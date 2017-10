Dudamel destaca pontos positivos da Venezuela contra Uruguai: "Organização e coordenação"

Foto: Federico Parra/AFP/Getty Images

Com uma campanha muito ruim durante as Eliminatórias Sul-Americanas, com apenas uma vitória em 17 jogos, nove pontos somados e sem chance alguma de classificação para a Copa do Mundo da Rússia em 2018, a Seleção da Venezuela conquistou um bom resultado nesta quinta-feira (5). Empatou sem gols com o Uruguai, em Pueblo Nuevo.

Para o técnico da equipe, Rafael Dudamel, o placar foi expressivo e deixou o comandante satisfeito com o desempenho de seus atletas.

"Os primeiros 45 minutos levamos eles a onde queríamos. Sempre com uma pressão alta e reduzindo os espaços do rival, evitando que pudessem realizar essa construção de jogo com uma boa sincronia, desde a sua defesa. Todo sacrifício, esforço de Salomón (Rondón), de Josef (Martínez), e as boas respostas de nossos defensores, fizeram com que pudéssemos manter a organização e coordenação efetiva em nosso planejamento", comentou.

O comandante da Venezuela ressaltou o trabalho feito no time desde a sua estreia, são quatro empates em cinco jogos.

"Falar da parte emocional é subir na arquibancada, pensar e sentir como um fanático. Estar sempre tranquilo e otimista. Depois, como treinador, tenho que tratar da parte racional, onde devo tomar decisões e querer ganhar sempre. É claro, nem sempre conseguimos o que queremos, mas tratamos sempre de fazer o nosso melhor. Por isso, com toda a dificuldade, ainda sim, conseguimos bons resultados", concluiu Dudamel.

Agora, a última colocada da competição, encerra sua participação na terça-feira (10), contra o Paraguai, no Estádio Defensores del Chaco, às 20h30.