, Ajeti e Memolla; Kaçe, Balliu e Mamushaj; Xhaka, Llullaku e Grezda. Técnico: Christian Panucci.

ESPANHA ESCALADA! De Gea; Odriozola, Sergio Ramos, Piqué e Jordi Alba; Saúl Níguez, Thiago Alcántara e Koke; David Silva, Isco e Rodrigo. Técnico: Julen Lopetegui.

No jogo do primeiro turno, deu Espanha, que venceu por 2 a 0, com gols de Diego Costa e Nolito. Os dois jogadores que marcaram na partida não foram convocados.

+ Espanyol faz apelo público sobre situação na Catalunha

O ex-jogador Christian Panucci, técnico da Albânia, também falou sobre o embate: "Tentaremos fazer um jogo sério e não ser vítimas. Temos muito respeito pela Espanha, mas tentaremos incomodar. Jogaremos com humildade e seriedade e veremos o que acontece”. “Quero vencer para que meus jogadores tenham uma noite inesquecível. É um jogo para a história de Albânia, é muito difícil, mas no futebol nunca se sabe”.

Julen Lopetegui, treinador da Fúria, comentou sobre a partida: “Foi muito difícil ganhá-los no último jogo e veremos se conseguimos vencer de novo. Estamos pensando no estilo que podemos usar e precisamos estar preparados".

+ Jogadores da seleção e personalidades espanholas falam de episódio envolvendo Piqué

Vale lembrar que a partida será tensa pelos problemas extracampo envolvendo a seleção espanhola, por conta do referendo envolvendo tudo sobre uma separação da Catalunha, o que acabou chegando no elenco, caindo, principalmente, em cima do zagueiro Gerard Piqué.

Muito perto da Rússia, uma vitória pode classificar a seleção espanhola, enquanto a Albânia não tem mais chance de sequer chegar a repescagem.

Olá a todos que acompanham a VAVEL Brasil! À partir de agora fique com tudo do confronto entre Espanha e Albânia pelas Eliminatórias para Copa do Mundo 2018. A bola rola às 15h45 e você acompanha tudo conosco.